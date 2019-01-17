«Методы старой закалки»: в Тольятти преподаватель биологии ударила ученицу во время урока

Скандал разразился в одной из школ Тольятти, после того как ученики пятого класса выложили в интернет видео, на котором учительница дала несколько пощёчин их однокласснице. Педагог отстранена от работы, местная прокуратура и региональный СК занялись проверкой инцидента. В соцсетях утверждают, что якобы это не первый случай применения силы учительницей, однако ранее руководство учреждения не реагировало на подобные происшествия. Сотрудники школы не стали комментировать ситуацию RT.

Правоохранители проводят проверку в связи с публикацией в сети видео с избиением пятиклассницы учителем биологии школы №93 города Тольятти Самарской области. На ролике видно, как во время урока пожилая учительница внезапно прерывает занятие и подходит к девочке, которая сидит на первой парте. Она даёт девочке пощёчину, затем скидывает её школьные принадлежности со стола, а потом снова намеревается ударить ребёнка по лицу. Девочка пытается сопротивляться, но учительница буквально хватает её за грудки.

«Вы с ума сошли?» — кричит девочка.

«Я — да, а ты — нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как девочка-ученица», — отвечает педагог.

На видеозаписи оказалась заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Валентина Якутина. Она преподаёт биологию и курирует вопросы, связанные с обучением детей, расписанием, ЕГЭ и ГИА.

Из данных на официальном сайте школы №93 следует, что общий педагогический стаж Якутиной составляет 42 года.

Как выяснил RT, поначалу видео распространялось лишь среди других учеников школы №93, однако вскоре оно попало на глаза родителям, а затем разлетелось по сети. В результате разразился скандал, которым заинтересовалась прокуратура.

«Прокуратура Автозаводского района Тольятти проводит проверку публикаций, размещённых в сети интернет, о насилии со стороны заместителя директора МБУ «Школа №93» в отношении ученицы пятого класса, — заявила RT старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова. — На основании указанной информации прокуратурой района организована выездная проверка с привлечением сотрудников отдела полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего».

Также к делу подключился и Следственный комитет. Он намерен проверить действия не только учительницы, но и её руководства.

«По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям не только преподавателя, но и руководства школы, а также действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних», — заявили RT в СК.

Сама учительница уже отстранена от работы до окончания проверки.

Представители школы №93, включая директора учреждения Александра Родионова, воздержались от комментариев. Но позже ситуацию прокомментировала мама девочки, пострадавшей от рук учительницы.

«Дочь сама мне рассказала. С учителем не успели пообщаться, так быстро выложили в сеть. Ни у неё не было шансов поговорить со мной, ни у меня с ней. Я видела её только на родительском собрании, в школу меня не вызывали», — рассказала мать девочки в беседе с журналистами.

Тем временем бурная дискуссия развернулась в группе «Подслушано в 93-й школе» в социальной сети «ВКонтакте». Первоначально опубликованное видео с инцидентом было удалено, поскольку некоторые ученики и родители посчитали, что случай не должен испортить репутацию школы.

«Сейчас все каналы будут показывать его и поливать грязью одну из лучших школ города! — пишет одна из учениц школы. — Можно было передать его родителям, директору, завучам и разбираться внутри школы. И если бы уж не решили проблему, то сливать видео в СМИ».

Однако тех, кто настаивает на публичном разбирательстве, оказалось куда больше. Они указывают, что подобный случай не первый в истории школы.

«Данный учитель работает в школе давно, а значит, мы знакомы с его преподавательскими методами, — пишет один из пользователей. — И они, увы, не изменились. Уже не первый подобный случай — этому есть множество свидетелей. Мы не хотим, чтобы и нас, и наше будущее поколение продолжали воспитывать методами старой совковой закалки».