Метод Супрун: Ампутация кошельков без наркоза

Неблагодарные украинцы не оценили стараний главы минздрава Ульяны Супрун и намертво приклеили ей кличку "Доктор Смерть". А все дело в том, что на Украине заработала жутко прогрессивная медицинская реформа. Теперь, по сути, бесплатной будет только экстренная помощь. За все остальные услуги пациентам придется платить звонкой гривной.