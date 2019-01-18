«Между человеком и богом появился чиновник»: к чему может привести принятие закона о религиозных общинах на Украине

На Украине принят закон о юрисдикции религиозных общин, согласно которому прихожане смогут вносить изменения в устав религиозных организаций. По словам президента Петра Порошенко, документ направлен на обеспечение «бескровного» перехода приходов канонической Украинской православной церкви в новую структуру — так называемую Украинскую поместную православную церковь. Эксперты считают, что закон может стать катализатором массового захвата храмов УПЦ МП.

Верховная рада приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин. Согласно его положениям каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) может лишиться своих храмов по результатам голосования прихожан. Документ был принят 229 депутатами при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщают местные СМИ.

По закону прихожане смогут вносить изменения в устав религиозных организаций и менять их юрисдикцию, если за это проголосуют не менее двух третей членов прихода.

Пётр Порошенко в ходе молебна в Свято-Михайловском кафедральном соборе в Житомире завил, что принятие этого закона позволит приходам канонической УПЦ перейти в новую поместную церковную «без крови».

«Верховная рада приняла закон, которым определяется механизм перехода. Для чего это делается? Для того чтобы не пролилась кровь. Закон должен всё урегулировать», — заявил украинский президент.

Он также заявил, что более 100 приходов канонической церкви уже готовы перейти в новую церковную структуру.

Глава пресс-службы канонической УПЦ Василий Анисимов, комментируя решение украинских парламентариев, отметил, что закон является преступным и будет оспорен в суде.

«Это всё преступно и незаконно, надеемся, что все понесут за это ответственность не только на Страшном суде перед Богом, но ещё и в районном суде за нарушение законодательства и прав верующих», — заявил Анисимов.

По мнению украинских юристов, закон прописан очень хитро и выполнить все его положения невозможно.

«За год все религиозные организации должны перерегистрировать свои уставы, и для этого надо будет нотариально заверить подпись каждого члена из нескольких тысяч общин да ещё и указать всю информацию о человеке. Общинам надо будет получить свидетельство о своём уставе, но до сих пор на Украине никто не выдавал таких документов. И кто будет выдавать, неизвестно. Но если этой бумаги не будет, то государственный орган вправе отказать в регистрации религиозной организации. Интересно, что государственный орган ещё тоже не создан. Всё это свидетельствует о том, что через год на Украине может не остаться нелояльных к власти церковных организаций», — заявил в беседе с RT директор крупной украинской юридической компании.

«Власти очень не терпится»

Законопроект был принят с нарушением всех возможных норм и правил, рассказал источник RT в партии Блок Петра Порошенко.

«Во-первых, текст документа мы получили за час до голосования и даже не успели с ним ознакомиться. Во-вторых, документ приняли со второго раза и депутатов буквально уговаривали его поддержать. Видно, что власти очень не терпится полностью распрощаться с Украинской православной церковью Московского патриархата. Причём всё сделано настолько грубо, что это удивляет даже сторонников новой украинской церкви», — сообщил в беседе с RT украинский парламентарий.

Этим законом руководство страны может настроить против себя представителей всех конфессий на Украине, отметил в беседе с RT представитель партии «Народный фронт».

«Они тоже не смогут зарегистрировать свои религиозные организации. Представьте, что подумают об Украине в мире. Это же дикость, поскольку теперь между человеком и богом появился украинский чиновник», — говорит он.

Такой законопроект возможен только на Украине, утверждает источник RT в партии «Самопомощь». По его словам, «добровольный переход» приходов может обернуться кровопролитием.

«Представьте, что религиозную организацию не смогли зарегистрировать, но люди туда ходят. Им насильно запретят это делать? Приедут военные и снесут храм? Прихожане будут защищать свою церковь с палками в руках. И таких противостояний может оказаться масса», — подчеркнул собеседник RT.

«Гонения на УПЦ»

Несмотря на заверения Порошенко о «бескровном» переходе приходов, перед принятием закона на Украине радикалами и сторонниками новой церковной структуры были захвачены сразу несколько церквей УПЦ.

Так, 13 января сторонники новой церковной структуры помешали представителям УПЦ провести литургию в Свято-Михайловском храме в Волынской области, угрожая представителям духовенства и прихожанам. Затем раскольники сменили в храме замки.

«Духовенство и верующие УПЦ, которые пришли на молитву, были вынуждены ехать в соседнее село», — сообщил пресс-секретарь областной епархии протоиерей Олег Точинский.

На следующий день, 14 января, аналогичный случай произошёл в Житомирской области, где раскольники при участии местных властей и радикалов из партии «Свобода» захватили Свято-Николаевский храм. Прихожане и клирики также подверглись угрозам со стороны захватчиков.

Вечером того же дня неизвестный совершил поджог в здании, входящем в комплекс Киево-Печерской лавры. Следствие утверждает, что его совершил мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал в беседе с RT, что украинская власть наступала с гонениями на Украинскую православную церковь Московского патриархата и до принятия подобных законов.

«Гонения на УПЦ есть и привели к дестабилизации ситуации на Украине, усилению опасности серьёзного внутригосударственного конфликта на религиозной почве, буквально гражданской войне. Но эти последствия наступили задолго до принятия данного закона», — подчеркнул Ищенко.

Причём следующим этапом этого процесса может стать массовый захват храмов канонической церкви на Украине, отметил эксперт.

Свобода без совести

Принятию нового закона и новой волне захвата церквей предшествовало ещё одно событие — вступление в конце прошлого года в силу так называемых норм о переименовании религиозных организаций в рамках закона «О свободе совести и религиозных организациях».

В заявлении, опубликованном на сайте Петра Порошенко, говорилось, что эти нормы затрагивают «религиозные организации, имеющие структурный центр на территории страны-агрессора, оккупировавшей территории Украины или совершившей против неё военную атаку».

Киево-Печерская лавра в Киеве

РИА Новости

Кроме того, власти Украины объявили о намерении провести проверку церковного устава УПЦ по линии Министерства культуры. Проверка должна установить, регулируется ли деятельность канонической церкви «другим государством».

История раскола

Раскольнические настроения присутствовали на Украине со времени распада Советского Союза, а новый виток получили после государственного переворота, произошедшего в 2014 году. Приходы и храмы канонической церкви подвергались регулярным атакам со стороны экстремистов и радикалов. В октябре 2018 года Вселенский патриархат Константинополя восстановил в церковном общении главу раскольников — митрополита Филарета, который был лишён сана и отлучён от Русской православной церкви ещё в 1990-х годах.

В середине декабря в Киеве прошёл так называемый объединительный собор, на котором присутствовали представители двух неканонических церквей Украины, Константинопольского патриархата и Пётр Порошенко. В начале января 2019 года Священный синод Константинопольского патриархата подписал томос, который предоставляет независимость учреждённой на соборе ПЦУ. Однако после того, как текст томоса был предан огласке, многие обратили внимание на то, что новая религиозная структура фактически подчинена Константинопольскому патриархату.

Порошенко поздравляет митрополита Епифания с избранием главой новой религиозной структуры

Reuters

© Gleb Garanich

«Государство будет вмешиваться»

Принятие закона о юрисдикции религиозных общин является неприкрытой попыткой уничтожить Русскую православную церковь на территории Украины, рассказал в беседе с RT заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«Фактически с 90-х годов использовались методы захвата либо с помощью боевиков, либо с помощью административных органов, сейчас будут использовать органы законодательные, в том числе для продвижения подобного рода законов.

Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на ситуацию с УПЦ Сейчас Украинскую православную церковь Московского патриархата будут заставлять менять своё название, менять юридические документы, после чего ей вообще могут отказать в каком-либо праве на регистрацию, в праве на богослужение в ряде храмов», — пояснил эксперт.

Безпалько считает, что главным последствием принятия подобных законов станет захват храмов с помощью чиновников, которые призваны исполнять законы, принятые в украинском парламенте.

«Если же люди не будут подчиняться, будут вызывать полицию, армию, национальную гвардию. Теперь уже государство не стесняясь будет вмешиваться в эти вопросы, заставляя путём насилия перейти в Святейшую церковь Украины. Все, начиная с архиереев и заканчивая простыми верующими, бабушками, будут поставлены перед выбором: что делать, идти на конфронтацию, уезжать с Украины или переходить вот в эту вроде бы каноническую, вроде бы даже под Константинополем, но всё-таки раскольническую церковь», — подчеркнул Безпалько.

Кроме того, существует и закон о так называемых параллельных общинах, когда ряд людей, не являющихся прихожанами какого-либо храма, не являющихся вообще православными, могут заявить о себе как о параллельной общине этого храма и насильно перевести его под другую юрисдикцию, напомнил эксперт.

Подобный случай уже произошёл на Украине, когда депутаты Бронницкого сельсовета в Волынской области проголосовали за переход местной общины канонической церкви в новую структуру ПЦУ. На следующий день представители правоохранительных органов и спецслужб пояснили руководству органа местного самоуправления, что такое решение не входит в полномочия сельского совета.

Реакции мирового сообщества на подобные действия пока нет, потому что они не освещаются международными СМИ, отмечает Богдан Безпалько.

«Мировое сообщество реагирует, как правило, на то, что подаётся в глобальных медиа. Это либо вообще не рассматривается как новостной повод, либо же подаётся как достижение украинского президента, как борьба с «московской оккупацией». Как только эти сообщения начнут просачиваться в мировые глобальные медиа — а это неизбежно произойдёт, — начнёт формироваться мировое общественное мнение, по крайней мере в православном мире», — подытожил Безпалько.