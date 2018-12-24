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Главная / В мире

Мэй льстит британской армии на фоне слухов о планах главы минобороны её сместить

24 декабря 2018, 23:54  •  42 • В мире
Премьер Тереза Мэй обратилась с панегириком к британским военнослужащим за их виртуальные свершения, «зажав» 20 миллиардов фунтов, которых не хватает военному ведомству
Автор:
Латышев Сергей
Международные военные аналитики считают британскую армию неплохой, но отставшей на 20 лет по вооружению и обучению от ведущих армий мира, хотя Британия тратит на оборону лишь чуть меньше, чем Россия, и больше, чем Германия с Японией. Двое ответственных за столь неэффективное расходование финансовых средств на оборонные нужды – премьер-министр Тереза Мэй и министр обороны Гэвин Уильямсон - оказались сейчас в центре общественного внимания.
Первая – за то, что любит своих военных в основном на словах и принуждает их к участию в организованных на государственном уровне провокациях. Второй - потому что, согласно утверждениям старейшей лондонской газеты The Times, угрожал сметить премьера, если армия не получит дополнительных ассигнований.
Виртуальные «герои»
Вооруженные силы Великобритании играют «ключевую роль» «в защите территориальных вод и воздушного пространства» страны от «российского вторжения», в ликвидации последствий «отвратительной атаки» нервно-паралитическим газом на улицах Солсбери, ответственность за которую была тоже возложена на Россию, в «поддержке наших союзников в Восточной Европе». Они наносят также «удары по терроризму» совместно с США и Францией.

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