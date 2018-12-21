Мэттиса сменят "ястребы" и радикалы, но они не способны даже на войну с Пхеньяном

Умеренного Джеймса Мэттиса в администрации Трампа сменят "ястребы" и радикалы, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Но, по его мнению, те, кто придут в Пентагон, будут не способны начать ядерную войну даже с Пхеньяном - не то что с Москвой.

Уход Джеймса Мэттиса из Пентагона вряд ли связан с происходящим в Сирии или Афганистаном. Скорее, можно говорить о радикализации администрации Дональда Трампа, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В комментарии Царьграду эксперт напомнил, что Трамп пришел в политику из бизнеса и он склонен вести себя не как президент, а как глава корпорации, требуя абсолютной лояльности. Что не устраивает многих людей из его команды — как Мэттиса, так, например, и Рекса Тиллерсона и Стивена Бэннона.

Главная причина, полагает Блохин, заключается в том, что Мэттис перестал вписываться в нынешнюю американскую администрацию.

"Администрация Трампа стала радикализироваться, притом очень резко. Мэттис был и остается политиком-реалистом. Он наиболее сдержанный в команде. Мы знаем, что на место реалистов в Вашингтоне стали приходить "ястребы". На место Макмастера пришел Болтон, на место Тиллерсона — Помпео", - поясняет он. И теперь следует ожидать, что на место Мэттиса придет человек радикальных настроений, более воинственный — "ястреб".

В последнее время, отмечает эксперт, Мэттис перестал вписываться в мэйнстрим, начал мешаться администрации. Так, по Северной Корее и другим вопросам Болтон придерживался более радикальных позиций, Мэттис был более умеренным.

Говорить о противостоянии Мэттиса Трампу тем не менее невозможно, поскольку большая часть американского истеблишмента противостоит президенту. В первую очередь, во взглядах на отношения с союзниками.

"Большая часть элиты считает, что Америка стала великой благодаря своим связям с союзниками, разного рода альянсам. И здесь Мэттис не в одиночестве, он не является исключением. Большая часть истеблишмента как раз в этом аспекте критикует Трампа", - уточнил собеседник Царьграда.

Когда начнется война

Радикализация администрации США, усиление позиций "ястребов" все же не означает скорого начала ядерной войны, уверен Константин Блохин. "Потому что Америка будет готова на какую-то военную кампанию против России только при условии абсолютного технологического преимущества. При условии, что она эту войну выиграет. А сейчас, как вы знаете, у администрации Трампа такой уверенности даже нет в отношении Северной Кореи", - пояснил он.

Но Россия все-таки не КНДР. И ни о какой ядерной войне речи быть даже не может, настаивает эксперт. По его мнению, вопросы о ядерной войне – это элементы информационно-психологического давления и усиления переговорных позиции. В действительности же США не "потянут" и открытого конфликта с Ираном.

"Придёт радикал, "ястреб". И понятно, что эти изменения не в лучшую сторону. Но даже если бы пришёл сторонник улучшения отношений с Россией, вряд ли что получилось бы. Потому что если в душе и сам Трамп бы хотел это сделать, мы знаем, как Трампу противостоит истеблишмент. Поэтому вопрос улучшения отношений с Россией вообще не стоит. Это 5—10 лет как минимум", - оценил собеседник Царьграда последствия смены руководства в Пентагоне.

"Бешеного Пса" сменит "Бешеный Бабуин"

Публицист и политолог Армен Гаспарян, комментируя отставку главы Пентагона, напомнил, что даже умеренного Мэттиса в США называли "Бешеным Псом".

"Глава Пентагона Джеймс "Бешеный Пес" Мэттис уйдет в отставку в конце февраля 2019 года. Не сошелся характером с Трампом. Но ничего страшного, поставят на его место какого-нибудь "Бешеного Бабуина". Такого добра там много", - спрогнозировал он.