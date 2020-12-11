Метка для ЕАЭС: список подлежащих маркировке товаров будет расширен

Расширение сферы действия соглашения о маркировке товаров поможет странам ЕАЭС в борьбе с контрафактными товарами. В России в некоторых отраслях доля подделок достигает 60-70%. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который прошел в режиме видеоконференции 11 декабря. На нем Владимир Путин сообщил, что с начала 2021-го предусматривается введение маркировки товаров легкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции. До конца этого года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, некоторых лекарственных препаратов, парфюмерии, обуви, фотооборудования и автомобильных шин. В пятницу также была опубликована закрытая часть прошедшего накануне заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на которой президент высказался о деле «Нового величия», отравлении Алексея Навального и убийстве Бориса Немцова.

Приходят и уходят

Помимо основной «пятерки» стран в заседании приняли участие лидеры Узбекистана и Кубы, получившие статус наблюдателей при ЕАЭС. Особые надежды возлагаются на сотрудничество с Ташкентом, который в перспективе может стать полноценным участником организации. Об этом заявил Александр Лукашенко, который выступил модератором встречи в связи с председательством Белоруссии в органах ЕАЭС в этом году. Присутствовал на встрече и действующий президент Молдавии Игорь Додон, для которого заседание превратилось в прощальное. Политик, потерпевший поражение на недавних выборах, выразил надежду, что новое руководство страны не откажется от евразийского направления. Однако, учитывая бэкграунд избранной главой государства Майи Санду, которая получила образование в Гарварде и открыто выступает за укрепление кооперации с западными партнерами, дальнейшее участие Кишинева в ЕАЭС вызывает, как минимум, сомнения.

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Итоги последних пяти лет интеграционного проекта подвел Елбасы Нурсултан Назарбаев, занимавший должность почетного председателя ВЕЭС. По его словам, объем взаимной торговли стран ЕАЭС за пять лет вырос на 35% и составил $62 млрд. В результате совокупный ВВП членов ЕАЭС возрос на 21% и составил $2 трлн. Тем не менее, объем несырьевых товаров во взаимном товарообороте стран объединения составляет всего 16%.

— Потенциал взаимной торговли наших стран не реализован, к сожалению, и составляет менее 9% от объема внешнего товарооборота стран ЕАЭС. Наша задача — заменять импорт товарами из наших государств. Для сравнения скажу, что в таких объединениях, как ЕС, НАФТА, АСЕАН этот показатель составляет 63%, 49% и 45% соответственно, — посетовал Нурсултан Назарбаев.

Цифре место

В центре внимания оказалась и тема цифровизации и использования передовых технологий. Владимир Путин напомнил, что по линии объединения уже осуществляются крупные цифровые проекты в сфере транспорта, промышленности и рынка труда. Продвижением таких инициатив занимается Евразийский банк развития. По его линии учрежден специальный фонд, призванный содействовать финансированию новых перспективных проектов. Один из них подразумевает создание мобильного приложения, позволяющего значительно упростить административные формальности при передвижении между странами ЕАЭС, отметил президент РФ.

Электронные технологии помогают и в борьбе с контрафактной продукцией. По словам российского лидера, используемые цифровые механизмы маркировки товаров помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории союза. В связи с этим он призвал расширить сферу действия соглашения о маркировке товаров. Владимир Путин сообщил, что до конца года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, некоторых лекарственных препаратов, парфюмерии, обуви, фотооборудования и автомобильных шин. С начала 2021-го предусматривается введение маркировки товаров легкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции, добавил он.

Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— От расширения списка маркировочных товаров выиграют производители, покупатели и экономика в целом. Проблема контрабанды — актуальна, она наносит вред в размере сотен, а то и миллиардов рублей, — сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. — За последние три года ситуация улучшилась. Раньше рост контрабанды в рамках ЕАЭС давала Белоруссия, откуда шло огромное количество запрещенных и санкционных товаров из Польши и других стран Евросоюза. Сегодня Белоруссия свела контрабанду практически к нулю. Однако нельзя забывать и другие страны, включая Казахстан, где эта проблема по-прежнему существует.

От контрафактных товаров не застрахована ни одна страна. Не стала исключением и Россия: в некоторых отраслях доля подделок достигает 60-70%, отметила в беседе с «Известиями» директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

— Продавцы контрафакта не вкладывают средств в выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и, как следствие, такие вещи быстро портятся или ломаются, а бывает (как, например, с поддельным алкоголем) несут в себе угрозу здоровью и даже жизни потребителям, — пояснила эксперт.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, призвал начать процесс оцифровки всех автомобильных коридоров с целью обеспечения свободы внутреннего движения товаров, а также транзита в третьи страны. Кроме того, он предложил активизировать работу по модернизации трансграничных участков и транспортных артерий. В частности, это касается автодороги «Западная Европа — Западный Китай», отметил он.

Код маркировки нанесенный на пачку сигарет Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Политики также обсуждали вопросы, связанные со стимулированием предпринимательской активности. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в отличие от крупных предприятий представители среднего и малого бизнеса не имеют достаточных возможностей для кооперации. Хотя именно эта часть бизнеса — важнейший элемент экономик ЕАЭС, обеспечивающий большую часть населения рабочими местами, подчеркнул он. Александр Лукашенко предложил задействовать потенциал ЕАЭС для продвижения сельхозпродукции на рынки третьих стран. При этом он заметил, что участники союза периодически нарушают договоренности и вносят предложения о беспошлинном ввозе на территорию союза тех или иных товаров третьих стран, аналоги которых производятся в государствах ЕАЭС.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности формирования общего рынка газа союза, который представляет неотъемлемую часть экономической интеграции. А исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, пришедший к власти на волне недавних протестов, призвал предусмотреть недискриминационный подход по доступу к инфраструктуре для транспортировки газа вне зависимости от страны происхождения.

Насилие и манипуляции

В пятницу, 11 декабря, также была опубликована закрытая часть заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло в четверг. Так, журналист Кирилл Вышинский обратил внимание на проблему цензуры на зарубежных интернет-платформах. По мнению первого заместителя председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ адвоката Артема Кирьянова новые технологии, инновационные решения требуют и новых форм правозащитной деятельности.

— Появляются новые угрозы политическим правам гражданина — в частности, деятельность международных IT-корпораций, принадлежащих им интернет-платформ и социальных сетей ведет к информационно-политическому давлению на пользователей, появлению фейковых новостей. Мы сталкиваемся с многочисленными фактами цензуры со стороны IT-гигантов, — заявил он «Известиям».

Владимир Путин согласился, что многие люди — сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей во всем мире, в том числе в России, даже не подозревают, что они стали объектом манипуляций.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 10 декабря 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В то же время президент отметил, что блокировка и торможение деятельности иностранных интернет-ресурсов как ответ на цензуру российских СМИ не должны стать «выстрелом в ногу» для российского интернета.

Обсуждался также вопрос «цифрового неравенства». Президент РФ отметил, что для преодоления этой проблемы для старшего поколения существуют специальные программы. И поддержал идею создания так называемых родительских университетов, которые позволят повысить взаимопонимание между родителями и детьми в цифровую эпоху.

— Учитывая глобальную цифровизацию, хочу отметить и вопросы защиты личных данных детей — на этом направлении также надо сконцентрироваться. То есть вопросы повышения информационной грамотности среди детей и их родителей должны присутствовать в повестке, — заявила «Известиям» член общественной палаты РФ Наталья Агре.

На встрече СПЧ также затрагивалось дело «Нового величия». «Кроме того, что дело было сфабриковано внедренным провокатором, там есть еще одна составляющая — пытки», — рассказал президенту журналист Николай Сванидзе. По его словам, один из фигурантов дела Руслан Костыленков был избит и изнасилован молотком. Это было зафиксировано медиками при поступлении в СИЗО. Цель столь нечеловечного поступка — принудить к самооговору, считает журналист.

Участники заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции. 10 декабря 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Владимир Путин высказался и в отношении дела Алексея Навального. Президент пояснил, почему в России не заводят уголовное дело по факту произошедшего с оппозиционером. «Ясно, что это может быть всё что угодно. У нас и случаи отравления в нашей новейшей истории были. Но давайте разберемся, покажите нам, что это такое. Но никто же ничего не дает», — заявил президент.

По его словам, материалы расследования, в которых говорится о том, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», не были получены российской стороной без объяснения причин. Однако проверка проводится и материалы, которые находятся в распоряжении российских следственных органов, анализируются, уточнил глава государства.

Владимир Путин отметил, что в России не закрывают глаза на громкие дела. Он напомнил, что, к примеру, заказчики и исполнители убийства депутата Галины Старовойтовой и политика Бориса Немцова были найдены. Но дело об убийстве Немцова, по его словам, должно быть доработано.

В пятницу, 11 декабря, Владимир Путин накануне Дня Конституции также встретился с главой Конституционного суда Валерием Зорькиным, где заявил о важности соответствия новых законов букве и духу принятых в этом году поправок к Конституции.