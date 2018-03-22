Мэй трусливо сбежала после вопроса о доказательствах по делу Скрипаля

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Британский премьер-министр, прибыв на саммит ЕС, вновь изложила журналистам видение ситуации со стороны Лондона. Не подкрепив это никакими доказательствами.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй поморщилась при вопросе о доказательствах по делу Скрипаля и сбежала от журналистов. Инцидент произошел, когда политик прибыла на саммит ЕС.

Выступая перед журналистами, Мэй вновь сформулировала позицию Лондона по делу Скрипаля. Однако она не смогла ответить на прямой вопрос, есть ли у Лондона доказательства, подтверждающие вину России в деле.

По словам Мэй, Россия "организовала бесцеремонное и безрассудное нападение против Соединенного Королевства", совершив "попытку убийства двух человек".

На вопрос о доказательствах Мэй поморщилась, заявила, что "угрозы со стороны России не знают границ", а после ушла от журналистов.