Междлисовцы в ярости – крымские татары становятся пророссийскими

Влиятельная американская газета «The Washington Post» увидела рост пророссийских настроений среди крымских татар, проживающих на полуострове и общее одобрение крымчанами воссоединения с Россией.Об этом издание пишет в статье под названием «Спустя шесть лет и 20 миллиардов долларов российских инвестиций крымчане довольны российской аннексией».Авторы, среди которых профессора-политологи Джерард Тотал, Джон О’Локлин и Кристин М. Бакке, отмечают, что за прошедшие шесть лет даже наиболее оппозиционно настроенные по отношению к воссоединению с РФ крымские татары стали больше поддерживать произошедшее.«Изменилось ли отношение к аннексии в 2020 году после примерно 20 миллиардов долларов инвестиций из Москвы и согласования с российской инфраструктурой? Краткий ответ: нет. Три крупнейших этнических группы Крыма в целом довольны направлением событий на полуострове…Поддержка присоединения к России остается очень высокой (86 процентов в 2014 году и 82 процента в 2019 году) – и особенно высока среди этнических русских и украинцев. Ключевым изменением с 2014 года стало значительное увеличение поддержки со стороны татар, мусульманского населения тюрков, которое составляет около 12 процентов населения Крыма. В 2014 году только 39 процентов этой группы рассматривали присоединение к России как позитивный шаг, но этот показатель вырос до 58 процентов в 2019 году», – отмечают авторы статьи.Эта публикация вызвала истерику в запрещенном в РФ Меджлисе. Помощник одного из главарей группировки, депутата Верховной рады Мустафы Джемилева Арсен Жумадилов призывает МИД отреагировать на публикацию.«Опубликовали статью, ссылаясь на какой-то декабрьский соцопрос в Крыму и утверждают о большинстве среди крымтатар, которые довольны российской оккупационной властью. По их данным, РФ в Крыму в 2014-м приветствовали около 40% крымтатар, а теперь – почти 60%. Делают вывод, что Крым теперь потерян навсегда.Соцопроса в условиях оккупации, арестов, похищений и убийств. Ну-ну. Есть реальные данные. Официальные. В 2014-м РФ приветствовало 1% крымтатар. Темиргалиев с женой выехали из Крыма – теперь коллаборационистов 0,9995%. Ссылайтесь. Не благодарите. Министерство иностранных дел Украины, Антон Кориневич, будет реакция?», – написал Жумадилов в своем блоге.