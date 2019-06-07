Мэй развалила Британию без помощи России

Автор:

Латышев Сергей

Подавшая сегодня в отставку Тереза Мэй на посту лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии провалила и развалила всё, что только было возможно. Brexit дискредитирован и уже практически невозможен. Британская экономика понесла многомиллиардные убытки от провальной попытки «развестись» с Евросоюзом, из страны бежали в другие государства ЕС, прежде всего в ФРГ, Францию, Ирландию и Нидерланды, многие банки и компании. Соединённое Королевство оказалось в глазах всего мира в дураках. Это дало повод французскому министру Натали Луазо назвать своего кота Brexit за то, что тот будит её «каждое утро своим мучительным мяуканьем», потому что хочет выйти на улицу, но, когда ему открывают дверь, в нерешительности остаётся на месте и бросает на неё мрачный взгляд»…

Затянувшаяся на несколько лет попытка усидеть на двух стульях и выйти из ЕС, не выходя из него, избавиться от обязанностей, не теряя привилегий, расколола страну. Раскол прошёл по большинству её политических партий. Бесконечными и бессмысленными голосованиями в парламенте по различным вариантам Brexit надолго дискредитирована вся британская политическая система. Была поставлена под удар территориальная целостность королевства, что прежде всего касается Шотландии, Северной Ирландии и Гибралтара, которые были по своим причинам в шоке от перспективы выхода Британии из ЕС.

Престиж страны сильно пострадал из-за частных вояжей Мэй в Брюссель в тщетных попытках убедить европейцев поддержать её план «развода» с ЕС, где с ней каждый следующий раз обращались всё более бесцеремонно и даже засунули однажды на несколько часов в пустую комнату подождать вердикта. Самый страшный удар нанесён по консерваторам, которые будут сметены на следующих выборах. На недавних выборах в Европарламент они оказались на четвёртом месте.

Мэй благодаря неумению себя держать и элитарной бесчувственности, полному отсутствию актёрского мастерства настроила против себя всю страну. Ей удалось только одно – испортить отношения с Россией провокацией со Скрипалями, извлечь из этого для Британии и Запада в целом целый ряд выгод.

После Мэй – только хуже

Драма и дискредитация Консервативной партии только усилится после ухода Мэй, так как все прекрасно понимают, что её преемник будет… ещё хуже. Ведь главная трагедия для Британии состоит не в том, что её политики перегрызлись и показали всей стране и всему миру свою дурь. Публичные политики сегодня на Западе – это клоуны и куклы, которыми руководят кукловоды, это – менеджеры правящего класса, их задача – с помощью демагогии и обмана мобилизовать общество на претворение в жизнь принятых за кулисами решений, делая вид, что это их решения, и нести за это ответственность в глазах народа.

Тереза Мэй провалила и дискредитировала всё, но британцы при этом убеждены, что следующий премьер будет ещё хуже. Фото: www.globallookpress.com

Настоящая проблема заключается в том, что переругались кукловоды, что британский правящий класс разделился на сторонников и противников Brexit. Причём последние, из-за принятых после референдума 2016 года энергичных мер, теперь находятся в большинстве и благодаря титаническим усилиям Сороса и Ко перетащили на свою платформу и большинство британской общественности. Согласно всем опросам общественного мнения, становящийся неизбежным новый референдум по Brexit его противники уже гарантированно выиграют. Эта реальность делает особенно смешной начавшуюся суету среди руководящих деятелей консерваторов вокруг ещё не остывшего кресла Мэй.

«Факиры на час». Кто они?

Самый главный претендент на кресло Мэй – горячий сторонник Brexit любой ценой бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Борис Джонсон. Однако, как справедливо замечает Би-би-си, «фавориты не всегда приходят первыми». По состоянию на 7 июня баллотироваться намеревались 11 политиков-тори (к началу выборов их число может сократиться), среди которых – пять действующих и четыре бывших члена правительства Мэй. Конкуренты представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по ним среди парламентариев-тори начнутся 13 июня. Этот процесс должен завершиться в двадцатых числах июля, когда новоизбранный лидер консерваторов займёт и место главы правительства.

Победа Джонсона, хотя это самый популярный политик и видный деятель Консервативной партии, наиболее узнаваемое лицо для британских избирателей, в гонке претендентов совершенно не гарантирована. Потому что расколотым и переругавшимся друг с другом тори нужен сейчас не скандальный политик, делающий одно резкое, провокационное и ребячливое заявление за другим, а тот, кто сможет хоть как-то объединить вокруг себя консерваторов. Поэтому «до финала» Джонсон, как это уже бывало в прошлом, может и не дойти. Кстати, объединяет участников этого «дерби» только одно – восемь из одиннадцати кандидатов учились в Оксфорде.

Би-би-си предполагает, что «подножку» Джонсону может поставить, например, министр окружающей среды Майкл Гоув, который именно это и сделал на предыдущих выборах лидера партии, или министр иностранных дел Джереми Хант, или еще какая-нибудь более компромиссная фигура.

Ведущим кандидатом на кресло Мэй считается политик, которого англичане называют просто – Борис, но у него вполне может не получиться. Фото: www.globallookpress.com

Brexit – это судьба

Ключевым вопросом является отношение «претендентов на трон» к Brexit. За «жёсткий развод» с ЕС выступают четыре кандидата – Борис Джонсон, Доминик Рааб, Андреа Ледсом и Эстер Маквей. Они убеждены, что никакие новые отсрочки недопустимы и Британия должна выйти из ЕС 31 октября, хотя бы и без соглашения, то есть наиболее катастрофическим образом.

Не исключают такого развития событий Джереми Хант, Саджид Джавид (глава МВД, сын иммигранта из Пакистана), Марк Харпер. Эти деятели не прочь пересмотреть проект соглашения Мэй с ЕС, хотя в Брюсселе не намерены это делать, но считают, что если не получится, то 31 октября из ЕС выходить надо. Как они это себе практически представляют – непонятно, поскольку палата общин непременно заблокирует выход без соглашения, что она уже однажды сделала, а в следующий раз тем более сделает. Парламент трижды отказался утвердить план Мэй. Депутаты впредь вообще запретили правительству выходить из ЕС без соглашения.

Против выхода Британии из ЕС без соглашения – Майкл Гоув (министр окружающей среды), Мэтт Хэнкок (министр здравоохранения), Рори Стюарт (министр международного развития). Эта тройка готова просить ЕС о новой отсрочке Brexit.

Есть ещё один кандидат – Сэм Джима, который ратует за второй референдум и выступает против Brexit, но его шансы стать премьером минимальны.

Чем хуже будет ситуация для британского правящего класса, тем больше шансов, что Скрипали заговорят и против России будут выдвинуты новые обвинения. Фото: www.globallookpress.com

Агония консерваторов будет продолжаться и в ходе выборной процедуры с её турами выбывания кандидатов, не получивших требуемого процента голосов парламентариев-тори. Пока претендентов не останется два, выбирать из которых уже будут – по почте – все желающие принять в этом участие члены партии – 160 тысяч человек.

Понятно, что при таких раскладах партию ожидает на неизбежных досрочных выборах грандиозное поражение. А новое правительство тори во главе с премьером-«самоубийцей» просуществует недолго. После того как никакого Brexit 31 октября не произойдёт, тянуть с досрочными выборами станет просто неприлично, ну а дальше – конец. И консерватором, и их мечте о «глобальной Британии», свысока взирающей на Европу.

Что с того России?

Эта чисто английская история затронет, безусловно, и Россию. Плюсы и минусы для неё от выхода или невыхода Британии из ЕС примерно уравновешивают друг друга. Однако российским ворам, обосновавшимся в Лондоне, стоит побеспокоиться о своих капиталах и приготовиться к неприятностям. Ненависть к ним участников разворачивающейся политической драки и разъярённых происходящим рядовых англичан сделает эту категорию лондонских сидельцев завидной мишенью и «мальчиками для битья». Полное «воскрешение» Скрипалей, выдвижение новых громких обвинений против России также в высшей степени вероятны.