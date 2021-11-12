Методичка демократии: о публикациях СМИ против материалов разных редакций RT о вакцинации

Есть на свете некая нежелательная организация «Альянс по защите демократии» (что не значит примерно ничего, зато звучит максимально размыто, но при этом демократично) при Германском фонде Маршалла Соединённых Штатов* (что должно добавлять названию внушительности, но не добавляет — контора внесена в России в список нежелательных организаций). Альянс пристально изучил содержание публикаций RT DE.

У защитников демократии всегда есть свободное время, чтобы пристально изучить что-нибудь на RT. Возможно, помимо информационно-новостных функций, телеканалу уже пора добавить себе в актив и образовательно-просветительские и подать на аккредитацию как вуз. А ещё можно брать студентов по обмену — английская, испанская, французская, арабская, немецкая редакции RT наверняка гостеприимно научат делать новости так, чтобы коллеги из западных СМИ начали волноваться за свои рейтинги.

Поводом поизучать любимый предмет стало закрытие немецкого YouTube-канала RT, на котором из тысяч опубликованных материалов видеосервис нашёл четыре (!), к которым удалось придраться. Очередной этап маленькой и победоносной медиавойны — победоносность которой, впрочем, примерно такая же, как победоносность войны США против Албании в известной кинокартине Барри Левинсона Wag the Dog. Разве что тут наоборот — лилипуты считают, что победили Гулливера. Потому что немецкий YouTube-канал RT обходил по популярности самые крупные немецкие издания. И этого, конечно, стерпеть не смогли.

В результате «изучения» НКО делает вывод: между всплеском антипрививочных настроений и растущей популярностью RT в Германии однозначно есть прямая связь.

Отчёт (кстати, спасибо за просмотры!) альянс опубликовал 5 октября. Чтобы переварить такую огромную порцию демократии, у защитников этой демократии в России ушёл почти месяц — пока перевели, пока методичку на всех составили.

2 ноября наступление начинают «Медуза»** (иностранный агент, как тут без них) и «Новая газета», забрасывая пресс-службу RT запросами.

Канал начинают обвинять в том, что для российской и иностранной аудиторий публикуются абсолютно разные материалы о вакцинации. Якобы иностранные редакции канала выступают с позиций противников вакцинации, в то время как в России однозначно поддерживают поголовную вакцинацию.

При этом выступлениями с позиций противников вакцинации считаются любые публикации о побочных эффектах западных вакцин, притом что RT обычно просто цитирует сообщения западных СМИ. То есть надо или не писать о побочных эффектах западных вакцин (о которых пишут западные же СМИ), или же равновесно с этим писать о побочных эффектах русских вакцин — но, увы, об этих эффектах ничего не известно.

5 ноября «Новая газета» публикует целых два материала. Всё вышеперечисленное в изобилии, а RT France обвиняют в освещении протестов антиваксеров.

Возможно, демократия заключается в том, чтобы СМИ не делало свою работу и не освещало массовые митинги граждан в стране, где это СМИ работает. Но это не точно, ведь RT не тратил свободное время на изучение демократии (как демократия тратит на изучение RT). RT был занят журналистикой. Демократия, прости.

А ещё в Германии, где RT так «активно выступает против вакцинации», число вакцинированных достигло почти 70%. А в России, где RT так же активно выступает за вакцинацию, число вакцинированных — разве что треть.

Наверное, что-то недоработали.

Тем временем в приёмную телеканала продолжают поступать запросы практически идентичного содержания с просьбой прокомментировать публикации. Не только из «Новой» и из той, которая иностранный агент. Но и, например, с радиостанции «Эхо Москвы». Причём данный в ответ на запрос комментарий «Эхо Москвы» не публикует. И пресс-службе RT приходится специально напоминать об этом самой честной русской радиостанции. А то некрасиво.

8 ноября к общему веселью присоединяется экстремистка Любовь Соболь — выпускает на YouTube-канале своё «расследование». Выглядит расследование как уже опубликованные материалы «Новой газеты», только в профиль. Хотя нет, в фас — те же формулировки, те же обвинения. То ли методичку не сразу всем разослали, то ли просто договорились публиковать не в один день, чтобы каждый получил свои пять минут славы.

А запросы продолжают приходить на канал. На некоторые («Новой газете») готовится обстоятельный ответ, на другие (иностранным агентам) отвечают, что общаться с таковыми агентами как-то не очень. Но «редакция требует крови» — бомбардировать начинают лично главного редактора Маргариту Симоньян.

9 ноября в хвост очереди пристраивается «Медуза» со своим «исследованием». Материал похож на изучение от альянса Маршалла, только втрое больше. На тексты «Новой газеты». На видео Соболь. Возможно, финальный аккорд был рассчитан на самых стойких — тех, кто не клюнул на предыдущие публикации, сидел несколько дней в танке и был готов читать о том, что коллеги — борцы за демократию за несколько дней до того уже изложили в тех же выражениях, но втрое короче.

Возможно, гонорар «Медузы» зависел от количества слов.

А ещё интересно: оплата от кураторов пришла каждому или одна на всех? А то платить за одно и то же (да ещё и в биткоинах), наверное, накладно.

И кстати, вряд ли на всём этом пьеса закончена. Существует ещё множество микросайтов, не задействованных в этой атаке на RT до сих пор.

Но, возможно, им просто не прислали методичку.

* Германский фонд Маршалла США — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.03.2018.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.