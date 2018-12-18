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Мэй избежала вотума недоверия

18 декабря 2018, 08:24  •  34 • В мире
Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй, несмотря на накаляющуюся каждый месяц обстановку вокруг её политики, избежала в этот раз голосования по вопросу вынесения вотума недоверия ей как премьер-министру.
Парламент Великобритании отклонил предложение Джереми Корбина, лидера Лейбористской партии, о проведении голосования по вопросу вынесения вотума недоверия премьер-министру Мэй. Этой информацией поделился Sky News.
Ранее Корбин внес ходатайство о вышеупомянутом голосовании. Оппозиционеры недовольны тем, что Мэй перенесла голосование по соглашению с ЕС по Brexit январь будущего года. В то время как оно должно было состояться в середине декабря.
Downing Street rules out parliament time for Corbyn's 'stunt' no-confidence motion in May https://t.co/r7ALRpZpBY
— Sky News (@SkyNews) 17 декабря 2018 г.

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