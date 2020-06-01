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Методичку согласовали: "Команда Навального" нашла объяснение бунтам в США. Но лишь на пятый день

01 июня 2020, 09:55  •  86 • Политика
Журналист Юлия Витязева заметила в своём Twitter, что "команда Навального" лишь на пятый день отреагировала на бунты в США, объяснив их. Видимо, предположила Витязева, только методичку согласовали.
Журналист Юлия Витязева прокомментировала в своём Twitter пост члена команды Навального Владимира Милова, который объяснил бунты в США.
"Явление, мягко говоря, не новое и, увы, довольно регулярное. Страна со сложной историей межрасовых отношений, при нынешнем президенте противоречия обострились", - написал Милов, пообещав подробнее объяснить всё в "Обнимашках".
Витязева на это заметила: "Ой! И шо вы, риба, говорите! На пятый день методичку наконец-то согласовали?".
В комментариях её поддержали. Так, @NATALY_MAX_R иронично пишет, что "наконец-то всё объяснили" и теперь ей всё стало понятно:
"Оказывается, у амеров всё исторически было сложно, вот оно чё, Михалыч, вот оно чё! С историческими сложностями надо, безусловно, считаться".
"Главное - вовремя погуглить... Придурки продажные", - написал @muvfL13ZwgGpmeR.
"Переводили долго", - пошутил @rodger_wilco.

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