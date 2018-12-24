Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем рождественском послании отметила роль британских военных сил в обеспечении безопасности королевства, в частности, борьбе с ИГ (запрещена в РФ) и защите от России, сообщает телеканал Sky News. Так, Мэй пообещала британским военным "новые вызовы". А еще она похвалила их за "защиту от России".

З аявления уже оскандалившегося британского премьера, которому собственный народ неоднократно намекал на отставку (причина — в той политике, которой придерживается Мэй), совпали с рождественским посланием. Отметим, сегодня, 24 декабря — католический Сочельник. И вот к этому дню Тереза Мэй и решила выпустить свое заявление.

"Начиная с наведения порядка после бесстыдной атаки с применением нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери, в защите наших вод и нашего неба от вторжения России, - говорится в послании. - А также в усилении наших союзников в Восточной Европе, нанося удары по терроризму в рамках глобальной коалиции против боевиков И Г […] снова и снова вы, наша армия, противостоите агрессии".

Также Мэй не забыла упомянуть желанное для Штатов обвинение в сторону сирийского лидера Башара Асада — "британские военные не будут стоять в стороне, когда в стране творится такой режим и когда применяется химическое оружие".

"На пороге нового года нас ждут новые вызовы, - пообещала Мэй британским солдатам. - Но я знаю, что вы продолжите встречать — с мужеством, решимостью, стойкостью, изобретательностью".