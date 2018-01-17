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Между хочется и колется: Казахстан и США в поисках доверия

17 января 2018, 00:09  •  77 • В мире
Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп встретились в Вашингтоне, взаимно нуждаясь, но и взаимно подозревая друг друга
Государственный визит есть государственный визит. Красная дорожка, оркестры, гимны, морские пехотинцы, так и не научившиеся как следует ходить за двести лет своей истории.
Ещё ни одного среднеазиатского лидера в США не принимали с таким пиететом – при правлении Трампа, имеется в виду. И ни один не приезжал в Америку в таком униженном состоянии. И тоже при правлении Трампа.
Официальные и подлинные цели
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Основная цель визита — "укрепление доверительных контактов на высшем уровне, дальнейшее углубление и расширение взаимодействия между Астаной и Вашингтоном по всему спектру казахстанско-американского сотрудничества с выведением двусторонних отношений на новый уровень", — так звучит официальная версия казахстанского МИД.
Кроме того, намечено, согласно опять же официальным релизам, проведение переговоров по укреплению и расширению стратегического партнёрства, которого, вообще-то, никогда и не было. Как и "доверительных контактов на высшем уровне". Поскольку последнее обстоятельство для многих очевидно, чтобы не было совсем забавно, в официальных заявлениях даются разъясняющие пометки: речь идёт о региональной безопасности и экономическом сотрудничестве.
С региональной безопасностью всё ясно: это, прежде всего, Афганистан. Правда, представители МИД Казахстана указывают ещё и на то, что "в региональном разрезе большой потенциал имеется у нового формата диалога пяти стран Центральной Азии и США — он называется C5 + 1".
Многое ясно и с "экономическим сотрудничеством". Экономики Казахстана и США связывают копейки: за 10 месяцев 2017 года, по которым имеется статистика, объём товарооборота не достигал и 1,4 миллиарда долларов, да к тому же упал на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Потому за изящным эвфемизмом прячется очень важная лично для Назарбаева задача: снять арест с размещённых в американских банках активах казахстанского Национального фонда. Активах, замороженных нагло, быстро и без всякого снисхождения на "стратегическое партнёрство". В этих условиях Назарбаеву предстоит поистине тончайшая работа по сплетению "доверительности" с США в условиях продемонстрированного хамского отношения Вашингтона к Астане.
Не забудем имиджевый фактор
Необходимо иметь в виду ещё одно обстоятельство: Казахстан с 1 января стал временным председателем Совета Безопасности ООН. Недолго, на месяц. Статус временный, но почётный, особенно в восприятии в восточных странах.
Это пост, который не предполагает, дипломатично скажем, какого-то серьёзного влияния на повестку дня Организации Объединённых Наций, - отметил в разговоре с "Царьградом" один из ведущих востоковедов России и лучших политических экспертов по региону Центральной Азии Андрей Грозин. - Но это имиджевая вещь. А к таким вещам в Центральной Азии относятся очень трепетно. Это воспринимается как очень большая дипломатическая победа, которая позволяет, ну, скажем так, идеологам Республики Казахстан демонстрировать это решение как признание особой роли Казахстана, и всё такое прочее. Для Центральной Азии это, безусловно, победа, потому что, кроме Казахстана, никто этой вершины пока не достиг. И Астана может позиционировать себя в качестве одной из тех столиц, что формирует повестку дня всего мирового сообщества.
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Но в этом имиджевом вопросе политолог, который является старшим научным сотрудником Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН отмечает и встречное движение со стороны администрации США.
Нурсултану Абишевичу в отличие от некоторых других постсоветских лидеров, не надо будет подстерегать Трампа где-нибудь у туалета и потом устраивать глупые фотосессии на фоне решетки Белого Дома, рядом с туристами, которые этот Белый Дом через эту решетку снимают, - отметил Грозин. - Официальный визит - это демонстрация внешне уважительного отношения нынешней американской администрации к Республике Казахстан и к её руководству.
Но о чём конкретно будут говорить два лидера, везёт ли Назарбаев какое-то послание Трампу, о чём будут договариваться в ходе личной встречи, - это всё пока покрыто тайной.
Но не тайна – проблемы между США и Казахстаном
Отношения между двумя странами отравляет одна очень неприятная ситуация. В США заморозили 40% национального Фонда будущих поколений Казахстана. Это составляет 22 млрд. долларов – ни много ни мало 17% ВВП. Данная акция была произведена по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его сына против казахстанского правительства: молдаване что-то вложили в нефтегазовую отрасль страны, но затем потребовали от её властей возмещения убытков в 4 млрд. долларов, заявив о попытке рейдерского захвата своей собственности. Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты подтвердил нарушение со стороны Казахстана некоего Договора об энергетической хартии, и семья Стати обратилась за исполнением иска в суды Бельгии и Нидерландов. А уж там постановления этих судов решил исполнить один американский банк.
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Я не верю, что суды в данном случае действовали абсолютно самостоятельно, - заявил "Царьграду" Андрей Грозин. - Во-первых, это очень большая сумма, во-вторых, решение по заморозке национальных резервов, помещённых в западных фондах, это не прерогатива Амстердамского городского суда. Совершенно ясно, что на Казахстане тренируются, чтобы потом взяться за русских и китайцев.
Конечно, считает эксперт, Казахстану не легче от того, что он превратился в лабораторную мышь, на которой отрабатываются какие-то приёмы: страна практически по щелчку чужого пальца лишилась своих ресурсов, которые, как выяснилось, были не очень обдуманно размещены в западных структурах. И ехать в Вашингтон Назарбаеву пришлось именно на этом фоне.
И уже на фоне этого фона целый ряд наблюдателей сходится во мнении, что изначально Казахстан поставлен в положение просителя – то есть на изначально уязвимые позиции.
И здесь получается некий любопытный поворот, - констатирует Андрей Грозин. - Исходя даже из этой позиции просителя, говорить о том, что Назарбаев везёт какое-то предложение, какое-то послание – даже не совсем серьёзно. По каким параметрам ни смотри, что по низовым, что по геополитическим, естественно, Казахстан оказывается в сложной ситуации. Но с другой стороны, и в самих США интерес к приручению Казахстана очень велик. И если после визита казахстанского лидера из Вашингтона щёлкнут по носу того же самого "независимого" амстердамского судью и скажут, чтобы он не забывал, где его место, - тут может сложиться очень перспективная для США ситуация с укреплением американского влияния на Астану
Потому что, полагает эксперт, что бы там ни говорилось, все понимают, что влияние Казахстана на тот же процесс внутрисирийского урегулирования есть. И это влияние можно использовать тем же американцам для спасения уже своего лица. То же самое касается и особых отношений Казахстана с Кремлём или Пекином. Они вполне заинтересованы в том, чтобы послушать, что скажет главный человек в Казахстане по поводу перспектив, например, реализации инициативы "Один пояс - один путь" или о сопряжении этой же китайской инициативы с Евразийским Экономическим Союзом. Или уже о российских подходах и оценках по, например, афганской тематике.
Иными словами, открывается масса сюжетов и возможностей. Любопытно, удастся ли американцам разыграть хоть один из них с таким опытным и тёртым лидером как Нурсултан Назарбаев, член ещё Политбюро ЦК КПСС.
Покровский Александр

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