Методы цветных революций и гибридных войн ударили по США и Израилю

Сейчас только ленивый не говорит о грядущей Третьей мировой войне. Действительно, целая череда провокаций и агрессивных действий Запада, венцом которых стал ракетный удар по сирийской базе Тифор (Т4), на которой в момент удара находились российские специалисты, казалось бы поставил мир на грань войны. Многие аналитики гадают, почему ударил Израиль, а не США, причем такими незначительными силами: 8-ю ракетами, 5 из которых были сбиты сирийскими ПВО, с двух израильских F-15? Ожидаемый удар, поставивший в боевой режим всю российскую армию не только в Сирии, но и в России, должен был быть значительно масштабней и в основном со стороны США. А тут какие-то жалкие 8 ракет с двух самолетов из-за границ самой Сирии. Создается впечатление, что удар был произведен «для галочки», мол, мы сделали, что вы хотели, а то, что из-за этого не разгорелась мировая война – не наша вина. Запад не может не понимать, что масштабный удар по Сирии, безусловно, приведет к военному столкновению с Россией с большой вероятностью его перерастания в мировую войну. Интересы президента США Дональда Трампа не распространяются на войну с Россией, что он неоднократно давал понять. Но каждый его шаг на минимальное сближение с нашей страной практически мгновенно дезавуируется противоположными агрессивными заявлениями и действиями. Складывается впечатление, что у президента США семь пятниц на неделе, а политика величайшей мировой державы зависит от того, с какой ноги встанет ее президент утром. Это вносит огромную волатильность, непредсказуемость в действия лидера США, и, как следствие, его недоговороспособность. Сам Трамп неоднократно озвучивал свои интересы и соответственно действия США. Это – совместное с Израилем уничтожение Ирана и, самое главное, решение экономических проблем с Китаем. Это его первоочередные приоритетные задачи. В них никак не входит конфронтация с Россией, и уж тем более масштабная война с ней. Она не решает громадные экономические проблемы США и не влияет на основную цель Трампа – «сделать Америку великой снова» (Make America Great Again). В аналогичной ситуации находится и Израиль. Он и рад бы свергнуть Асада, ввергнуть Сирию в очередной хаос, как минимум легитимизировать оккупацию Голан, и как максимум создать Великий Израиль от Нила до Евфрата. Но эти планы опять-таки ведут к военному столкновению с Россией, что для Израиля смерти подобно. Гораздо безопаснее не воевать с Россией, а проводить свои интересы через свою диаспору, занимающую в нашей стране ключевые позиции во всех сферах, относящихся к национальной безопасности и стратегическому развитию. Это – властные структуры, экономика, финансы, культура, образование, СМИ, политика, общественные и некомерческие организации. В случае войны все эти позиции будут мгновенно утеряны, так как ни одно адекватное государство не потерпит в военный период существование подобной пятой колонны в своих узловых стратегических отраслях. В этом случае уже не помогут стенания об очередном 37 годе, путингулаге, антисемитизме и холокосте. Страна будет на военном положении, и возникающие перед ней проблемы будет решать в самые короткие сроки самыми эффективными методами, не взирая ни на что. Иначе она будет обречена на поражение в войне. Решение основной же, главной проблемы Израиля – существования Ирана, война с Россией уж точно не решит, а скорее наоборот, сделает невозможным. А вот без конфронтации с Россией в Сирии, совместно с США проблему с Ираном решить можно. Иран не член ОДКБ, не имеет военного договора с Россией, и навряд ли обратится к России с прямой просьбой о военной помощи. За Иран с большой долей вероятности может вступиться Китай, так как уничтожение персидского государства напрямую угрожает многим экономическим проектам Китая, в которые уже вложены громадные средства, в самом Иране, Туркменистане, Узбекистане, Афганистане, Пакистане и, главное, делает крайне ущербным проект «Великого шелкового пути». Захват Ирана обнуляет возможности военных баз, военных производств и логистических центров Китая в Афганистане, Пакистане, частично в Мьянме. А военно-морскую базу в Джибути вообще ставит в положение заложника. На языке финансового шантажа с русскими не разговаривают! Но Китай и так является главной целью США, и решение проблемы Израиля попутно со своей главной проблемой, Китаем, вполне укладывается в американскую стратегию. Что же и кто мешает Трампу и Израилю решать свои стратегические проблемы? На данный момент внутри главного мирового жандарма и сюзерена, США, сложилось состояние двоевластия. Подавляющее большинство решений Трампа, демонстрирующих его непостоянство и непредсказуемость, отражают его внутриполитическую борьбу за само существование с мировой элитой, истеблишментом, проникшим во все властные структуры США и контролирующим их, преследующим не национальные, а глобалистские, интернациональные цели, с так называемым «глубинным государством» (Deep State). В стратегическом плане для «глубинного государства» основным врагом является отнюдь не Китай, сам много сделавший для глобализации и зависящий от абсолютно свободной, без экономических барьеров, с свободно перемещающимися товарами, капиталами и рабочей силой глобализированной экономикой, а как раз Россия, провозгласившая национальный суверенный путь развития и на данный момент различными санкциями буквально вытолкнутая из мировой глобализированной экономической системы. В случае с Израилем, который хочет использовать ресурсы и возможности США в своих интересах, «глубинное государство» наоборот, хочет использовать ресурсы и возможности Израиля в своих. Внутренней борьбой с «глубинным государством» и объясняются такие нелогичные и противоречивые действия США и Израиля в международной политике. На данный момент «глубинное государство» по всем правилам ведения современных гибридных войн, информационных операций и цветных революций, которые оно успешно провело во многих странах мира и постсоветском пространстве, проводит две операции против режимов Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху. Их целью является, как минимум подчинить их политику своим интересам и, как максимум, добиться импичмента Дональда Трампа и свержения его режима. Эти две операции проходят одновременно в Центральной Америке на границе Мексики с США и в секторе Газа на границе с Израилем. *** 1 апреля мировые СМИ совершенно внезапно обнаружили в Центральной Америке тысячи в основном молодых людей идущих мирным маршем в сторону границ США с целью их штурма и массового пересечения. Марш начался из Гватемалы, через Гондурас и далее через открытую правительством мексиканскую границу в сторону США. В сети появились многочисленные видео, показывающие первоначально довольно скудную струйку молодых латиноамериканцев в возрасте от 15 до 35 лет, превращающуюся по пути в многоводную реку Они начали марш с целью штурма стены на границе Мексики с США, причем абсолютно безоружного штурма, и нелегального проникновения в страну. Лозунги у марширующих самые демократичные и безобидные: за свободу, процветание, равенство, братство, интернационализм против нацизма, фашизма, национализма. Как уже было неоднократно – за все хорошее против всего плохого. Буквально за сутки ко 2 апреля караван вырос с 1500 до 5 тысяч участников, и в дальнейшем его численность росла буквально в геометрической прогрессии. Марш сразу завел свою страницу в Фейсбук и получил широчайшее медийное освещение. Лавинообразному росту численности каравана способствовали информационные операции инициаторов марша. В частности, как сообщает в твиттере NRATV, по всем каналам в Никарагуа и Латинской Америки крутится рекламный ролик CNN, рассказывающий как объединиться в марше, незаконно проникнуть на территорию США и получить там убежище. По инструкциям CNN тысячи молодых людей снялись с мест своего жительства и отправились в сторону границы США. У марша сразу появился координатор, некий Алекс Менсинг, который опубликовал широчайшую контактную информацию для всех желающих принять участие в караване. Москва права! В Китае поддерживают и изучают действия России в Сирии Мексиканские власти не только не препятствуют каравану, но всячески его поддерживают, раздавая его участникам на местах транзитные визы на 20 дней. Этот срок однозначно не позволит участникам каравана дойти до границы США, провести там некие мероприятия и вернуться назад к южным границам Мексики. Эти транзитные визы – путь в одну сторону, где их обладатели по замыслу организаторов должны или нелегально проникнуть на территорию США и в дальнейшем взорвать обстановку в американских городах, или безоружными погибнуть под пулями на границе. Первыми на эту угрозу отреагировали жители приграничных с Мексикой районов США, которые выбрали своего лидера, некоего Пола Нехлена, организовали отряды милиции и создали хештег @TexasVet в социальной сети Gab.ai. В дальнейшем проблему стал освещать близкий к Трампу консервативный канал Fox News , создавший для граждан, желающих дать отпор многотысячному маршу свой хештег #NotSoMAGA. Президент Трамп почти сразу отреагировал на потенциальную угрозу на границах государства. 4 апреля он подписал возвание (декларацию) о немедленном выдвижении к границам с Мексикой войск Национальной гвардии США. 6 апреля президент подписал Меморандум, который прекращает существующую практику «поймал и отпустил» в отношении нелегальных мигрантов. В этот же день Генеральный прокурор США Джефф Сейшн объявил о новой государственной политике «нулевой терпимости» по отношению к нелегальным мигрантам, проникающим на территорию США из Мексики. Одновременно Трамп стал оказывать жесточайшее давление на власти Мексики с целью недопущения приближения каравана мигрантов к границе. Но Мексика уже ничего сама решить не может, так как заказчики и организаторы этого марша находятся в властных структурах США, и они ожидаемо начали сопротивляться Трампу. К примеру, по сообщению Daily Mail, губернатор Орегона демократ Кейт Браун заявила, что будет всячески препятствовать, законными и незаконными методами, процессу разворачивания войск Национальной гвардии в ее штате. Губернатор Орегона, как и другие губернаторы-демократы в частности Калифорнии, практически игнорируют приказ президента, что угрожает уже гражданским противостоянием внутри США. Как Россия ответит на американскую военную агрессию Президент Трамп уже в самое ближайшее время может столкнуться с методами ненасильственного протеста, когда безоружные люди массово будут атаковать границы государства, а войска применят против них огнестрельное оружие. Что в свою очередь приведет к массовым жертвам, множеству «красочных» картинок и видео в СМИ, объявлению Трампа чудовищем, расстреливающим безоружных несчастных людей, и, как следствие, попыткам его свержения или импичмента. *** То, что Трампа только ожидает, уже более 2 недель происходит в Израиле на границе с сектором Газа. Десятки тысяч безоружных палестинцев по пятницам идут мирным маршем к границе с Израилем, там проводят манифестации и попытки мирно пересечь границу. Движение практически мгновенно обрело популярность в секторе Газа, его численность возросла до нескольких десятков тысяч, что говорит об организованном характере акций, их широчайшей пропаганде и прекрасном финансировании. Израиль усилил воинские подразделения на границе с Газа и даже разместил группу снайперов, которые стали безжалостно расстреливать всех без разбора – стариков, женщин, детей. В первую пятницу 30 марта было убито по некоторым данным от 12 до 30 мирных жителей и ранено от 1000 до 2000. Через неделю жертв было несколько меньше, но среди них оказался журналист с опознавательными знаками «Press» и еще шестеро журналистов были ранены израильскими снайперами, хотя некоторые информагентства заявили о ранении 780 людей, а министерство здравоохранения Палестины заявило об убийстве 491 палестинца. Все наиболее значимые сообщения СМИ о происходящем на границе сектора Газа и Израиля собрало издание MONDOWEISS в статье «Israeli snipers shoot 6 Palestinian journalists, killing one–making international headlines». Большой блеф Трампа, или Кто будет «наказывать» Сирию? По сложившейся в Израиле традиции первоначально израильтяне не только поддержали действия ЦАХАЛ, но и призвали к геноциду палестинцев. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман после 10 дней мирного протеста и убийства 30 палестинцев вообще заявил, что «в секторе Газа нет невиновных людей». Особенно Либермана удивило применение безоружными людьми горящих покрышек, что, по его мнению, уже оправдывало действия ЦАХАЛ. Правда, во время киевского майдана Либерман придерживался прямо противоположной точки зрения. Тем более, что у Израиля есть технологии провоцирования палестинцев на протесты, когда элитная команда спецназа под прикрытием, замаскированная под палестинцев, сама со стороны и под видом палестинцев нападает на силы правопорядка, провоцируя их на ответные кровавые действия. Технология описана в статье Аль-Джазиры «Musta'ribeen, Israel's agents who pose as Palestinians». Однако в скором времени Израиль столкнулся с широчайшим протестом против его действий почти во всем мире. Десятки тысяч людей приняли участия в демонстрациях протеста против зверств Израиля в Лондоне, Канаде, Австралии и других странах. В ведущих мировых СМИ появились многочисленные фото и видео убитых Израилем безоружных палестинцев, детей и журналистов. Многие издания стали приводить статистику, что начиная с 2000 года, Израилем было убито около 2000 детей, в среднем по одному ребенку каждые 3 дня в течение 18 лет. Включилась и «тяжелая артиллерия» в лице ООН. Верховный комиссар ООН по правам человека Лиз Троссел осудила Израиль за многочисленные жертвы и предостерегла от дальнейшего применения насилия. Израиль был предупрежден, что использование огнестрельного оружия со стороны израильских сил безопасности против безоружных протестующих палестинцев на границе сектора Газа может квалифицироваться, как умышленное убийство и очень серьезное нарушение четвертой Женевской Конвенции, и привести к крайне тяжелым для Израиля последствиям и санкциям со стороны международного сообщества. Вчерашнее «вундерваффе» Америки Израиль постепенно понял, в какую ловушку он попал. Тем более что по заявлению организаторов, протесты на границе будут только усиливаться, что приведет к массовым жертвам и «красочным» картинкам и видео в мировых СМИ и социальных сетях с соответствующей реакцией со стороны всевозможных международных организаций и стран. То, что с Нетаньяху уже произошло, только ожидает в ближайшем будущем Трампа. «Глубинное государство» дало лидерам США и Израиля четкий сигнал, что если они не откажутся от своих планов в пользу планов «мирового правительства», то их страны ждет кошмар, а самих лидеров – международный Гаагский трибунал за преступления против человечности. Пока эта игра только начинается. И этот «недоудар» Израиля по Сирии, который должен был вызвать военную реакцию России против США и привести к прямому военному столкновению между нашими странами, выглядит как некая уступка внешним силам, имитация военной атаки против России с целью вызвать мировую войну. Скорее всего, Россия прекрасно понимает мотивировочную часть этих действий и старается не дать повода к всеобщей войне, одновременно сохраняя крайне жесткую риторику и как бы подыгрывая Трампу и Нетаньяху, которые сейчас вынуждены извиваться как ужи на сковородке. Но самое главное, происходящие события прекрасно демонстрируют, насколько западные страны уязвимы перед собственными, неоднократно ими же примененными против других стран, технологиями гибридных и информационных войн. И насколько наученная горьким опытом Россия оказалась очень стойкой к ним. В этом свете, все разговоры о «колоссе на глиняных ногах» применимы как раз к странам так называемой «западной демократии» вне зависимости от того, кто их применяет. Россия, похоже, и тут стратегически выиграла, змея сама себя укусила за хвост. Александр Никишин

