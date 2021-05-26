Между Байденом и Путиным может сработать "способ из прошлого" – Sky News

Журналист портала Sky News считает, что между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным может сработать "способ из прошлого". Вероятное место встречи – Женева – тоже весьма символично.

Владимир Путин прошлый раз встречался с президентом США три года назад. Тогда главой Белого дома был Дональд Трамп. Во время саммита в Хельсинки американский лидер встал на сторону президента России.

Маловероятно, что нынешняя встреча президентом США и России будет чем-то похожа на предыдущую. Во-первых, сильно испортились отношения между двумя государствами. Во-вторых, Белым домом были введены новые санкции. В-третьих, в Чёрное море были направлены американские корабли.

В публикации говорится, что пока нет точной информации о темах будущего разговора Путина и Байдена. Предположительно, американский лидер будет налаживать коммуникацию Белого дома с Кремлём. Такой канал связи сведёт к минимуму возможное недопонимание.

Женева в статье названа хорошим местом встречи. Швейцария имеет нейтральный статус. Именно в Женеве в 1985 году стартовало сближение заклятых врагов – США и СССР, ведь именно в этом городе прошёл саммит Рейгана и Горбачёва.

"Путину и Байдену необязательно испытывать симпатию друг к другу, но личное общение часто способно создать взаимопонимание между двумя сторонами, которые без этого находятся в долгосрочной конфронтации. Если это работало в прошлом, может сработать снова?" – поделился мнением журналист.