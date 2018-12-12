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Мэй пригрозила, что ее отставка рискует отменить Brexit - СМИ

12 декабря 2018, 12:39  •  51 • Политика
Британский премьер заявила, что ее отставка рискует задержать или даже отменить процесс Brexit. Об этом сообщают СМИ.
По сообщениям в СМИ, премьер Великобритании Тереза Мэй намекнула, что отказывается уходить сама. Якобы ее отставка может задержать или вовсе отменить процесс Brexit Напомним, что сегодня вечером будет голосование по вотуму недоверия.
"Сейчас порог в 15%, который необходим для запуска процедуры вынесения вотума недоверия, был преодолен", - сообщил председатель комитета 1922 сэр Грэм Брэди.
Отметим, что сама процедура вынесения вотума недоверия инициируется в том случае, если 48 парламентариев-консерваторов направят письма с соответствующим требованием.
О заявлении Мэй говорит RT.

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