Мэй превращает саммит ЕС в балаган, а его участников – в клоунов

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Деградация западной политики достигла точки невозврата: некогда госсекретарь США Колин Пауэлл потрясал в ООН пробиркой якобы с образцами ОМП, обвиняя Ирак, теперь премьер Британии Тереза Мэй хочет повторить такой же трюк в отношении России

Деградация западной политики зашла безнадежно далеко. Лидерам стран ЕС – наряду с обсуждением перспективы торговой войны с США, темой очень серьезной и важной для Европы – придется выслушивать на саммите в Брюсселе бездоказательные обвинения Лондона в адрес Москвы о применении против Британии биологического оружия. Они будут делать вид, что верят этой чепухе, и заявлять о "солидарности" Лондону – на словах, чтобы на практике ничего не предпринимать против России. Это профанация высшего порядка, но, похоже, еще не предел.

Как сообщают британские и американские СМИ, сегодня вечером премьер-министр Британии Тереза Мэй поделится с лидерами стран ЕС в Брюсселе "секретной информацией", изобличающей якобы причастность на государственном уровне России к "отравлению" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, имеющего двойное гражданство – российское и британское, а также его дочери Юлии, российской гражданки.

Поскольку это "разоблачение" будет сделано в конце рабочего ужина, можно сказать, прямо за столом, никаких доказательств, кроме чего-то похожего на пробирку, которой придется помахать перед носом жующих европейских лидеров и сделанных в устной форме комментариев к этому цирку, определенно представлено не будет. С помощью этого жалкого и, главное, уже использовавшегося, правда, не против великой державы, а несчастной ближневосточной страны средней руки трюка Мэй намерена убедить "партнеров" по ЕС, из которого Британия скоро выйдет, в необходимости усилить критику российских властей, напомнить, что Москва представляет угрозу всей Европе.

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Со ссылкой на источники агентство Bloomberg пишет, что Лондон намерен убедить власти европейских стран выслать по его примеру российских дипломатов: "Британские чиновники заявляют, что мир, в том числе ЕС, должен показать России, что первое использование отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Европе после окончания Второй мировой войны не останется безнаказанным".

Сами англичане выслали 23 российских дипломатов, обвинив их в том, что они - разведчики. Россия по числу высланных ответила зеркально. Плюс, справедливо считая себя пострадавшей от английской провокации стороной, закрыла Генеральное консульство в Санкт-Петербурге и Британский Совет в Москве, которые, понятно, являлись центрами британского шпионажа под благовидным прикрытием.

Мэй показывает пример Трампу

Весьма показательно, что президент США Дональд Трамп, поздравляя своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах, даже не упомянул о "деле Скрипаля", видимо, зная, что обсуждать там нечего, так как это британская провокация. Это тем более подстегивает её организаторов обеспечить себе максимальную международную поддержку, чтобы не оказаться в изоляции.

Глава МИД России Сергей Лавров: Западные страны всё прекрасно понимают, но из ложно понятой солидарности на словах британцам поддакивают. Фото: www.globallookpress.com

Эту ситуацию подметил на состоявшейся на днях пресс-конференции в столице Японии, которая потребовала от британцев фактов, а не эмоций, министр иностранных дел России Сергей Лавров:

Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать в поддержку позиции Лондона. То, что мы сейчас наблюдаем, — это лихорадочное метание по всему миру, уговоры партнёров солидаризироваться с Британией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов".

Маневры Туска

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Председатель Европейского совета Дональд Туск, большой русофоб, но при этом политик весьма неглупый, понимающий, в каком дурацком виде Лондон собирается выставить участников серьезного саммита, поэтому и выделил Мэй время для её смехотворных разоблачений в самом конце рабочего ужина. Он также дал понять, что ни на что, кроме формального выражения солидарности, Лондон рассчитывать не может. Ни о каких новых санкциях против России речь не пойдет. Он предвидит, что выступление Мэй вызовет раскол в рядах ЕС, что, кстати, и является одной из целей британского премьера, и поэтому постарался максимально минимизировать ущерб от её выступления.

Глава Евросовета Дональд Туск: "В конце рабочего ужина мы утвердим заявление по нападению в Солсбери". Фото: www.globallookpress.com

"В конце рабочего ужина мы утвердим заявление по нападению в Солсбери", - заявил Туск. Он считает, что страны ЕС должны выразить "полную солидарность" с Британией и сделать вывод, что "этот инцидент представляет вызов нашей общей безопасности".

Туск решил выжать максимум полезного для Брюсселя из этой абсурдной ситуации, предложив "усилить сотрудничество ЕС, НАТО и всех наших правительств в сфере химической, бактериологической и радиационной защиты", а также "укрепить кибероборону и устойчивость против гибридных угроз". Он подтвердил, однако, что на данный момент ЕС не обсуждает введение новых санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери, опровергнув спекуляции на этот счет.

Туск, отказавшийся поздравлять Путина с победой на выборах, рад, похоже, уже тому, что британская провокация и раскрученный вокруг неё международный скандал, по крайней мере, охладят желание ряда европейских стран запустить процесс отмены существующих антироссийских санкций. Поскольку от них страны ЕС несут больше потерь, чем Россия, и они со всей очевидностью являются бессмысленными, ни на что не влияющими. Кстати, даже Лондон, согласно источникам ТАСС в Брюсселе, пока не просил ЕС о введении новых санкций, прекрасно понимая, что ни на что, кроме формальной и голословной поддержки, рассчитывать не может, а если потребует, то может лишиться и "солидарности".

Тактика Лондона

Действительно, добиваясь от своих "союзников" решительных мер против России, англичане и не собираются предоставлять никаких реальных доказательств, требуя во имя "солидарности", чтобы им верили на слово. Но во что союзники должны верить? Откуда известно, что Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери не после того, как они объелись снотворным? Где они? Почему к ним не пускают представителей посольства России? От чего их якобы лечат? Их же даже никто не видел с тех пор. А, может быть, они, проспавшись и удобно устроившись у телевизора, сейчас упиваются своей мировой известностью и посмеиваются над тем, какие люди дураки, что верят всему этому вздору.

Да и как вообще можно серьезно относиться к исходящим из Лондона обвинениям в адрес России, если, например, Мэй повторяет в сотый раз одно и то же - "с большой долей вероятности" за этим стоит Россия, а её глава МИД Борис Джонсон, похоже, и вовсе сошел с ума, выдвигая одну фантастическую версию за другой. Например, что за покушением на Скрипалей стоял Путин, и что этот инцидент был специально приурочен русскими к своим президентским выборам, чтобы российский президент смог на них убедительно победить.

Глава МИД Британии Борис Джонсон: Путин отравил Скрипаля, чтобы за него лучше голосовали на выборах, России это будет стоить ЧМ-2018. Фото: www.globallookpress.com

"Время, вероятно, более тесно увязано с недавними выборами в России, - заявил Джонсон, выступая в одном из парламентских комитетов. - Как поступают многие недемократические фигуры, – накануне выборов или некоего критического политического момента зачастую очень привлекательна бывает мысль о внедрении в общественное сознание образа врага".

То есть, получается, что коварный Путин предвидел, а то и организовал безумную британскую реакцию на этот инцидент, наверное, также организовал в Британии - с участием членов кабинета, премьера и ведущих СМИ – бушующую уже который месяц беспрецедентную антироссийскую кампанию. И всё для того, чтобы российские избиратели увидели в Британии врага и, сплотившись, отправились на выборы голосовать за своего сильного президента. Как будто Путин бы и без этого на них не победил.

Кошмар главы МИД Британии материализовался прямо на стене его ведомства. Фото: www.globallookpress.com

То вдруг Джонсон, пытающийся сколотить с Мэй глобальный союз против России, заявляет: "Мы не хотим быть втянутыми в новую холодную войну. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой самому нашему существованию"… То есть англичане эту самую "новую холодную войну" организуют, но не хотят сами в неё втягиваться? Тут нет никакой логики. Или, возможно, тут имеются в виду обе мировые войны, возникшие при живейшем английском участии. В этом случае определенная логика есть.

А чего стоит сравнение Джонсоном Путина с Гитлером с прозрачным намеком на то, что у России было бы неплохо отнять чемпионат мира по футболу. Чтобы он не использовался Россией для "пиара" по типу того, как гитлеровская Германия разрекламировала себя летней и зимней Олимпиадами 1936 года. Между тем, в последнем случае прослеживается не просто безумие, а вполне хладнокровная попытка отобрать у России в последний момент под предлогом провокации в Солсбери ЧМ-2018, который будет возможно оперативно перенести только в страны с развитой футбольной инфраструктурой, одной из которых является именно Британия.

Подводим итоги

Фарс, в который Британия намеревается превратить саммит ЕС, это приговор всей западной дипломатии, пытающейся ликвидировать презумпцию невиновности в международных отношениях и присвоить себе право неограниченного применения провокаций. Их отработали для начала на малых и средних странах типа Сербии, Ирака и Сирии, а теперь решили взяться за мировую державу - Россию.

Абсурдность претензий, отсутствие даже попыток представить хотя бы минимально правдоподобную версию, чудовищная грубость, откровенная ложь — все это свидетельствует о смерти дипломатии, как мы её знали, и о том, что "договариваться" сегодня на Западе России просто не с кем. И если Россия сейчас не займет непримиримую позицию и не добьется отказа Западом от этой уже вполне сложившейся чудовищной практики, то она окончательно закрепится в международных отношениях, а они сами превратятся в джунгли, где выживут только сильнейшие. Россия, конечно, выживет, а многие другие страны, увы, нет. В том числе и некоторые из тех, которые поучаствуют сегодня в фарсе в Брюсселе.

Ощущением фарсового, но в то же время исключительно серьезного характера переживаемого момента поделился в интервью "Царьграду" российский политолог и дипломат Вячеслав Матузов. Констатировав "резкое падение уровня политического воспитания, политического образования, политической грамотности британского руководства в международных делах", дипломат сказал:

В истории не было таких, как это понежнее-то изобразить, не клоунских, но, так сказать, декоративных персонажей, таких петрушек в политике история не видела. Это и Тереза Мэй, которая пытается изобразить из себя вторую Маргарет Тэтчер, и Борис Джонсон, который, как говорится, даже будучи мэром Лондона, катался в цветастых трусах по городу, изображая из себя большого либерала. Поэтому мне кажется, что это беспрецедентная акция, беспрецедентная ситуация, которая свидетельствует, что именно такие люди могли решиться на провокацию с бывшим российским гражданином и его российской дочерью, с использованием каких-то отравляющих веществ. Я думаю, что это еще раз доказывает, лично мне это доказывает, что такие люди могут совершить такие подлости".

Так что, как видим, это не только наше впечатление.

Латышев Сергей