Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке заявила, что «действия» России на Украине вызывают у британской стороны глубокое беспокойство.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.

«Она сказала, что действия России на Украине вызывают глубокое беспокойство и что для того, чтобы добиться любого прогресса, требуется деэскалация конфликта», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Осаке состоялись переговоры Путина и Мэй.

Как отмечал Путин, оба государства заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.