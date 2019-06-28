Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Превосходит западные аналоги»: какими возможностями будет обладать новейшая рос...
Бахрейн отозвал посла из Ирака после обсуждения американского плана и атаки на д...
Ликвидация опасного шарика
Cоциальная политика - крохи с барского стола
Главная / Украина

Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине

28 июня 2019, 13:54  •  38 • Украина
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке заявила, что «действия» России на Украине вызывают у британской стороны глубокое беспокойство.
 
© РИА Новости
 

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.

«Она сказала, что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что для того, чтобы добиться любого прогресса, требуется деэскалация конфликта», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Осаке состоялись переговоры Путина и Мэй. 

Как отмечал Путин, оба государства заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
27 июня 2019, 15:09
ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей
28 июня 2019, 04:24
Спикер парламента Молдовы выступила в Государственной Думе России
27 июня 2019, 18:24
В МИД ФРГ приветствовали начало разведения сил в Донбассе
28 июня 2019, 10:39
В Совфеде оценили слова Порошенко о «первом шаге» к признанию Крыма
27 июня 2019, 15:09
В Киеве установили трон из обломков военной техники из Донбасса
28 июня 2019, 13:54
Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 13:39
«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ
27 июня 2019, 05:39
Захарова задала неудобный вопрос и для Скабеевой, и для толкнувшего ее Березы
24 июня 2019, 12:39
На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"
22 июня 2019, 05:24
Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан
26 июня 2019, 03:39
Оставили позиции: ВСУ покидают Донбасс?
26 июня 2019, 03:39
Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против
23 июня 2019, 13:54
"Шери, лично вам должны?" Мария Захарова тонко протроллила президента Грузии за слова о долгах российских туристов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.