Мэй льстит британской армии на фоне слухов о планах главы минобороны её сместить

Премьер Тереза Мэй обратилась с панегириком к британским военнослужащим за их виртуальные свершения, «зажав» 20 миллиардов фунтов, которых не хватает военному ведомству

Автор:

Латышев Сергей

Международные военные аналитики считают британскую армию неплохой, но отставшей на 20 лет по вооружению и обучению от ведущих армий мира, хотя Британия тратит на оборону лишь чуть меньше, чем Россия, и больше, чем Германия с Японией. Двое ответственных за столь неэффективное расходование финансовых средств на оборонные нужды – премьер-министр Тереза Мэй и министр обороны Гэвин Уильямсон - оказались сейчас в центре общественного внимания.

Первая – за то, что любит своих военных в основном на словах и принуждает их к участию в организованных на государственном уровне провокациях. Второй - потому что, согласно утверждениям старейшей лондонской газеты The Times, угрожал сметить премьера, если армия не получит дополнительных ассигнований.

Виртуальные «герои»

Вооруженные силы Великобритании играют «ключевую роль» «в защите территориальных вод и воздушного пространства» страны от «российского вторжения», в ликвидации последствий «отвратительной атаки» нервно-паралитическим газом на улицах Солсбери, ответственность за которую была тоже возложена на Россию, в «поддержке наших союзников в Восточной Европе». Они наносят также «удары по терроризму» совместно с США и Францией.