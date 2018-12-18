Мэй избежала вотума недоверия

Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй, несмотря на накаляющуюся каждый месяц обстановку вокруг её политики, избежала в этот раз голосования по вопросу вынесения вотума недоверия ей как премьер-министру.

Парламент Великобритании отклонил предложение Джереми Корбина, лидера Лейбористской партии, о проведении голосования по вопросу вынесения вотума недоверия премьер-министру Мэй. Этой информацией поделился Sky News.

Ранее Корбин внес ходатайство о вышеупомянутом голосовании. Оппозиционеры недовольны тем, что Мэй перенесла голосование по соглашению с ЕС по Brexit январь будущего года. В то время как оно должно было состояться в середине декабря.