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Мэй заявила, что будет настаивать на усилении санкций в отношении РФ на саммите ЕС в июне

13 июня 2018, 16:39  •  59 • Украина

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на усилении санкционного режима в отношении России на саммите ЕС в июне.

"Множество тем будет обсуждаться лидерами Евросоюза на европейском саммите в июне, включая важный вопрос санкций против России. Я буду настаивать на сохранении санкции против России, поскольку минские соглашения не были выполнены. Я даже думаю, в некоторых областях мы должны усилить этот санкционный режим", - сказала она в среду, выступая в парламенте Соединенного Королевства.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Секторальные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Они продлеваются раз в полгода, их последняя редакция действует до 31 июля 2018 года.

Второй блок - индивидуальные ограничительные меры, запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти) 150 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские: это органы управления и военные структуры провозглашенных на востоке Украины ЛНР и ДНР. Срок действия данного пакета - до 15 сентября 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые связи. Он был принят в рамках официально утвержденной главами МИД ЕС в 2014 году стратегии непризнания вхождения Крыма в состав РФ. Эти меры действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

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