Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан

Недавно крупнейший казахстанский информационный портал Tengrinews.kz опубликовал интервью с самим российским министром обороны Сергеем Шойгу, в котором среди прочего поинтересовался, что он думает по поводу всё чаще озвучиваемых (в том числе в Казахстане) эрдогановских идей "Великого Турана", предусматривающих в том числе создание единой армии тюркских стран.

Наш министр ответил так, как и должен был ответить министр обороны:

Первое, что я хотел бы сказать этим людям, не знаю уж, политиками их называть или кем. Ну хорошо, вот вы об этом мечтаете, вы к этому какие-то пытаетесь шаги сделать. Для чего и против кого? Точно такие же тюркоязычные народы проживают на территории России, их у нас достаточно много… И мы веками живём вместе…

Штука, однако, в том, что и проект "Великий Туран", и "Тюркское НАТО" создаются вовсе не для защиты каких-то прав и интересов тюркоговорящих народов мира, а для сколачивания их всех в единую Неоосманскую империю под главенством Турции и лично Эрдогана. А это предполагает как минимум вырывание этих народов из тех блоков и стран, в которых они сегодня пребывают, – вместе с территориями, людьми и ресурсами. То есть проект этот априори посягает на национальные интересы и территориальную целостность России. Причём такой антироссийский, по сути, проект имеется ещё и не один.

А что же Россия? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как-то транслировал мысль, что политика России строится как реакция на внешние вызовы. То есть "от обороны". Что, очевидно, в конечном итоге ведёт к проигрышу: любой единоборец подтвердит вам, что если только отвечать ударом на удар, не атакуя самому, то рано или поздно тебя достанут. Пора, давно пора переходить к атакующей манере внешней политики, строя собственные "наступательные" проекты. В первую очередь на тех направлениях, где противник сам атакует нас, следовательно, ждёт обороны, а не наступления. Укажу лишь три возможных направления для этого.

Проект "Великий Туран"

Этот проект ведётся турками с таким размахом, до которого России с её продвижением "Русского мира" ещё расти и расти. Первые итоги мы уже видим: фактически ставший турецким протекторатом Азербайджан, турецкое присутствие на Каспии, участие в борьбе за Сирию и Ливию, наконец обширная культурная экспансия всеми доступными средствами в Средней Азии, а также в российском Поволжье, на Северном Кавказе и в Сибири. И наконец, тот самый военный блок, который, что бы кто ни говорил, вовсю создаётся, причём понятно, против кого. Самое печальное, что противопоставить проекту "Великий Туран" в идеологическом плане России абсолютно нечего, кроме заведомо неконкурентоспособного "россиянства".

Что делать? Рецепт один – "суворовский": определить слабые места в обороне противника и наступать! Как именно? Интересный вариант предложил мне в переписке один умный мусульманин-узбек: России следует не сопротивляться турецкому "Великому Турану", а предложить и развивать свой собственный "Великий Туран".

Да, разумеется, Россия официальным центром этого проекта быть не сможет. Значит, на эту роль нужен другой, но лояльный России центр. Например, тот же Узбекистан. Узбеки, кстати, по крови – самые что ни на есть тюрки. В отличие, кстати, от самих турок, в которых тюркской крови и четверти не будет, а остальное – коктейль из множества народов захваченной некогда османами Византии.

Теперь что касается термина "Туран". Вопреки распространённому заблуждению, это означает отнюдь не "земля тюрок", а географическое название северной части Ирана, где, в отличие от земледельческого юга, жили скифы – индоиранские кочевники, которых южане называли "тура". Тюрки пришли на эти земли минимум двумя веками позже как союзники персидских Сасанидов против кочевников и смешались с местным, иранским населением. Это были античные Согдиана и Бактрия, которые целых три года покорял Александр Македонский. Ныне бывший исторический Туран – это как раз территория Узбекистана и Туркменистана. Его нынешнее население – это узбеки и туркмены, но никак не нынешние турки. Получается, нынешняя Турция и к Турану, и к тюркам относится постольку-поскольку.

Так почему бы России не начать создавать свой собственный альтернативный Туран, взяв за его основу 30-миллионный Узбекистан, занимающий земли исторического Турана и населённый, в отличие от Турции, "настоящими" тюрками? Тем более что есть у этих мест и своя великая история, и свои герои.

Например, один из наиболее успешных объединителей "тюркского мира" – амир Тимур, Железный Хромой, не в последнюю очередь прославившийся полным разгромом турок-османов, возомнивших себя после захвата Константинополя великой державой. А потом ещё раскатал несколько раз других тюрок – Золотую Орду хана Тохтамыша (того самого, что внезапным набегом Москву сжёг). Русь, правда, тоже слегка зацепил, но исключительно как данников того же Тохтамыша. Узбеки своего Тимура обожают и заслуженно им гордятся. Вот и чудно! Прекрасный образ "туркобойца", воевавшего за "правильный Туран" против "неправильного". Пора уже России фильмы про него снимать! Уж американцы на нашем месте точно бы подсуетились!

Вот на этой основе и начать бы нам создавать свой собственный и союзный себе "Великий Туран" – как альтернативный Турану эрдогановскому пророссийский союз тюркских народов. Тем более "третьим нелишним" в этом проекте мог бы стать… Иран, который решил наконец вступить в ЕАЭС, а там, глядишь, ещё и в ОДКБ вступит. А союз Россия + "правильный Туран" + Иран – это контроль над всей Центральной Азией и мощнейший противовес "Турану" турецкому.

Исламский проект

Исламская (а точнее, исламистская) карта разыгрывается против России Западом вот уже несколько столетий. И не сыграла до сей поры только потому, что отношение ко всем религиям в "имперской" России всегда было более чем терпимым. Однако сейчас в процессе создания необходимого глобалистам для достижения своих целей "управляемого хаоса" разыграть многократно использовавшуюся теми же англосаксами "исламскую карту" наверняка попытаются снова.

Благо контингент соответствующий, в среде которого можно вести исламистскую агитацию, имеется в избытке: что заполонившие Европу мигранты, что приехавшие к нам гастарбайтеры. Плюс вечно бурлящий Афганистан, плюс недобитые модификации ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) в Сирии, плюс г-н Эрдоган, который вот-вот наряду с "тюркским" проектом объявит ещё и проект "исламский", по примеру турецких падишахов провозгласив себя "главным защитником правоверных".

Самое глупое, что может сделать Россия в таких условиях, – это пойти на поводу у тех, кто пытается перевести конфликт в примитивно-религиозный формат ("мусульмане против христиан"). Тем более что огромное число российских мусульман – это патриоты России.

Что делать? Во всяком случае, не ждать, когда саудовские и/или турецкие эмиссары убедят наших мусульман, что "во-первых" для них должно быть "общемусульманское единство", а принадлежность к России и Русской цивилизации – в каких-нибудь "двадцать пятых". Поэтому, если хотим победить, то и здесь надо наступать, а не только отлавливать экстремистов и запрещать их организации.

Вспомним историю. Ислам в качестве госрелигии появился в российском Поволжье (в Волжской Булгарии) лет за сто до того, как Владимир принял христианство. То есть у нас он не просто существует, а имеет многовековые историю и традицию. Это, скажем так, "Русский Ислам", т.е. разновидность ислама, являющаяся частью Русской полиэтнической цивилизации. Вот его-то и надо всемерно развивать, позиционируя как совершенно самостоятельное, исторически сложившееся направление Ислама, вполне мирно уживающееся с Православием и другими традиционными религиями России.

Стало быть, необходимо найти и поддержать соответствующих духовных лидеров (а они есть!), дав им полный карт-бланш представлять российских мусульман. Развивать собственную богословскую школу и соответствующую систему духовного образования, ибо, пока будущие имамы будут ездить на Ближний Восток учиться исламской догматике, нечего удивляться, что изрядная часть их возвращается, пропитавшись характерными для тех краёв ваххабитскими идеями. И при этом чётко артикулировать государственную политику в отношении ислама: у нас в России – своё направление Ислама, которое мы поддерживаем; а все другие считаем сектами и в страну не пустим. И пусть наши правильные исламские лидеры эту версию Ислама по всему миру озвучивают и пропагандируют, сужая максимально круг влияния турок и саудитов.

Кстати, неплохо бы воссоздать и Совет по делам религий. Только состоять он должен не из партийных чиновников, которые учат религиозных деятелей, как молиться, а из представителей основных традиционных для России религиозных направлений, транслирующих через совет мнение верующих представителям власти. А заодно отслеживающих появление всяческих вредных направлений и сект, объясняя властям, чем они плохи.

Дивный "Русский мир"

И наконец, третий проект, который с очевидностью приходит на ум, – это "Русский мир" – культурное пространство Русской цивилизации, на котором Россия просто обязана доминировать, объявив себя официально покровителем всех русских.

Учредитель Царьграда Константин Малофеев неоднократно подчёркивал:

Что такое Русский мир? Это то, что осталось нам от Российской Империи, Советского Союза. Это та часть Русского мира, которая вдруг перестала быть одним государством. Сначала в 1918 году, когда от Российской Империи Брестским договором отрезали Украину, Польшу, Прибалтику, Финляндию, миллионы русских людей в одну секунду оказались за границей. Стали жертвой национализма. Потом, в рамках Советского Союза, они опять оказались в одной стране. Но в 91-м всё повторилось. Десятки миллионов русских были изгнаны из домов, пострадали от рук убийц… Русский мир – это наше наследие. Если бы он существовал, сколько бы людей осталось живыми? …Это должна быть государственная политика – стремление к восстановлению большого пространства. Потому что в этом пространстве хорошо и мирно будет не только русским людям. Но и всем тем национальностям, которые в каком-то бреду бились за свой суверенитет. Для чего? Чтобы сейчас потерять его и стать поставщиками сантехников и проституток в Европейский союз?

Отчего же этого до сих пор (30 лет прошло, как нет СССР!) не сделано? Да всё потому же – от нерешительности и боязни "как бы чего не вышло".

Во-первых, мы так и не решились провозгласить единство русского народа, к коему исторически принадлежат не только великороссы, но также малороссы и белорусы. Это как минимум. А как максимум – все те люди, которые считают себя русскими, говорят и думают по-русски.

Во-вторых, только в этом году и в весьма закамуфлированной форме признали-таки, что русское большинство есть государствообразующий народ России. А надо бы вписать сию всем очевидную данность в Конституцию и все законы. Причём указав, что речь идёт о "триедином русском народе" – великороссах, малороссах и белорусах. Ну и о карпатских русинах, конечно. Согласитесь, при любой бандеровской пропаганде будет сложно считать "враждебной" страну, где ты государствообразующий народ.

В-третьих, необходимо внести в политический лексикон и начать раскручивать новые термины: "Русская цивилизация", "Русский мир" (культурное пространство Русской цивилизации), "единое пространство единого русского народа". Одно дело, когда Россию обвиняют в "имперских амбициях" и желании присоединить окрестные земли. И совсем другое, когда "единый народ" по обе стороны границы требует воссоединения своей национальной территории. Одно дело – "присоединиться к Российской Федерации". И совсем другое – "воссоздать вместе в нею Историческую Россию-Русь" как государственность триединого русского народа.

Почему этого не сделано? Почему идеи "русского единства" не стали краеугольным камнем нашей пропаганды здесь, а все сторонники этой идеи там – объектами всесторонней поддержки? Только потому, что в угоду либералам всё никак не определимся, кто есть русские и какой их статус в самой России. А согласитесь, что страна, в которой русские – "неизвестно кто", вряд ли может всерьёз рассматриваться как "лидер Русского мира". Да и отождествлять себя с народом, не имеющим де-юре даже национальной государственности, вряд ли кто-то захочет.

Поломать противнику всю игру

Возможно, подобные прожекты покажутся кому-то за кремлёвскими зубцами фантастикой, но, право же, они куда более реалистичны и перспективны в сравнении с тем, что делается в этих направлениях сейчас. Российское политическое наступление для наших противников, привыкших, что Россия играет исключительно "от обороны", может стать таким же сюрпризом, как для немцев в 1941 году наступление под Москвой. А как говаривал тот же Суворов, "удивил – победил".