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Между молотом и наковальней: Почему Грузия не хочет терять Россию-"оккупанта"

06 июля 2019, 23:39  •  49 • Политика
В Грузии заявили, что не откажутся от торговли с Россией и что необходимы прагматичные отношения. При этом власти страны публично называют Россию "оккупантом" в угоду протестующим столице страны русофобам.
Власти Грузии объявили, что не собираются отказываться от экономических отношений с Россией. Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава призвала к "прагматичному" подходу в двухсторонних отношениях. При этом Россию по-прежнему называют "агрессором" и "оккупантом" и позволяют высказывать в адрес Москвы другие оскорбления.

Как всё началось

Обострению отношений между Грузией и Россией предшествовал визит главы Центра Джо Байдена - Майкла Карпентера. Эмиссар США провел в Грузии три дня и остался недоволен большим количеством туристов. Американец намекнул, что под видом отдыхающих в Грузию едут агенты ФСБ.
Спустя два дня после этого в субботу, 20 июня, в парламенте Грузии на ровном месте происходит скандал. Представители оппозиционных партий набрасываются с оскорблениями на делегацию депутатов Госдумы России, прибывших на Межпарламентскую ассамблею Православия. Поводом для скандала послужило то, что российский депутат сел в кресло председателя парламента.
Сразу после этого партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, устроившего в 2008 году войну с Южной Осетией, вывела людей на улицы Тбилиси. Акцию поддержали финансируемые фондом Сороса общественные организации. В столице начались беспорядки. Протестующие с антироссийскими лозунгами и транспарантами несколько раз пытались взять штурмом здание парламента. Беспорядки бушевали два дня. Пострадали десятки человек, было несколько погибших.

Реакция России

В ответ на русофобскую риторику участников беспорядков президент России Владимир Путин оперативным указом приостановил прямые полеты в Грузию и наложил временный запрет на продажу путевок и туров в эту страну. Также всем гражданам России было рекомендовано вернуться из Грузии обратно на родину.

Реакция Грузии

Опасаясь потерять власть, президент Грузии Саломе Зурабишвили пошла на поводу у протестующих и публично назвала Россию "врагом и оккупантом", а также добавила, что беспорядки в стране устроила пятая колонна Кремля. Вслед за ней антироссийские высказывания сделали политики рангом поменьше. Грузинские артисты и спортсмены тоже поспешили выразить поддержку протестующим и пустить оскорбления в адрес России.

Последствия для Грузии

Резкое сокращение количества туристов из России сильно ударило по экономике Грузии. Вскоре после введения запрета на прямые полёты курс национальной грузинской валюты упал до исторического минимума. Доходы от туризма также резко сократились, заставив власти Грузии резко изменить риторику.

Усидеть на двух стульях

Осознав всю глубину последствий разрыва отношений с Россией, грузинское руководство предпринимает отчаянные попытки вернуть всё назад. Туристов зазывают в страну обещаниями бесплатного вина и другими льготными условиями. Также власти просят Россию не вводить торговое эмбарго на грузинскую продукцию и призывают к "конструктивным отношениям". Однако окончательно откреститься от антироссийской риторики они не могут в страхе перед новыми беспорядками. В итоге власти оказались зажаты между молотом и наковальней, не решаясь выбрать ни одну из сторон и лелея надежду усидеть сразу на двух стульях. Однако это вряд ли получится. Россия ясно дала понять, что оскорблять Россию и при этом зарабатывать на ней у Грузии больше не выйдет.

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