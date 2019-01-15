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Мэй теряет власть, Brexit идёт вразнос

15 января 2019, 12:54  •  67 • В мире
От исхода голосования во вторник в парламенте Британии по проекту «развода» с ЕС зависит политическая судьба премьера Терезы Мэй, репутация и будущее королевства
Автор:
Латышев Сергей
Быть или не быть Brexit, а если быть, то каким, а также какая политическая судьба ожидает «большого друга России» британского премьер-министра Терезу Мэй – всё это станет понятно по итогам намеченного на сегодня голосования в Палате общин по правительственному проекту соглашения о выходе Британии из Евросоюза.
Перспективы для Мэй и её кабинета – самые для них неутешительные. Как, впрочем, и для всей страны, уже испугавшейся своей смелости порвать с ЕС и отправиться в одиночное плавание. Многих британцев страшит становящаяся всё более реальной перспектива «развода» с ЕС без соглашения, «жёсткий» Brexit. В этом случае, как пишет газета The Guardian со ссылкой на данные Конфедерации британской промышленности (КБП), ВВП королевства сократится почти на 8%. Согласно выкладкам Банка Англии, продукты питания подорожают в среднем на 10%. Курс фунта стерлингов упадёт на 25%. Возникнет хаос на границах. Британии придётся заново заключать торговые соглашения с другими странами ЕС. Власти опасаются массовых беспорядков на почве проблем со снабжением, в связи с чем разработаны планы использования армии в полицейских целях…
Мэй явится «полуголой» в Палату общин
На минувшей неделе Палата общин приняла сразу два «антиправительственных» акта. Во вторник - поправку к закону о финансах, запрещающую казначейству выделять деньги на подготовку к «обвальному» выходу Британии из ЕС, без санкции парламента. За неё проголосовала не только лейбористская оппозиция, но и двадцать консерваторов, в том числе пять бывших министров. В среду Палатой общин был принят ещё более серьёзный по своим последствиям для Мэй законодательный акт: в случае отклонения 15 января проекта договора с ЕС кабинет Мэй должен будет предложить парламенту новый вариант в течение трёх дней, а не нескольких недель. И тут важно не то, что это, как все прекрасно понимают, невозможно, а то, что Палата общин забирает себе из рук Мэй контроль над Brexit.

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