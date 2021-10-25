Метод Вашингтона: в США предложили обсудить новые меры против российского экспорта вооружений

В Исследовательской службе конгресса США предложили парламентариям обсудить, какими способами, помимо уже действующих санкций, можно снизить привлекательность российского вооружения на мировом рынке. Об этом говорится в докладе об экспорте военной техники России, с которым ознакомился RT. В документе отмечается, что Москва якобы использует продажу «для продвижения внешнеполитических интересов» и может таким образом «подорвать влияние» США. Как считают опрошенные RT эксперты, Вашингтон опасается конкуренции с Россией, которая занимает второе место по объёмам экспорта и воспринимается на рынке как надёжный поставщик.

Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад об экспорте российского вооружения. По мнению автора документа, конгрессменам стоит обсудить, какие шаги может предпринять Вашингтон, чтобы снизить интерес к оружию России на мировом рынке.

«Каких стратегий могут придерживаться США, чтобы сделать российское оружие менее привлекательным? В какой мере США должны предлагать экспорт собственных вооружений странам, рассматривающим возможность приобретения российского оружия?» — так звучат вопросы, предложенные в документе, с которым ознакомился RT.

В Исследовательской службе конгресса также призвали выяснить, какие способы, кроме санкций, помогут усилить давление на российскую оборонную промышленность и будут способствовать её изоляции.

Как отмечается в докладе, Россия является вторым по величине экспортёром оружия после Соединённых Штатов. С 2016 года на долю РФ приходится около 20% мировых продаж, российское вооружение закупают более 45 стран.

При этом аналитики утверждают, что Москва использует поставки для «продвижения внешнеполитических интересов», а торговые отношения якобы помогают «склонить другие страны к привлечению России к переговорам» и могут быть задействованы «для подрыва влияния США».

«Россия использует продажу оружия для продвижения своих внешнеполитических интересов, включая развитие оборонных отношений и усиление своего регионального и глобального влияния», — уверяют в организации.

Некоторые члены конгресса выразили обеспокоенность тем, что продажи российского вооружения поддерживают «агрессивную и злонамеренную деятельность России», способствуют конфликтам, региональной нестабильности и конкурируют с продажами оружия США, сообщается в докладе.

В Исследовательской службе конгресса отметили, что Вашингтон уже ввёл ряд санкций, ограничивающих возможности российских продаж, однако их нельзя однозначно считать эффективными. Так, ссылаясь на позицию официальных лиц РФ, автор документа утверждает, что санкции создают трудности для экспорта России и её потенциальных клиентов.

В то же время санкционное давление может подорвать политические цели самих же США, потому что вызовет негативную реакцию со стороны стран-импортёров, говорится в документе.

Ограничения могут непреднамеренно подтолкнуть государства к сближению с Россией, пишет автор. Многие страны в значительной степени полагаются на российское оружие, и немедленный отказ от него будет для них проблематичным.

Напомним, после событий на Украине в 2014 году Вашингтон ввёл санкции против нескольких предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в США действует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который позволяет «наказывать» третьи страны, заключившие с Россией контракты на закупку военной техники.

К примеру, он был применён в отношении Турции за то, что Анкара приобрела российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Угрозы санкций со стороны США также неоднократно поступали в адрес Индии, которая подписала договор на поставки С-400. Первые комплекты планируется отправить в Индию до конца этого года.

ЗРК С-400 «Триумф»

РИА Новости

© Владислав Сергиенко

Борьба с конкурентом

По мнению заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадима Козюлина, США опасаются конкуренции с Россией на мировом оружейном рынке и ищут новые поводы препятствовать её поставкам.

«Продажа оружия — это не просто прибыль, но и установление партнёрских отношений. Военно-техническое сотрудничество подразумевает и политическую привязку двух государств, определённые связи в сфере безопасности. Формируется цементирующая связка, ведь вслед за оружием нужны будут запчасти, обучение, инфраструктура. Россия сегодня сталкивается с серьёзными сложностями, которые приходится обходить. Но и это уже у нас налажено», — рассказал он в интервью RT.

Козюлин заметил, что Госдепартамент США практически ежегодно рассылает по посольствам разных стран циркуляр с требованием или рекомендациями, который можно рассматривать как призыв не покупать российское оружие. Тем не менее многие государства считают Россию надёжным поставщиком, выполняющим свои обязательства.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в свою очередь, добавил, что интерес к российскому вооружению обусловлен его техническими характеристиками.

«Помимо высоких тактико-технических характеристик, есть сегменты вооружения, где мы опережаем всех, включая американцев. В частности, это комплексы противовоздушной обороны, например, «Тор-М2» и «Бук-М3». На Западе у них нет аналогов. У ЗРК С-400 есть американский аналог Patriot, но характеристики С-400 превышают новейшие версии системы США», — подчеркнул эксперт.

Тот факт, что Турция — член НАТО — покупает С-400, является лучшим показателем конкурентоспособности и привлекательности российского оружия, считает Коротченко. Он также обратил внимание на недобросовестные методы борьбы Вашингтона на рынке вооружений.

«Ведутся информационные кампании по дискредитации нашего оружия, вводятся санкции против производителей, затрудняется система расчётов, использование долларов при сделках почти исключено. Тем не менее второе место в мире по объёмам экспорта по-прежнему Россия выдерживает. Россия никогда не навязывает покупателям какие-то условия. Понятно, что закупка российского оружия — это продвижение интересов, однако этот процесс происходит сам по себе, не в качестве осознанной цели», — заключил собеседник RT.

Надёжный поставщик

В Исследовательской службе конгресса отмечают, что Россия позиционирует своё вооружение как надёжное и долговечное по цене ниже, чем альтернативы Запада. Такой подход привлекает страны, которые не могут позволить себе «дорогие и более сложные западные системы».

Кроме того, в отличие от России некоторые поставщики зачастую выставляют условия, связанные с правами человека и внутренней политикой. Также считается, что сделки с Москвой заключаются быстрее, пишут сотрудники службы.

Ключевые покупатели военной техники России — Алжир, Китай, Египет, Индия и Вьетнам. РФ экспортирует за рубеж самолёты, системы противовоздушной обороны, военные корабли и подводные лодки, радары, ракеты, танки, бронетехнику, стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Как заявил в июне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, в прошлом году Россия продала вооружение на сумму более $15 млрд. По его словам, РФ придерживается установленного плана, несмотря на беспрецедентное давление на партнёров России со стороны конкурентов и последствия пандемии, оказавшей влияние на отрасль.

В Исследовательской службе конгресса США также обратили внимание на оборонную промышленность России в целом. В докладе говорится, что она обеспечивает страну модернизированной и современной военной техникой для собственных вооружённых сил, но при этом якобы сталкивается с рядом проблем. В их числе — неэффективность, низкие производственные мощности, отсутствие современного оборудования и другие.

Между тем президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии военно-технического форума «Армия-2021», заявил о надёжной работе предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Они (предприятия ОПК. — RT) не только надёжно обеспечивают поставки вооружений и техники для нашей армии и флота, но и готовы к международному сотрудничеству, к самой широкой кооперации в разработке и выпуске современных вооружений», — сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Евгений Паулин

Комментируя тезисы доклада, Игорь Коротченко назвал «чёрным пиаром» высказывания о «неэффективности» российского ОПК.

«У нас есть компании мирового масштаба, которые входят в топ ведущих военно-промышленных фирм — концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «Объединённая авиастроительная корпорация». Это бренды мирового масштаба, они производят востребованные и конкурентоспособные системы оружия», — подчеркнул он.

Стоит учесть, что при высоких показателях эффективности российские военные расходы в прошлом году составили $61,7 млрд. В то время как США — мировой лидер по тратам на оборону — выделили на эти цели $778 млрд.

«Россия скромна в этом вопросе. Экспорт вооружения является лишь небольшим подспорьем для оборонной промышленности», — заметил Вадим Козюлин.

Эксперт также рассказал, что, несмотря на большие вложения в военную сферу, оборонная промышленность США имеет свои недостатки. К примеру, Штаты отстают в разработках гиперзвуковых технологий и ядерной модернизации.

В сентября в Пентагоне заявили, что США крайне медленно модернизируют свои боевые возможности. Так, к примеру, чтобы усовершенствовать существующие 400 шахт межконтинентальных баллистических ракет, потребуется 10—15 лет, признали в ведомстве.

С опозданием также проходят испытания компонентов гиперзвуковых ракет. В мае этого года Военно-морские силы США провели тест двигателя, который будет использоваться в ракетах. Отметим, что Россия поставила на боевое дежурство гиперзвуковую технику ещё в 2019 году.

Программа модернизации ядерного арсенала Соединённых Штатов также требует времени. В феврале замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен выразил мнение, что пока российская сторона завершает процесс совершенствования, Вашингтон только начинает его. Это отставание представляет проблему для Штатов, убеждён военный.