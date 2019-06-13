Между ЕС и США: Зачем МВД Британии хочет отдать Ассанжа Вашингтону?

Автор:

Кучер Егор

Дальнейшая судьба задержанного в Великобритании основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа остаётся под большим вопросом с начала апреля, когда власти Эквадора, в посольстве которого австралиец скрывался в течение семи лет, отказали ему в убежище. По закону США имели 60 дней для направления запроса об экстрадиции Ассанжа в Америку. И соответствующий запрос был направлен в Лондон 11 июня.

Однако до этого видеть Ассанжа в своей тюрьме хотела бы и Швеция, также добивавшаяся экстрадиции информатора по давним обвинениям в сексуальном насилии. Дело против Ассанжа в Швеции было закрыто ещё в 2017 году, однако Стокгольм возобновил его в мае, когда основателя Wikileaks арестовали британские власти.

Суд города Уппсала между тем не поддержал требование шведской прокуратуры заочно арестовать Ассанжа. Без этого решения власти Швеции не имеют права запрашивать экстрадицию подозреваемого. Адвокат Ассанжа убедил шведских судей, что в британской тюрьме австралиец никуда не скроется от правосудия, а значит, нет никакого смысла его заочно арестовывать и требовать экстрадиции в Швецию лишь для того, чтобы допросить.

Теперь же дело принимает иной оборот: МВД Великобритании официально удовлетворило запрос США об экстрадиции Ассанжа. В Америке разоблачителю уже предъявили обвинения, по которым ему грозит 175 лет тюрьмы.

Джулиан Ассанж. Фото: www.globallookpress.com

Британия поддержала США

Глава МИД Великобритании Саджид Джавид утром в четверг в эфире радиостанции BBC объявил, что подписал запрос об экстрадиции Ассанжа в США. Эта новость моментально попала на первые страницы британских СМИ, которые уже анализируют дальнейшую судьбу основателя Wikileaks.

Выступая в программе «Сегодня» в четверг, Джавид сказал: «Он по заслугам сидит за решёткой. Есть запрос на экстрадицию от США, который будет рассмотрен в суде завтра, но вчера я подписал запрос об экстрадиции и заверил его, он будет в суде завтра,

– приводит слова Джавида Guardian.

Таким образом, Джавид обозначил не только свою личную позицию по Ассанжу, но и позицию Великобритании, которая, впрочем, и без подобных громких заявлений за последние годы никогда не поступала поперёк воли Вашингтона. Отмечается, что решение Джавида открывает Ассанжу путь в США, где ему предъявлены обвинения по 18 эпизодам, включая шпионаж.

«Это решение в конечном счёте для судов, но это очень важная часть (работы. – прим. Царьград) и для министра внутренних дел. Я хочу, чтобы правосудие всегда соблюдалось, у нас есть законный запрос на экстрадицию, поэтому я подписал его, однако окончательное решение теперь должен принять суд», – сказал Джавид.

Глава МВД Британии при этом одобрил экстрадицию прямо накануне очередного судебного заседания, которое должно было состояться ещё в мае, но было перенесено на 14 июня из-за состояния здоровья Ассанжа. 47-летнего австралийца тогда перевели в лазарет тюрьмы Белмарш.

В зависимости от состояния подозреваемого будет приниматься решение о том, где пройдёт заседание по экстрадиции Ассанжа. Не исключено, что его проведут не в магистратском суде Вестминстера, как было запланировано изначально, а прямо в тюрьме.

Сообщающие об этих новостях британские СМИ также делают акцент на том, что решение Джавида выдать Ассанжа США последовало после того как Швеция не смогла добиться направления запроса об экстрадиции Ассанжа. Да и само дело в Швеции против основателя Wikileaks вызывает всё больше вопросов – сначала власти объявляли подозреваемого в розыск, однако затем закрыли дело. Но как только Ассанж был задержан, Стокгольм попытался опередить Вашингтон и первым заполучить разоблачителя.

В США же обвинения против австралийца куда как более серьёзные. Минюст США в конце мая сообщил в официальном заявлении о 18 пунктах обвинения против Ассанжа, включая «одну из крупнейших компрометаций секретной информации в истории Соединённых Штатов». Два наиболее важных пункта обвинения – сговор с бывшим военным аналитиком Брэдли Мэннингом для взлома секретной информации Пентагона, а также публикация в открытом доступе данных о засекреченных агентах за рубежом, что поставило под угрозу национальную безопасность.

Хитрый ход Джавида

Дело Ассанжа разворачивается на фоне глубокого политического кризиса в Великобритании. Было бы не совсем правильно мотивировать всё, что делают британские власти с основателем Wikileaks, этим самым кризисом. Однако не совсем верно игнорировать «фактор Ассанжа» и его возможную роль для внутренней политики.

В последний месяц всё королевство обсуждает вовсе не Ассанжа, а кандидатов на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Важно отметить, что Саджид Джавид – один из кандидатов на самый высокий пост. 13 июня в британском парламенте стартовали выборы нового главы тори, а значит, и премьер-министра. Имя нового премьера Британии мир узнает лишь в конце июля – таковы особенности партийного голосования в Великобритании.

Саджид Джавид. Фото: www.globallookpress.com

Сейчас за десятерых кандидатов голосуют 313 членов Консервативной партии в парламенте. Для прохода в следующий тур кандидату необходимо минимум 17 голосов однопартийцев, не получивший их претендент выбывает. Так будет продолжаться, пока кандидатов не останется двое. Тогда в голосовании примут участие все члены партии – более 160 тыс. британцев по всей стране выразят поддержку кандидатам по почте.

По итогам первого тура голосования 13 июня во второй тур прошли семь человек. По данным прямой текстовой трансляции Guardian, в гонке кандидатов лидирует бывший глава МИД Борис Джонсон (114 голосов), за ним идёт нынешний министр иностранных дел Джереми Хант (43 голоса), тройку замыкает министр окружающей среды и сельского хозяйства Майкл Гоув (37 голосов). Саджид Джавид также вышел во второй тур, заняв пятое место с 23 голосами преданных ему тори.

Недавно в Великобритании с визитом был президент США Дональд Трамп, который не скрывал своей поддержки Борису Джонсону. Трамп назвал экс-главу МИД «хорошим парнем», с которым у него «прекрасные отношения». Поддержка президентом США одного из кандидатов, да ещё и такая откровенная, сразу сделала Джонсона в глазах консерваторов тем самым кандидатом, с которым Трамп, вероятно, хотел бы иметь дело в заключении той самой «великой торговой сделки», которую глава Белого дома пообещал британцам после Brexit.

Саджид Джавид же предпринял «ход конём», подписав запрос США об экстрадиции Ассанжа. И ход этот в данной ситуации просто беспроигрышный. Если суд одобрит экстрадицию основателя Wikileaks, то Джавид будет громко заявлять, что это произошло во многом благодаря его своевременному росчерку пера. Если же суд откажет, то глава МВД будет уверять, что он делал всё возможное, чтобы удовлетворить желание Вашингтона и Трампа.

Второй тур выборов главы тори и страны пройдёт уже 18 июня, и теперь лояльность Джавида Вашингтону должна аккумулироваться в голоса сторонников атлантического курса, в котором после шумной брюссельской драмы и неудачи Терезы Мэй британцы всё более ясно видят единственные перспективы сохранения экономической стабильности в условиях тотального и жёсткого разрыва с Евросоюзом.

Поэтому глава МВД не только подписал запрос об экстрадиции Ассанжа, но и очень внимательно начал информационную кампанию, чтобы британцы (а особенно – консерваторы) знали, что он считает запрос «законным» и ратует за исключительную справедливость в отношении основателя Wikileaks. Выступление Джавида на BBC ведь произошло в день начала выборов.

Политическая борьба в Британии вступает в наиболее активную фазу, и теперь для кандидатов все средства хороши. И тем более диким выглядит намерение использовать фигуру Ассанжа, которого считают не только преступником, но и журналистом, разоблачителем, борцом за свободу слова, в корыстных политических целях, не принимая во внимание того, что будет ждать австралийца в США.