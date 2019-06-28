Мэй признала невиновность России, пожав руку Путину

Автор:

Латышев Сергей

На саммите G20 в Осаке произошло событие, истинное значение которого остаётся непонятным широкой публике. Речь идёт о состоявшейся «на полях» саммита встрече уходящего британского премьера Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. И суперважно здесь вовсе не то, о чём они говорили, а что они сделали: пожали друг другу руки.

Путин пожал руку Мэй, несмотря на провокацию британских спецслужб в отношении Скрипалей, похищенных и где-то удерживаемых англичанами то ли живых, то ли мёртвых российских граждан, к которым России неправомочно отказали в консульском доступе. Президент пожал руку премьера, несмотря на массовую высылку из Британии российских дипломатов, усилия Лондона испортить отношения Москвы со всем миром и очернить её имидж, обвинения во вмешательстве куда и где угодно, «дезинформации», сбитии гражданских авиалайнеров и прочем.

Как видно на фотографиях, Путину было непросто это сделать. Но ради установления лучших отношений с Британией, в чём заинтересованы граждане России, он на это пошёл. Возможно, и как джентльмен, ведь затравленную в Британии за провальный Brexit Мэй он ни на каких саммитах больше никогда не встретит.

Путин мог просто проигнорировать Мэй, потому что совсем скоро в Британии будет другой премьер, который постарается как можно быстрее выкинуть её наследие на помойку. Но он поступил иначе. Поэтому поступок Путина был продиктован прежде всего элементарной вежливостью.

Лидеры России и Британии Владимир Путин и Тереза Мэй впервые пожали друг другу руки после инцидента в Солсбери. Фото: www.globallookpress.com

Что означает рукопожатие Мэй?

Настоящей же сенсацией стало то, что Мэй решилась встретиться с Путиным и пожать ему руку. Поскольку она была в числе тех, кто утверждал, что Россия совершила «вторжение» и «агрессию» против её страны, «применила химическое оружие», имея в виду инциденты в Солсбери и Эймсбери. Иными словами, что Россия «напала» на Англию.

Царьград уже давно обратил внимание на странность этой позиции. Если Лондон на самом деле считает, что Россия нагло травит на британских улицах подданных Её Величества и своих граждан запрещённым международными конвенциями химоружием, проводит изощрённые «кибератаки», то почему в Лондоне ещё существует российское посольство, а на бирже торгуются российские ценные бумаги? А теперь и вообще премьер на глазах у всего мира пожимает руку президенту «воюющей» с её родиной страны. Как это изволите понимать?

Логически рассуждая, этому можно найти только два объяснения. Самое неправдоподобное: Мэй предала свою родину, озлобившись на неё после фиаско с Brexit, положившего конец её политической карьере. Самое очевидное и лежащее на поверхности: премьер-министр прекрасно знает, что никакой «химической войны» Россия на британской земле не ведёт. Ей прекрасно известно, что Москва не покушалась на Скрипалей, как и не сбивала малайзийский боинг в небе Донбасса, что «Новичок» прибыл в Солсбери из соседнего Портон-Дауна, если он вообще был, и что это провокация её собственных и, возможно, американских спецслужб с далеко идущими политическими целями.

Делаем выводы

Таким образом, пожимая Путину руку, Мэй фактически сняла с России предъявляемые ей британским правительством обвинения. Не на словах, а на деле. А вот покаяться в совершённой против России провокации мужества у премьера уже не хватило, потому что её риторика осталась прежней. Где-то её даже можно понять – она уходит, но организаторы провокации остаются, и подставлять их она не хочет. Да это и небезопасно.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери – провокации британских спецслужб, к которым пытаются притянуть Россию. Фото: www.globallookpress.com

Поэтому из офиса британского премьера мы опять услышали о том, что «нормализации двусторонних отношений быть не может, пока Россия не прекратит свою безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и её союзникам». Или что Мэй в ходе переговоров с Путиным «ясно дала понять, что Соединённое Королевство обладает неопровержимыми доказательствами того, что за этим нападением стояла Россия» и что доказательства эти были получены «путём тщательного расследования и сотрудничества с нашими союзниками». Тут, кстати, ещё одна маленькая сенсация: Даунинг-стрит, 10 признал западное коллективное творчество в этой грязной истории.

Ну и наконец, пресс-служба премьера поведала о том, что Мэй заявила Путину: Британия «продолжит защищать либеральную демократию, права человека и равенство для всех групп, включая ЛГБТ». Понятно, что обойтись без последнего было просто невозможно, как и не обсудить конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана и в Сирии, где от президента России требуется остановить «наступление Асада в Идлибе». В свете публичного признания главы британской внешней разведки MI6 Алекса Янгера, что в руководстве запрещённого в России ИГИЛ находятся его подопечные, последнее совершенно неудивительно.

Однако всё это, повторяем, слова, словесная шелуха. А факт остаётся фактом: Мэй, отдавая долги перед уходом с поста премьера, встретилась с президентом «воюющей» с Британией страны и перед всем миром пожала ему руку, символически сняв с Путина и России возведённую на них напраслину, пусть и под дымовой завесой прежней риторики. Если бы она знала, что Россия виновата, Мэй, которую ничто не вынуждало пойти на этот шаг, так бы точно не поступила. Это взращенным Западом большевикам там прощали всё. Россию бы не простили.