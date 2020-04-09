Методы Дикого Запада: США отобрали у Германии партию медицинских масок

Пиратством и методами Дикого Запада назвал Берлин насильственную конфискацию американцами 200 тыс. медицинских масок N 95, закупленных для берлинских полицейских.

Маски были произведены американской компанией 3M. Когда груз прибыл в Бангкок, по требованию Вашингтона его вместо Германии перенаправили в США на основании закона о производстве для нужд обороны (Defence Production Act), запрещающего американским компаниям экспортировать товары медицинского назначения в другие страны.

Закон был принят в 1950 г. во время войны в Корее, он позволяет президенту США требовать от частного бизнеса поставлять стратегически важные товары в интересах национальной безопасности. «Такая продукция срочно нужна здесь, в нашей стране. Мы должны её заполучить», – заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, посвящённой борьбе с коронавирусом.

Министр внутренних дел Германии Артур Гайзель выразил возмущение подобным поведением: «Так не поступают с трансатлантическими партнёрами. Методы Дикого Запада не приемлемы даже во время глобального кризиса».

Слова немецкого министра нашли отклик в других странах, страдающих от агрессивных действий американской администрации на рынке медицинских товаров. Так, представители властей французских провинций говорят, что вынуждены буквально охотиться за масками, чтобы успеть доставить их во Францию раньше, чем Вашингтон их перехватит. Руководитель провинции Иль-де-Франс Валери Пекресс назвала конкуренцию за медицинскими масками охотой за сокровищами.

«Я нашла оптовую партию масок, но американцы – я не говорю об американском правительстве, я говорю об американцах – перебили цену, предложив в три раза больше и авансом»,

– рассказала Пекресс.

Администрация Трампа запретила американским фирмам экспортировать медицинские маски также в Канаду и Южную Америку. Канадский премьер Джастин Трюдо назвал такой шаг ошибкой. Канада не производит медицинские маски и вынуждена искать их за рубежом.

Недовольны и американские бизнесмены – владельцы медицинских фирм. Вашингтон заставляет их рвать связи с давними деловыми партнёрами и терять большие деньги.