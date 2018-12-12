Мэй пригрозила, что ее отставка рискует отменить Brexit - СМИ

Британский премьер заявила, что ее отставка рискует задержать или даже отменить процесс Brexit. Об этом сообщают СМИ.

По сообщениям в СМИ, премьер Великобритании Тереза Мэй намекнула, что отказывается уходить сама. Якобы ее отставка может задержать или вовсе отменить процесс B rexit Н апомним, что сегодня вечером будет голосование по вотуму недоверия.

" Сейчас п орог в 15%, который необходим для запуска процедуры вынесения вотума недоверия, был преодолен", - сообщил п редседател ь комитета 1922 сэр Грэм Брэди.

Отметим, что сама п роцедура вынесения вотума недоверия инициируется в том случае, если 48 парламентариев-консерваторов направят письма с соответствующим требованием.