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Метаморфозы в Хорватии: после "ковидной зоны" страну ждут в Еврозоне

13 сентября 2021, 22:05  •  17 • В мире
Метаморфозы в Хорватии удивляют. В стране возможны большие перемены: её ждут в Еврозоне, но не сейчас. Пока ЕС включил её в другую зону - "ковидную".
Еврокомиссия сообщила, что Хорватия с 1 января 2023 года может стать членом Еврозоны. Она будет 20-й страной, которая перейдёт на расчёты в евро.
Но этим метаморфозы в Хорватии не заканчиваются. Несколькими днями ранее Евросоюз внёс эту страну в красный список распространения коронавируса, сообщило Радио и телевидение Хорватии. На территории всей страны число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 50-55%.
Европейский центр профилактики и контроля заболевания выделяет зелёный, оранжевый, красный и бордовый уровни распространения коронавируса. Попадание в красную "ковидную зону" означает, что в течение двух недель в стране регистрируется от 75 до 200 случаев COVID-19 на каждые 100 тысяч граждан.
Согласно статистике хорватского национального штаба гражданской защиты, в стране хотя бы первый компонент вакцины для профилактики COVID-19 получило более половины взрослого населения - 51,79%.
Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Хорватии 25 февраля 2020 года. С тех пор в стране заболело свыше 384 тысяч граждан. Почти 8,5 тысячи умерли.

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