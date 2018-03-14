Мэй обвинила Путина в покушении на Скрипаля: Что дальше

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Не дав России возможности себя защитить от бездоказательных обвинений в связи с "делом Скрипаля", британский премьер Тереза Мэй объявила о серии карательных мер, которые больно ударят не только по Москве, но и по Лондону. В эту ложь не поверил даже не являющийся другом России лидер Лейбористской партии Джереми Корбин

Премьер-министр Британии Тереза Мэй остановилась в шаге от того, чтобы объявить России полноформатную войну. В старые времена этого было бы вполне достаточно. То был её выбор. Избежать этого у Москвы не было никакой возможности, кроме как согласившись на безоговорочную капитуляцию, поскольку ей не дали даже технической возможности защитить себя от бездоказательных обвинений в связи с так называемым делом Скрипаля, имеющим характер классической провокации. Что ж, будь что будет, так как Россия обещала на это достойно ответить. Ждём-с.

Обвинения Мэй: во всём виноват Путин

Театрально обвинив Москву в "презрении" и "неповиновении" Британии, Мэй объявила о высылке из Соединённого Королевства 23-х российских дипломатов. Премьер утверждала, что они являются разведчиками под дипломатическим прикрытием. Им дана неделя на сборы. Это будет крупнейшая высылка русских дипломатов из Британии за последние 30 лет. Она выразила уверенность, что этот шаг на годы вперёд парализует российскую агентуру в стране, которую-де не будет позволено воссоздать вновь.

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Премьер объявила о "заморозке государственных активов" России в случае, если у британских властей "появится свидетельство того, что они могут быть использованы, чтобы угрожать жизни или собственности граждан Великобритании или резидентов страны". Она сообщила, что Лондон усилит проверки российских частных самолётов, контроль на таможне, заморозит "сомнительные" счета. Последнее — на заметку российским коррупционерам.

Глава британского правительства жонглировала словами "русская агрессия", обвинив Россию в применении силы против Британии после того, как Москва отказалась виниться за то, чего не совершала. Она предъявила Москве обвинение в наличии секретной программы по производству химического оружия, хотя оно совершенно не стыкуется с утверждениями британской же стороны, что у них в стране применялось нервно-паралитическое вещество времён СССР. Мэй сообщила о прекращении контактов с Россией на высоком уровне, в том числе об отказе принимать в стране с ответным визитом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и в связи с ЧМ-2018.

Дальше ехать некуда: Британский премьер Тереза Мэй на сегодняшнем заседании Парламента обвинила Путина в отравлении Скрипаля. Фото: PA Images\TASS

Мэй позволила себе конкретно обвинить в создавшейся ситуации российского национального лидера: "Это страшно, что президент Путин решил действовать таким образом".

Тем не менее британский премьер решила не сжигать за собой всех мостов, рассчитывая, видимо, на то, что русские стерпят это унижение и не захотят такого разрыва тоже: "Я по-прежнему считаю, что полный разрыв диалога между Великобританией и Россией не отвечает нашим национальным интересам. Но после этого ужасающего деяния, направленного против нашей страны, эти отношения не могут быть прежними".

Впрочем, точка в британских претензиях к России ещё не поставлена: Лондон призвал провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с "делом Скрипаля".

Лидер оппозиции Корбин не верит в "агрессию" России

Россия обещала отреагировать на озвученные в британском парламенте обвинения в самое ближайшее время, и вряд ли от Москвы стоит ожидать умеренности в связи с беспрецедентно наглым поведением Мэй. Ей, возможно, удастся заручиться "западной солидарностью", потому что в этом "междусобойчике" все поддерживают друг друга независимо от того, о правде или неправде идёт речь, если это касается кого-то из своих, особенно, если это направлено против России. Но вот лидера оппозиции — главу Лейбористской партии Джереми Корбина — убедить Мэй не смогла.

Одобрив меры, от которых могут пострадать нечистые на руку российские богачи, тот поставил под сомнение официальную версию происшествия и подверг критике кабинет тори за отказ сотрудничать с Россией в его расследовании. Политик совершенно не убеждён, что речь идёт об "агрессии" России. Лидер оппозиции поддержал ключевые российские требования к Лондону, касающиеся этого дела, в том числе необходимость предоставить для анализа применявшееся для отравления Скрипаля и его дочери нервно-паралитическое вещество. Нет сомнений в том, что такова же будет позиция всех не разучившихся думать своей головой людей Запада.

Лидер британской оппозиции, глава Лейбористской партии Джереми Корбин не верит в ключевые утверждения Мэй об "агрессии" России. Фото: www.globallookpress.com

Посол России в Лондоне Александр Яковенко настроен очень решительно:

Тереза Мэй повторила против России провокацию столетней давности У меня только что была встреча в МИД. Я сказал, что всё, что делается сегодня британским правительством, абсолютно недопустимо, и мы расцениваем это как провокацию".



Голоса из Москвы

Россия не имеет никакого отношения к инциденту с экс-полковником ГРУ Скрипалем, заявил сегодня на брифинге до выступления Мэй пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позиция Москвы хорошо известна, она была доведена по дипломатическим каналам до Лондона. Она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании",

— подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал, что "Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкреплённых какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет языка ультиматума", но при этом "остаётся открытой для взаимодействия в расследовании причин этого происшествия". Пресс-секретарь президента России выразил сожаление, что Москва "не встречает взаимности со стороны британцев в этой своей готовности".

Отвечая на вопросы журналистов, Песков выразил надежду, что "возобладает здравый смысл, что другие страны, по крайней мере, задумаются о том, есть какие-то доказательства или нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упрёки в адрес Москвы". Он ещё раз подчеркнул, что "никаких оснований" для таких обвинений в адрес России нет, так как она "не имеет никакого отношения к этому происшествию". Песков отказался высказывать какие-то версии случившегося, "потому что Кремль не занимается расследованиями преступлений или происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны". Он подверг критике освещение этого инцидента британскими СМИ, которые не заслуживают внимания "как надёжный источник информации".

Не ответив на вопрос, как Москва ответит Лондону, Песков призвал:

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Он подтвердил, что Россия не получала от Британии запрос о боевом отравляющем веществе, якобы использованном в данном инциденте. Лавров обвинил Лондон в нарушении Конвенции по запрещению химоружия, согласно которой Британия была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, и предоставить ей доступ к отравляющему веществу, о котором идёт речь. Глава МИД России напомнил, что для ответа на подобный вопрос конвенция даёт 10 дней, снова обвинив таким образом англичан в её несоблюдении.

Сегодня Лавров подтвердил, что Москва так и не получила никакого официального запроса из Лондона по "делу Скрипаля". Мало того, в расследовании, по его словам, наблюдается "только регресс", и поэтому Москва официально уведомила англичан, что "будет готова ответить на запрос, если они сформулируют его на основе своих собственных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)".

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Глава МИД России выразил сожаление, что вместо конструктивного сотрудничества Лондон "продолжает разыгрывать политические сцены". В частности, Лавров имел в виду специальное обращение Мэй на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В нём утверждается, что применённый против Скрипаля химикат был произведён в СССР, а затем перешёл в собственность России. Российский министр задал в связи с этим законный вопрос: как это всё соотносится с зафиксированным ОЗХО в присутствии наблюдателей, в том числе из США, фактом полного уничтожения Россией химического оружия?

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1", что последствия "дела Скрипаля" могут оказаться "очень серьёзными" не только для двусторонних, но и международных отношений в целом, "с точки зрения подрыва тех основ, на которых развивался и стоял современный мир".

Совершенно понятно, что речь идёт о провокации, поскольку Россия, как подтвердил сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров, полностью уничтожила все без исключения запасы химического оружия.

У нас уничтожено всё химическое оружие без исключения, которое было создано ещё в Советском Союзе. И работа эта была завершена в ноябре 2017 года торжественным уничтожением последнего снаряда — с телемостом, с президентом. Поэтому у нас химического оружия нет вообще",

— заявил Мантуров, отвечая на вопрос, имеются ли в России запасы нервно-паралитического вещества "Новичок", который, как утверждает британская сторона, был использован против семьи Скрипаля.

Есть ли "Новички" на Украине?

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в городе Солсбери, около которого находится оборонная, научная и технологическая лаборатория в Портон-Дауне, секретный объект, имеющий дело в том числе с подобными веществами, что в высшей степени подозрительно.

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Одновременно в британских СМИ прошла информация, что за последние годы минимум пятнадцать человек, так или иначе связанных с Россией, умерли на территории Британии при подозрительных обстоятельствах. Речь идёт о беглецах из России, у которых были серьёзные проблемы с законом. Не предъявляя никаких доказательств и апеллируя к эмоциям, британские власти и СМИ обвиняют в этом Россию.

Между тем производившееся в СССР нервно-паралитическое вещество вполне могло остаться на бывшей советской территории, за пределами нынешних российских границ. Например, на Украине, которая крайне заинтересована в обострении отношений между Россией, Британией и всем Западом. Если Лондон не представит никаких внушающих доверие доказательств российской причастности к этому инциденту, которых у Лондона попросту нет, пресловутая западная "солидарность" побудит Вашингтон, Брюссель и большинство стран Запада поддержать Англию, что создаст впечатление "изоляции" России.

И прежде всего, кстати, заинтересован в этом сегодня именно Киев. На Украине, как и в бывших прибалтийских республиках, вполне мог сохраниться на складах поседевший за долгие годы хранения нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как утверждает Мэй, Путин отравил в преддверии президентских выборов в России всеми забытого жалкого предателя. Как вообще можно серьёзно относиться к столь грубой и примитивной лжи?

Латышев Сергей