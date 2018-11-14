Мэй играет в русскую рулетку

На судьбоносном заседании британского кабинета министров состоится обсуждение «технического соглашения» с ЕС по Brexit: если его не отвергнут министры сегодня, это, видимо, сделает позднее парламент, после чего премьеру Терезе Мэй придется объявлять досрочные выборы, которые станут фактически новым референдумом по отношениям с ЕС

Автор:

Латышев Сергей

Сегодня во второй половине дня в Лондоне начнется специальное заседание британского правительства, которое окончательно определит политическую судьбу премьер-министра Терезы Мэй. После того, как она попросит кабинет одобрить проект «технического соглашения» с Евросоюзом по Brexit. Это заседание должно было состояться накануне, однако министры отказались автоматически поддерживать своего премьера и потребовали ознакомить их с деталями, где обычно и скрывается дьявол.

По мере ознакомления Мэй встречалась с ними поодиночке, чтобы узнать мнение о сделке. Она стала возможной в результате серьезных уступок Лондона ЕС, против которых выступает не только часть её собственного кабинета, но и влиятельная группа евроскептиков в руководстве Консервативной партии, включая парламентариев-консерваторов, а также их младших партнеров во власти – юнионистов из Северной Ирландии.

Какие перспективы?

Как сообщают британские СМИ, вынесенный на обсуждение документ включает обязательства по взаимному соблюдению прав граждан после Brexit, 21-месячный переходный период после выхода Британии из ЕС 29 марта 2019 года и – самое главное - подробности «законопроекта о разводе», согласно которому Лондон должен выплатить в качестве «отступного» Брюсселю 39 миллиардов фунтов стерлингов. Решение вопроса об ирландской границе откладывается на 1,5-3 года.

От министров требуется «политически» одобрить «техническое соглашение», проигнорировав «небольшое количество нерешенных вопросов», и принять решение о дальнейших шагах. Ведь именно сегодня истечет срок, когда, согласно графику переговоров с Брюсселем, Лондон должен утвердить условия сделки по выходу из ЕС.