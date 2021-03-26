|
Мезенцев подарил Лукашенко самовар и призвал объединиться против Запада
26 марта 2021, 18:00 • 66 • Политика
Вместе страны смогут выстоять перед давлением извне
Объединение усилий России и Белоруссии в рамках противостояния санкционному давлению со стороны западных государств является одной из приоритетных задач Союзного государства. Такого мнения придерживается новоиспеченный Госсекретарь содружества двух братских государств Дмитрий Мезенцев.
Высокопоставленный госслужащий пообщался с белорусским лидером Александром Лукашенко. Демонстрируя теплое отношение, Мезенцев пришел на аудиенцию к Батьке не с пустыми руками. Госсекретарь вручил президенту Белоруссии оригинальный подарок. Теперь Лукашенко является обладателем большого позолоченного самовара.
После успешно проведенных переговоров Мезенцев объявил, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства должны закрепить свои позиции на международной арене. Сложившаяся в мировом пространстве ситуация требует от Союза оперативной реакции.
Западные государства продолжают оказывать давление на Россию, а вместе с ней и на Белоруссию. Санкционная война против государств должна еще теснее объединить Москву и Минск перед лицом общих трудностей, передает слова Мезенцева издание "Российская газета".
Напомним, ранее Дмитрий Мезенцев занимал должность посла России в Белоруссии. На этом посту дипломат проработал меньше года.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 марта 2021, 07:00
|
22 марта 2021, 05:50
|
25 марта 2021, 06:15
|
22 марта 2021, 13:10
|
22 марта 2021, 04:00
|
23 марта 2021, 02:55
|
25 марта 2021, 04:25