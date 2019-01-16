Мэй потерпела провал с фиктивным Brexit

Евросоюз не может пойти навстречу Британии и согласиться на фиктивный Brexit, позволив ей сохранить старые преимущества и получить новые, чтобы не создавать опасного прецедента. Побег из «тюрьмы» не удался, и англичанам придётся, потеряв лицо, но сохранив кошелёк, вернуться в «камеру»

Автор:

Латышев Сергей

Всё смешалось в доме Терезы Мэй, которая после беспрецедентного поражения в Палате общин по судьбоносному для страны вопросу выхода из Евросоюза оказалась на грани отставки. Против заключённого её правительством соглашения об условиях «развода» с ЕС, лучшего, на которое можно было рассчитывать, несмотря на сохраняющуюся в нём неопределённость по целому ряду важнейших вопросов, проголосовали 432 депутата, за — всего 202.

Фото: PA Images/ТАСС

Провал Мэй ожидался, но не с таким разгромным счётом. Поражения правительства с разрывом в 230 голосов никогда не было в истории британского парламента. Причём, согласно газете «Таймс», 118 голосовавших против депутатов — это представители самой Консервативной партии, что составляет более трети от общей численности её парламентской фракции…

Вотум недоверия: вероятность и последствия

Лидер оппозиции, глава Лейбористской партии Джереми Корбин не покривил душой, заявив: «Это катастрофическое поражение правительства». После чего официально внёс предложение о вотуме недоверия правительству. Голосование состоится уже сегодня. Его итог трудно предсказать. Скорее всего, на этот раз Мэй удастся устоять, так как консерваторы и их младшие партнёры во власти, североирландские юнионисты, не желают досрочных выборов, которые пришлось бы неизбежно проводить в случае вынесения премьеру вотума недоверия. Сегодня вечером мы узнаем подробности, не исключено, что даже сенсационные.

Премьер-министр Тереза Мэй балансирует на грани отставки, но уходить пока не собирается. Фото: www.globallookpress.com

Мэй заявляет, что в отставку пока не собирается и сконцентрирует свои усилия на реализации выхода страны из ЕС. По свидетельству британской печати, премьера с большим трудом удалось убедить её ближайшему окружению не хлопать дверью.