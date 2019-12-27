Метит на место Путина? Политолог объяснил, зачем Лукашенко тянет с интеграцией

Ведущая "Дежурного по редакции" Анна Вавилова, начиная эфир, напомнила, что в этот день, 26 декабря 1991 года, была подписана декларация о прекращении существования СССР. Сейчас идут активные разговоры об интеграции России и Белоруссии, однако у многих есть сомнения.

Вавилова напомнила, что многого ждали от встречи лидера Белоруссии Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла в "Бочаровом ручье" в Сочи. Однако после пяти часов переговоров не было сделано никаких громких заявлений, не было и совместной пресс-конференции.

Гость программы политолог Владимир Зотов заметил, что всё развивается по уже известному сценарию - Лукашенко делает заявления о необходимости Союзного государства, а затем всячески препятствует процессу.

"Я совершенно уверен, что Лукашенко будет сопротивляться реальной интеграции. Даже если он возьмёт на себя какие-то политические обязательства, потом будет всячески их игнорировать", - говорит Зотов.

Он напомнил о заявлении белорусского лидера, который говорил, что несмотря на интеграцию, Белоруссия и Россия останутся абсолютно суверенными государствами.

"Интеграция и суверенитет невозможны. Вы уж определитесь. Создание наднациональных институтов безусловно отразится на суверенитете. Но дело даже не в этом. Удивительно то, что для российской стороны пренебрежительный тон Лукашенко каждый раз является сюрпризом. Однако он так себя вёл всегда", - говорит Зотов.

Он напомнил, как Лукашенко обещал признать Абхазию и Южную Осетию, но в итоге сделал вид, что ничего не помнит. Так и сейчас - если белорусский президент берёт на себя какие-либо обязательства по интеграции, нет никаких гарантий, что он их исполнит, считает политолог.

Примечательно и то, что на днях в Минск собирается лететь госсекретарь США Майк Помпео. Политолог Армен Гаспарян считает, что его визит будут предварять масштабные финансовые вливания США в белорусскую оппозицию.

"Выбран политический тяжеловес. После его визита начнётся вечный политический торг с Лукашенко. Схема та же - в декабре белорусский лидер сделает максимально неоднозначные заявления, а после получения преференций, он будет говорить, что его неправильно поняли. Это каждый раз вызывает у нас такое удивление, как будто ничто не предвещало. Мол, без объявления войны - такой залп", - иронизирует Гаспарян.

По его словам, в ближайшие дни Лукашенко сделает заявление, которое нивелирует договорённости по интеграции.

"Причём ему эта интеграция необходима в той же степени, что и России. Но основная причина, почему он тормозит процесс, даже не США. Он хочет лично возглавлять Союзное государство", - сказал Армен Гаспарян.

Зотов в свою очередь не согласился коллегой. По мнению политолога, США уже не нужно вливать деньги в "никчёмную, ничтожную белорусскую оппозицию", поскольку у американцев прекрасно развиваются отношения и с нынешней властью.

В целом же, по его словам, для Белоруссии интеграция - это газ, по цене как в Смоленской области, и бесплатная нефть.

"Всё, на этом союзничество заканчивается. Помните, как в ОБСЕ большая часть белорусской делегации голосовала за резолюцию против России, которая называлась в документе страной-агрессором, аннексировавшей Крым? Вот вам и союзники", - подвёл итог Зотов.