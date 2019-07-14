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Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева
14 июля 2019, 23:24 • 26 • Политика
Депутат Верховной рады, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук стал жертвой травли сетевых троллей после того, как рассекретил главного "кукловода" Киева. По его словам, с 2014 года "Украина находится под сильным внешним управлением США".
Украинские сетевые тролли обрушили весь свой поток сквернословия на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Тот у себя на странице в Twitter рассекретил главного "кукловода" Киева.
"Начиная с 2014-го, Украина находится под сильным внешним управлением США, - пояснил депутат Верховной рады и тут же добавил, каким образом это влияет на Незалежную в целом. - Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны".
Резюмируя, политик весьма скромно оценил шансы действующего руководства Украины противостоять Америке и её указкам.
Фото: twitter/MedvedchukVV
После этого под постом депутата Верховной рады его фактически затравили. В выражениях "критики" не стеснялись - перешли на мат и прямые оскорбления.
Были и те, кто вступил с Медведчуком в открытый спор.
"Изменился вектор с Кремля на Белый дом", - пишет @Micrometr1.
А @titansb пытался уверить, что если бы Вашингтон действительно вмешивался бы в политику Киева, то Украина бы жила много лучше, чем сейчас.
"Было бы хорошо, если бы действительно США хоть на что-то влияли на Украине. Глядишь, и экономика поднялась бы и благополучие граждан вышло бы на европейский уровень, - искренне верит интернет-пользователь. - А так во власти одно ворье и бездельники!"
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