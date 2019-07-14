Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева

Украинские сетевые тролли обрушили весь свой поток сквернословия на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Тот у себя на странице в Twitter рассекретил главного "кукловода" Киева.

"Начиная с 2014-го, Украина находится под сильным внешним управлением США, - пояснил депутат Верховной рады и тут же добавил, каким образом это влияет на Незалежную в целом. - Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны".

Резюмируя, политик весьма скромно оценил шансы действующего руководства Украины противостоять Америке и её указкам.

Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно.

Фото: twitter/MedvedchukVV

После этого под постом депутата Верховной рады его фактически затравили. В выражениях "критики" не стеснялись - перешли на мат и прямые оскорбления.

Были и те, кто вступил с Медведчуком в открытый спор.

"Изменился вектор с Кремля на Белый дом", - пишет @Micrometr1.

А @titansb пытался уверить, что если бы Вашингтон действительно вмешивался бы в политику Киева, то Украина бы жила много лучше, чем сейчас.

"Было бы хорошо, если бы действительно США хоть на что-то влияли на Украине. Глядишь, и экономика поднялась бы и благополучие граждан вышло бы на европейский уровень, - искренне верит интернет-пользователь. - А так во власти одно ворье и бездельники!"