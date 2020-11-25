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Метро в Красноярске задумали еще в СССР и не могут построить до сих пор

25 ноября 2020, 19:05  •  77 • Аналитика
В настоящее время метрополитен есть в семи российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Казани. Уже давно существует проект строительства метро и в городе-миллионнике Красноярске, но его реализация по разным причинам затянулась почти на 30 лет. При губернаторе Уссе данную тему задвигали в дальний ящик, а теперь хотят реанимировать за деньги предпринимателей?
Как стало известно в начале ноября, проект строительства красноярского метрополитена, который должен стать восьмым в России, был вновь направлен на экспертизу. Она займет три месяца. Ранее Госэкспертиза уже проверяла проект от компании «Красноярск ТИСИЗ» и потребовала внести в него ряд поправок и разделить процесс строительства на три этапа.
Сейчас проверку проходит новая версия документа. В «Красноярск ТИСИЗ» указали, что, с учетом новогодних праздников, экспертиза завершится к началу февраля 2020 года, и если решение будет положительным, власти смогут получить финансирование из федерального бюджета. Но 19 ноября стало известно, что первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов дал распоряжение заняться поиском внебюджетных источников финансирования красноярского метро.
По мнению экспертов, это можно расценивать как отказ финансировать проект из средств федерального бюджета. Возможно, вице-премьер предлагал обратиться к практике расчета с иностранными специалистами муниципальной собственностью, в том числе, участками под застройку. Странно, ведь сейчас даже концессии на строительство дорог отходят в прошлое, и государство берет на себя создание социальной инфраструктуры. Тем более ,метро не может быть частным и прибыльным в Красноярске. Тогда каким образом туда планируют сгонять частные деньги, силой?!
Процесс строительства метро в Красноярске затянулся почти на три десятка лет, но местные жители рассчитывают, что проект все же будет реализован, и город получит новый вид транспорта, который позволит разгрузить наземные дороги и снизить объем вредных выхлопов. Для города-миллионника метро действительно выглядит как необходимость.
Нынешняя ситуация заставляет сомневаться, что проект метро вообще будет запущен в период губернаторства Александра Усса. Несмотря на его обещания достроить красноярский метрополитен, именно при нем эта тема окончательно отошла на задний план вместе с надеждой на то, что долгострой наконец доведут до готовности. Возможно, в Кремле уже устали от скандалов, связанных с именем действующего главы региона, а может быть, Усс занят решением вопросов, в которых лично заинтересован в большей степени».
Отголосок советской эпохи
Впервые вопрос о строительстве метро в Красноярске был поднят в 70-х годах XX века. Промышленный город активно развивался, там действовало множество крупных предприятий, и уровень транспортной инфраструктуры требовался соответствующий. В 1983 году Политбюро ЦК КПСС приняло решение о строительстве в Красноярске метрополитена. В 1986 году были спроектированы схемы метро одновременно в трех городах – Красноярске, Омске и Челябинске. Как известно, ни в одном из них данный вид транспорта до сих пор не функционирует. В 1989 году начались инженерно-технические изыскания. Было решено проложить первую ветку протяженностью 8,22 километра, на которой будет пять станций – «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции» и «Проспект Мира», – через центральную часть города с запада на восток. В1991 году процесс был свернут на фоне развала СССР, такая же судьба постигла и другие города, где метрополитены были спроектированы, но до строительства дело еще не дошло.
Валерий Зубов, на тот момент занимавший пост губернатора Красноярского края, проявил большую заинтересованность в том, чтобы задумка все же была реализована, и в 1995 году в Красноярске прошел митинг, официально положивший старт строительству метро: экскаватор зачерпнул первый символический ковш грунта, и начались работы. Забегая вперед, стоит отметить, что в течение следующих 15 лет было построено лишь 3 километра тоннелей. Из-за нехватки финансирования в 2010 году строительство пришлось свернуть, а недостроенные тоннели и три станции законсервированы. На содержание объектов в безопасном состоянии – откачку воду, контроль за деформациями грунта, вентиляционные работы –каждый год тратилось от 70 до 100 миллионов рублей.
Метро стало привлекательным местом для любителей «тоннельной» экзотики. Туда стали спускаться фотографы, а также многочисленные диггеры, порой специально приезжавшие в Красноярск, чтобы посетить недострой. Долгое время ворота на стройке почти не охранялись, и попасть внутрь не составляло никакого труда. По рассказам очевидцев, там очень сыро и грязно, так как в тоннели попадают грунтовые воды. Подборки фотографий, сделанных в красноярском метро, можно найти в сети.
К слову, после того, как в сети стали распространяться многочисленные фотоотчеты о прогулках по недостроенной подземке, ворота все же закрыли, а над входами поставили камеры видеонаблюдения.
Второе дыхание
В 2014 году стало известно, что Красноярск примет зимнюю Универсиаду 2019 года, и в этом контексте снова был поднят вопрос о строительстве метро, однако проект оставался в стадии консервации. Однако Универсиада, видимо, все же сыграла свою роль: в марте 2019 года на открытие мероприятия приехал президент России Владимир Путин, и губернатор Красноярского края Александр Усс пожаловался на автомобильные выхлопы, заявив, что решить проблему можно только с помощью метро.
Интересно, что региональные власти предлагают строить метрополитен по технологии, отличающейся от той, что использовалась в других городах: она предполагает, что часть путей будет проложена под землей, а часть выйдет на поверхность и перейдет в трамвайные пути. Перемещаться по нему будут небольшие составы из трех вагонов, благодаря чему станции можно сделать меньше, соответственно, они будут стоить дешевле. Президент одобрил изложенную Уссом идею, и Красноярский край получил еще 1 миллиард рублей на доработку проекта. В общей сложности для завершения строительства нужно 65 миллиардов рублей.
Отметим, что, в соответствии с законопроектом «О развитии метрополитена в Красноярске» начать строительство планировалось в 2019 году, а окончание – в 2023 году. Сейчас запуск первой линии откладывается как минимум до 2024 года.
Планы городских властей по строительству метро в Красноярске (фото: admkrsk.ru)
Есть нюансы
Красноярское метро будет самым восточным в России, а также одним из самых глубоких в стране: станции первой ветки будут залегать на глубине 60-70 метров и даже больше. В других городах метрополитен строится способом мелкого заложения, когда разрывается котлован, затем там строится станция, а сверху объект обратно засыпается грунтом. В Красноярске эта технология не подходит из-за особенностей залегания грунтовых вод и исторической застройки в центре города, где улицы слишком узкие, и появление котлованов спровоцировало бы транспортный коллапс.
Провести пути через Енисей планируется либо с помощью метромоста, либо тоннеля.
Позиции местных жителей и представителей экспертного сообщества относительно целесообразности строительства метрополитена не совпадают. Люди считают, что появление метро сделает передвижение по Красноярску более удобным, и благодаря ему будут решены проблемы с перегруженностью автомобильных дорог, а также снизится объем вредных выбросов в атмосферу. Специалисты, в свою очередь, полагают, что Красноярску вообще не нужно метро, поскольку здесь наблюдается относительно невысокая плотность пассажиропотока, и объект будет убыточным. Для того, чтобы строительство было экономически оправдано, эксперты считают, что население Красноярска должно увеличиться примерно вдвое.
Как мы и предполагали, с заброшенной Александром Уссом темы строительства метро вынужденно сдули пыль. Но собираются ли реально достроить проект? Учитывая его убыточность и большой срок строительства вкупе с нехваткой финансирования, проект может стать удобным долгостроем. Мол, начало положено – а когда разрешим все вопросы, тогда потомки и достроят. Эдакая потёмкинская стройка.

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