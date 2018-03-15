Мэй уж слишком истерит

• 213 • Аналитика

Очередное пике в дно совершила 14 марта Тереза Мэй, огласившая список санкций против Российской Федерацией (посмевшей проигнорировать незаконный британский ультиматум).

Всё 13 все марта британские СМИ, ссылаясь на свои источники в правительстве Ее Величества, стращали Россию жесткими ограничениями, самым слабым из которых была высылка российского посла, а одним из самых серьезных — кампания по отключению Москвы от банковской системы SWIFT. Однако на заседании парламента гора родила Мэй — британский премьер озвучила крайне слабый пакет. Самыми серьезными пунктами которого была высылка 23 российских дипломатов и анонсирование действий против российской госсобственности на территории Великобритании в случае, если эта собственность будет угрожать безопасности Соединенного Королевства.

Конечно, список санкций может в перспективе пополнится новыми пунктами, возможно даже серьезными. Однако пока что Лондон выглядит достаточно жалко.

На что рассчитывала Тереза Мэй? Сказать сложно. Возможно, она считала, что путем взвинчивания ставок и антироссийской риторики ей удастся продавить союзников Великобритании по НАТО и, пока еще, ЕС разбежаться по окопам. То есть, в данном случае, прыгнуть в британский окоп и во избежании раскола в альянсе поддержать британскую позицию, что привело бы к введению санкций. Однако тут ее ждало разочарование.

Формально союзники, конечно, британскую коллегу поддержали. Кое-кто даже поддержал громко. Как и ожидалось, на специально созванном заседании Совета Безопасности ООН к поношению России присоединилась и постпред США в этой организации Никки Хейли. Она заявила об «абсолютной солидарности с Великобританией» и обвинила Москву в атаке на двух граждан в Соединенном Королевстве. И добавила, что «если мы не призовем Россию к ответу, то доверие к Совету Безопасности ООН рухнет». Однако за кулисами, вероятно, Британии объяснили, что никакой международной поддержки крайне жестких действий против России на основании фейковой истории не будет, ибо эти действия несут европейским партнерам вполне серьезные угрозы.

Так, Британия позиционирует ситуацию как нападение на нее. «Это не обычное преступление. Это незаконное применение силы, нарушение... статьи Устава ООН, основы международного правового порядка», - заявил заместитель представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен. То есть он опять транслирует мысль Терезы Мэй о нападении на страну-члена НАТО, и из этого логично выходит мысль о том, что надо применять 5-ю статью о коллективной обороне. В Альянсе объявлять России войну не хотят, поэтому и позицию Британии поддерживают лишь условно. Официальное заявление НАТО содержит две мысли — констатация заявления Великобритании о «высокой вероятности использования Россией химического оружия» против Соединенного Королевства и критика использования химического оружия вообще. Нет даже ни намека на то, что Альянс обвиняет Москву в произошедшем. Более того, ряд стран Европы (и даже Польша) не поддержали британскую позицию на Совете Безопасности ООН.

Никто не хочет марать свою репутацию поддержкой британской позиции, особенно с учетом того, что Россия заняла абсолютно правильную линию в этом вопросе — Москва предлагает Британии и всем остальным поступить по закону. Статья IX Конвенции о запрещения химического оружия четко расписывает процедуру разрешения всех таких споров и претензий – через Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия, с предоставлением всей информации. И Василий Небензя уже заявил, что Москва готова в полной мере сотрудничать с этой организацией. Возражать против такой позиции никто не может.

Получается, что Тереза Мэй проиграла эту историю? Не совсем. Во-первых, не стоит преуменьшать возможности британского правительства — Скотленд Ярд сейчас расследует обстоятельства отравления Скрипаля, и тамошние Лестрейды вполне могут найти новые «доказательства» российского участия. Которые будут сфабрикованы куда профессиональнее, чем условные матрешки и балалайки, и от которых европейским партнерам отмахиваться будет сложнее. Во-вторых, Тереза Мэй достаточно успешно отрабатывает внутриполитические цели. Она консолидирует население и (что куда важнее) британскую элиту, сильно недовольную деятельностью премьера, против российской угрозы. Кроме того, она отвлекает внимание от крайне непросто идущих для Великобритании переговоров по Брекзиту.

Однако несмотря на все краткосрочные бонусы, раскрутка в таком духе истории со Скрипалем наносит серьезнейший удар по репутации Великобритании. Даже при всех вышеупомянутых резонах, трудно рационально объяснить столь истеричную реакцию.

Новости дня. Информация о Сергее Скрипале: Шпион, который хотел квартиру