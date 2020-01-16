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Метили в протестующих, а попали по дипломатам: Посольство России в Бейруте подверглось "газовой атаке"

16 января 2020, 21:09  •  82 • В мире
Посольство России в Бейруте подверглось "газовой атаке", когда метившие в протестующих правоохранители забросили две гранаты на территорию дипмиссии.
Посольство России в Бейруте подверглось газовой атаке. Об этом сообщил журналистам советник-посланник Вячеслав Максудов.
Инцидент произошёл на улице Мар-Ильяс в разгар акций протеста в Ливане, которые не утихают с октября 2019 года. Митингующие требовали освобождения ранее арестованных активистов.
В итоге начались столкновения с правоохранительными органами. В ответ жандармы задействовали резиновые дубинки и гранаты со слезоточивым газом, две из которых попали на территорию российской дипмиссии.
К счастью, никто не пострадал, однако охрана усилила меры безопасности, передаёт ТАСС.

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Метили в протестующих, а попали по дипломатам: Посольство России в Бейруте подверглось "газовой атаке"
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