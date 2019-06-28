|
Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине
28 июня 2019, 13:54 • 38 • Украина
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке заявила, что «действия» России на Украине вызывают у британской стороны глубокое беспокойство.
© РИА Новости
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.
«Она сказала, что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что для того, чтобы добиться любого прогресса, требуется деэскалация конфликта», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в Осаке состоялись переговоры Путина и Мэй.
Как отмечал Путин, оба государства заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 13:39
|
27 июня 2019, 05:39
|
24 июня 2019, 12:39
|
22 июня 2019, 05:24
|
26 июня 2019, 03:39
|
26 июня 2019, 03:39
|
23 июня 2019, 13:54