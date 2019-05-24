Мэй «оставила» вместо себя Скрипаля

Автор:

Латышев Сергей

Именно это мы и наблюдаем сейчас. Как и теснейшую связь «дела Скрипаля» с его организаторами — британскими разведывательными и правительственными кругами, уже получившими благодаря этой глобальной антироссийской провокации массу дивидендов. Однако самое главное блюдо было оставлено на сейчас, чтобы одним скандалом прикрыть другой — позорный провал и бесславную отставку премьера Терезы Мэй и катастрофу зависшего, полностью дискредитированного Brexit для британского правящего класса и репутации страны в мире.

В столь ответственный момент Мэй (эта дама занимала пост главы МВД в ходе аналогичной британской провокации с отравлением другого «Скрипаля» — Александра Литвиненко) и потребовалось «воскресить» экс-полковника ГРУ, чтобы переключить общественный гнев с дурости и некомпетентности британских властей на Россию, за счёт которой хотя бы отчасти планируется покрыть финансовые издержки неудавшегося «побега» Британии из ЕС.

Мэй фактически дала ход финальной стадии «дела Скрипаля», объявив сегодня на пороге своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10 о решении уйти в отставку с поста лидера консерваторов и премьера 7 июня «в лучших интересах страны».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль скоро ответит на вопрос, кто он — жертва британской провокации или её сознательный и активный участник. Фото: www.globallookpress.com

Начали нагнетать

Именно в преддверии этого события затихшая было шумиха вокруг Скрипалей вспыхнула с новой силой. Несколько дней назад газета «Гардиан» сообщила, что в отравлении Скрипалей помимо «Петрова» и «Боширова» была задействована, вероятно, ещё некая резервная группа, на что указывают и другие имеющиеся у следствия «улики». А накануне мировые СМИ облетела информация, что сам отравленный якобы полтора года назад «Новичком» и вытащенный британцами с того света Скрипаль, сидевший где-то настолько тихо, что многие подумали, что он уже умер, вдруг подал голос, позвонив в Ярославль своей племяннице Виктории. Экс-полковник ГРУ поздравил её и «мамулю» на автоответчик с Днём Победы, поинтересовался, как дела у родственников, два раза повторил, что у него «всё нормально». Правда со странной присказкой: нормально «ну, не у меня, у нас, у Юлечки тоже».

Возможно, «дядя Серёжа» недоволен, что он ещё не вполне в порядке, потому что у него якобы до сих пор «трубки в горле», и его «достала Рашка». Он также выразил недоумение, почему «Викуля» решила, что «Юля хочет вернуться в Россию»? Племянница перебежчика подтвердила, что это действительно был голос Скрипаля.

Выраженное им пренебрежение в отношении России, добавим от себя, похоже на сигнал о том, что Скрипаль «созрел» и готов, даже с «трубками в горле», выступить с обличениями России, чтобы в период острого кризиса, в который вошла Британия, создать искусственную повестку дня и переключить на неё внимание публики, объединить на антироссийской основе переругавшийся между собой на почве Brexit британский правящий класс, «поставить на счётчик» Россию.

Загадка Скрипаля

Искренне ли настроен Скрипаль или дурит своих британских тюремщиков, чтобы на будущей пресс-конференции разоблачить их перед всем миром за проведённую над собой и дочерью «экзекуцию», или он с самого начала сознательно участвует в шоу, нельзя сказать наверняка. Скоро мы это узнаем. Более вероятен второй вариант, что Сергей Скрипаль и его дочь не были отравлены нервно-паралитическим веществом из Портон-Дауна, что экс-полковник ГРУ заманил в Солсбери своих бывших коллег, обманув Москву притворным желанием вернуться на родину, паспорт которой у него был, и где его простили за прошлое. Для чего? Чтобы обеспечить «доказательства» причастности к инциденту России. Совершенно нетипичные для президента Владимира Путина резкие слова, сказанные им публично в октябре прошлого года о Скрипале, что тот — «шпион», «предатель Родины», «просто подонок, вот и всё», скорее подтверждают эту вторую версию. Что ж, посмотрим. Предъявления миру Скрипаля ждать осталось, судя по всему, совсем недолго.

Все против Мэй

Чтобы не сомневаться в том, почему Мэй «воскресила» Скрипаля именно сейчас, стоит просто открыть сегодняшние британские газеты. Газета «Сан» советует премьеру как можно скорее уйти в отставку, что страна больше не может ждать этого, что время Мэй истекло, и она провалила Brexit.

Премьер Тереза Мэй погубила всё, за что взялась, Скрипаль — это её единственный успешный проект. Фото: www.globallookpress.com

По мнению газеты, премьер «совершила множество просчётов, нарушила слишком много обещаний, она не в состоянии общаться ни с народом, ни с другими политиками и при этом слишком часто шла на компромиссы». В результате Мэй «потеряла доверие кабинета министров, своей собственной партии, Палаты общин и избирателей». В итоге «в стране практически больше нет правительства, Вестминстер парализован»...

«Гардиан» тоже выпроваживает Мэй, ставя премьеру в вину «неспособность найти себе союзников», что она «выглядит деревянной и несговорчивой даже в моментах, когда ей жизненно необходимо достичь компромисса», поэтому неудивительно, что её никто не поддерживает. Ситуация, по мнению газеты, настолько запуталась, что, скорее всего, придётся вновь обратиться к избирателям, предложив второй референдум, либо следует вернуться к самому началу процесса, отозвать заявление о Brexit и провести досрочные выборы…

Подводим итоги

Всё это связано с чудовищной потерей лица — для Мэй, консерваторов, всей страны, в связи с чем «дело Скрипаля» и оказалось снова востребованным. На очереди — масса дешёвых антироссийских сенсаций, призванных сыграть роль дымовой завесы катастрофического ухода Мэй.

И ещё в заключение практический совет обитателям Лондонграда — чемодан, аэропорт, Россия. Ноги в руки, господа-товарищи, иначе завтра вы останетесь без штанов.