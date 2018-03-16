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Мэттис заявил, что уход Тиллерсона не скажется на отношениях США с союзниками
16 марта 2018, 12:39 • 25 • Политика
Шеф Пентагона считает, что прочность отношений ряда стран с Соединенными Штатами выходит за рамки отдельных личностей
Уход Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США не изменит отношения Соединенных Штатов с их союзниками. Об этом журналистам заявил в четверг министр обороны страны Джеймс Мэттис по возвращении из поездки на Ближний Восток.
"Я понимаю, почему вы спрашиваете. Но в большинстве частей мира я просто даю понять, что это только вашингтонская история", - сказал Мэттис журналистам на борту самолета, возвращавшегося в США. Слова главы Пентагона приводит Reuters.
За последние дни Мэттис посетил Афганистан и Бахрейн. "Прочность отношений этих государств с Америкой, имеющей очень мощные институты, выходит за рамки каких-то отдельных личностей", - заверил министр.
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