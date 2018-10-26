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Метят территорию
26 октября 2018, 18:09 • 149 • Карикатуры
В Киеве задумались о разрыве договора с Россией о совместном использовании Азовского моря. В Крыму считают, что это может привести к опасным последствиям для самой Украины.
© Виталий Подвицкий
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