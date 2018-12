Мэй избежала вотума недоверия

Парламент Великобритании отклонил предложение Джереми Корбина, лидера Лейбористской партии, о проведении голосования по вопросу вынесения вотума недоверия премьер-министру Мэй. Этой информацией поделился Sky News.

Ранее Корбин внес ходатайство о вышеупомянутом голосовании. Оппозиционеры недовольны тем, что Мэй перенесла голосование по соглашению с ЕС по Brexit январь будущего года. В то время как оно должно было состояться в середине декабря.

Downing Street rules out parliament time for Corbyn's 'stunt' no-confidence motion in May https://t.co/r7ALRpZpBY