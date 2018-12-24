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Мэй пообещала британским военным "новые вызовы" и похвалила за "защиту от России"

24 декабря 2018, 07:39  •  62 • Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем рождественском послании отметила роль британских военных сил в обеспечении безопасности королевства, в частности, борьбе с ИГ (запрещена в РФ) и защите от России, сообщает телеканал Sky News. Так, Мэй пообещала британским военным "новые вызовы". А еще она похвалила их за "защиту от России".
Заявления уже оскандалившегося британского премьера, которому собственный народ неоднократно намекал на отставку (причина — в той политике, которой придерживается Мэй), совпали с рождественским посланием. Отметим, сегодня, 24 декабря — католический Сочельник. И вот к этому дню Тереза Мэй и решила выпустить свое заявление.
"Начиная с наведения порядка после бесстыдной атаки с применением нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери, в защите наших вод и нашего неба от вторжения России, - говорится в послании. - А также в усилении наших союзников в Восточной Европе, нанося удары по терроризму в рамках глобальной коалиции против боевиков ИГ […] снова и снова вы, наша армия, противостоите агрессии".
Также Мэй не забыла упомянуть желанное для Штатов обвинение в сторону сирийского лидера Башара Асада — "британские военные не будут стоять в стороне, когда в стране творится такой режим и когда применяется химическое оружие".
"На пороге нового года нас ждут новые вызовы, - пообещала Мэй британским солдатам. - Но я знаю, что вы продолжите встречать — с мужеством, решимостью, стойкостью, изобретательностью".
Отметим, что все обвинения в адрес России и Сирии, которых коснулась Мэй — со стороны Запада звучали не раз. При этом не было представлено ни одного доказательства о причастности российской стороны. Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, предоставляя жесткую фактологию, однако Запад предпочел не увидеть аргументы.

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