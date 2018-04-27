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Метод Супрун: Ампутация кошельков без наркоза
27 апреля 2018, 18:54 • 226 • Карикатуры
Неблагодарные украинцы не оценили стараний главы минздрава Ульяны Супрун и намертво приклеили ей кличку "Доктор Смерть". А все дело в том, что на Украине заработала жутко прогрессивная медицинская реформа. Теперь, по сути, бесплатной будет только экстренная помощь. За все остальные услуги пациентам придется платить звонкой гривной.
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