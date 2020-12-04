Метаморфозы геостратегии Черноморско-Каспийского региона

Территории и акватории Черноморско-Каспийского пространства скрепил «Калибр»

Статья первая

Статья вторая

Активное развитие военного и военно-технического сотрудничества США и НАТО с постсоветскими Украиной и Грузией стало ВОСЬМЫМ ФАКТОРОМ, влияющим на изменение конфигурации Черноморско-Каспийского региона.

Несмотря на разную по объёму в разные периоды военную помощь Киеву, её оказание можно охарактеризовать как отлаженный и устойчивый процесс. Всего с учётом новых поставок сумма, выделенная Соединёнными Штатами для оказания Украине военной поддержки с 2014 года, составляет 1,5 миллиарда долларов.

Фото: Defence News

Между Киевом и Вашингтоном постоянно идёт обсуждение того, какое именно оружие необходимо Украине для «сдерживания и подавления российской агрессии». В эту военную помощь входят различные виды летального оружия и технических средств, в том числе для ВМС, морской пехоты и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Особое направление противоборства с Россией – морское, флотское.

В мае 2020 года Киев предложил НАТО разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе. Украина готова вместе с альянсом к разработке соответствующих совместных мер. Вопросы взаимодействия с натовцами обсуждаются и решаются на двухсторонней основе, прежде всего с Турцией и Румынией.

Организация совместных учений является стабильно развивающимся направлением сотрудничества Украины с альянсом. Их значительная часть проводится в акватории Черного моря и приморских районах, на полигонах Юга Украины. Самыми масштабными из этих учений стали двадцатые учения Sea Breeze 2020. В третьей декаде июля 2020 года в районе Одессы в маневрах приняли участие более 2000 военных из восьми стран – Украины, США, Грузии, Болгарии, Румынии, Турции, Испании и Норвегии, 26 кораблей и 19 самолетов.

Учения учения Sea Breeze-2020. Фото: REUTERS

При этом за почти три десятка лет своей независимости Украина так и не смогла создать полноценные ВМС и обеспечить новыми кораблями свою Госпогранслужбу. Советское наследство в виде части Черноморского флота было бездарно разбазарено. Украина, обладавшая судостроительными верфями мирового уровня, практически утратила отрасль военного кораблестроения. Сегодня Киев с протянутой рукой побирается по миру, клянчит корабельно-катерный секонд-хенд. В сентябре 2019 года Береговая охрана США передала ВМСУ два списанных патрульных катера типа «Айленд» (Island). Позднее было достигнуто соглашение о передаче ещё нескольких списанных «Айлендов». В прошлом году Украина и Франция подписали межправсоглашение, предусматривающее поддержку украинской стороны в усилении системы морской охраны и безопасности границ. В рамках проекта Киев купит 20 патрульных катеров FPB-98 Mk.I. Корабли будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны ГПСУ – Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Килия.

Отношения Украины и Запада в сфере обороны и безопасности перешли в стадию создания инфраструктуры (в т. ч. военных баз и объектов) США и НАТО на украинской территории. Показательным в этом смысле является строительство объектов в Очакове (Николаевская область), Одессе и её окрестностях.

С лета 2017 года в Очакове американцы строят Центр оперативного управления флотом. Красноречивый факт: строительством занимаются американцы без допуска к работам… украинцев. О дальнейшем развитии инфраструктуры, в том числе завязанной на центр в Очакове, свидетельствует решение о строительстве базы ВМСУ на Азовском море. Местом дислокации станет Бердянск. Представители ВМСУ говорят, что реализация бердянского проекта позволит содержать здесь 12 катеров типа «Гюрза» украинского производства и Mark VI, строящихся на американской верфи SAFE Boats International – их украинцы надеются получить в 2021 году. В Бердянск также собираются передислоцировать противоподводные диверсионные силы (боевых пловцов) и дислоцировать здесь батальон морской пехоты.

Об участии в усилении инфраструктуры украинских ВМС в феврале 2020 года заявила и Великобритания. А в октябре в период визита Владимира Зеленского в Лондон эти планы были конкретизированы. В пакет подписанных документов входит Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. Достигнута договоренность о строительстве боевых катеров для ВМС Украины на средства Британского экспортно-кредитного агентства в объеме 1,25 млрд фунтов стерлингов (более 1,6 млрд долл. США). Речь идёт о постройке в Британии для ВМС Украины двух катеров, а также помощи в строительстве ещё шести на украинских верфях. Также согласован вопрос о строительстве с участием англичан военно-морских баз (пунктов базирования) предположительно в Южном, Бердянске или Очакове.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: Reuters/Aaron Chown

В распоряжении НАТО, по сути, находятся несколько украинских портов: Одесса, Южный. 28 ноября 2019 года Совет депутатов портового города Южный Одесской области удовлетворил просьбу Министерства обороны Украины о выделении земельного участка под строительство «штаба для нужд ВМС НАТО». Украинское побережье Черного моря осваивается американцами конкретно и фундаментально.

Нечто схожее происходит и в Грузии, которая давно вовлечена Соединёнными Штатами и НАТО, как говорят в Тбилиси, в систему «обеспечения безопасности» на Черном море, делается с учётом опыта и последствий «августовской войны» 2008 года.

В настоящее время запускается процесс создания в Грузии военных баз (объектов) США под вывеской пунктов совместной безопасности – Cooperative Security Locations (CSL). Как отмечают эксперты, речь идёт о так называемых базах с экзотическим названием «на лепестке лилии» (lily pad basing), которые дают возможность не просто присутствовать на территории конкретного государства, но при необходимости моментально развернуть опорные плацдармы – как ударные, так и логистические.

В разработке находится план по реформированию грузинской армии на ближайшие десять лет – до 2030 года. Внимание уделяется и военно-морской компоненте обеспечения безопасности Грузии. В 2016 году в США было принято решение передать береговой охране Грузии два снятых с вооружения Береговой охраны США патрульные катера типа «Айленд».

Следует сказать и о ДЕВЯТОМ ДОМИНИРУЮЩЕМ ФАКТОРЕ, влияющем на трансформацию Черноморско-Каспийского региона, – роли Черноморского флота России в поддержании баланса военно-политических сил в регионе, обеспечении общей безопасности.

Черноморский флот в течение всех постсоветских лет выполнял свойственные ему задачи в полном объёме. После Русской весны с возвращением Севастополя и Крыма в состав России Черноморский флот получил ряд новых кораблей, в т. ч. три фрегата, малые ракетные и патрульные корабли, тральщики, шесть дизель-электрических подлодок, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», различные катера и суда обеспечения. В ближайшей перспективе запланирована поставка ещё 16 современных боевых кораблей и судов обеспечения. Продолжается обновление парка морской авиации флота, самолёты и вертолёты оснащаются новейшими образцами вооружения, ежегодно поставляются модернизированные летательные аппараты. Существенно обновлён парк боевых машин соединений и частей сухопутных и береговых войск Черноморского флота. Практически завершено перевооружение ракетных подразделений на современные береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. На полуострове развернуто четыре дивизиона систем ПВО дальнего действия С-400 «Триумф».

Совместные учения Северного и Черноморского флотов, январь 2020 г. Фото: kremlin.ru

Образно говоря, территории и акватории Черноморско-Каспийского пространства объединил и скрепил «Калибр» – ракетный удар кораблей Каспийской флотилии по объектам в Сирии это отчетливо продемонстрировал. Примером демонстрации процесса формирования единого оборонного пространства является манёвр сил – корабли Каспийской флотилии, осуществив переход с Каспия в Средиземное море, успешно решали боевые задачи у сирийских берегов.

Однако возможностями концентрации сил и средств обладают и наши оппоненты. В Средиземном море – господство НАТО. Кроме американского 6-го флота, здесь активно действуют ВМС Великобритании, Греции, Испании, Италии, Турции и Франции. По мнению командовавшего Черноморским флотом в 1998-2002 гг. адмирала Владимира Комоедова, на «средиземноморском, натовском направлении, с учётом мощи 6-го флота США и его эшелонированного построения, то есть флотов итальянцев, французов, англичан и т. д., нас (Черноморский флот, группировку кораблей ВМФ РФ в Средиземном море. – С.Г.) превосходят в 27 раз. А в Чёрном море мы вообще окружены: не считая проблем с Украиной, его прибрежные страны Румыния, Болгария, Турция – в НАТО». Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отмечает: «Мы не можем оставить без внимания факты резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи наших границ при формировании и реализации приоритетов развития ВМФ России».

И наконец о ДЕСЯТОМ ФАКТОРЕ – стремлении к размыву принципов и положений конвенции Монтрё, являющейся эффективной гарантией мира и стабильности в Черноморском регионе.

Черноморские проливы. Карта: mymontreux.ch

Бывший заместитель главнокомандующего ВМСУ и бывший советник-посланник Миссии Украины при НАТО в Министерстве иностранных дел Украины адмирал Игорь Кабаненко недавно заявил: нужно снять все ограничения для ВМС США в Черном море. Для этого Киев должен требовать пересмотра конвенции Монтрё, ограничивающей сроки нахождения в Черном море военных кораблей нечерноморских государств и их тоннаж, потому что в 1936 году, когда документ был одобрен, образовавшиеся впоследствии лимитрофы, такие как Украина и Грузия, не подписывали конвенцию.

Каковы перспективы?

С одной стороны, вряд ли Запад и Турция пойдут на то, чтобы явно нарушить конвенцию Монтрё, которая существенно ограничивает возможности действия военных кораблей нечерноморских держав в Чёрном море. С другой стороны, не нарушая конвенцию явно, её статьи могут попытаться обойти с тем, чтобы не только пощекотать нервы России, но и создать для неё реальные угрозы. Как? Один из основополагающих пунктов конвенции Монтрё – ограничение сроком в три недели нахождения нечерноморских боевых кораблей в Черном море. При этом ничто не мешает этим кораблям ходить туда-сюда с интервалами в три недели, что при благосклонности Турции как хозяйки и стража проливов вполне возможно.

Возможно также размещение на Дунае плавединиц малого и среднего тоннажа на более длительный срок, что уже происходило. Нельзя исключать базирования таких плавединиц в портопунктах Днепра и Южного Буга. Более того, при желании эти катера могут «всплыть невзначай» в украинских портах Азовского моря – в Бердянске и в Мариуполе. Ведь на Азовское море конвенция Монтрё не распространяется.

Конечно, перебросить, скажем, американские разведывательно-диверсионные катера через российский Керченский пролив не получится, но есть другие коммуникационные возможности и другие средства. Достаточно вспомнить, как во время Великой Отечественной войны в обход Босфора и Дарданелл для действий в Чёрном море были переброшены различные плавсредства и подводные лодки Третьего рейха и Италии. Сегодня нельзя исключать самых разных, в том числе «экзотических», вариантов развития событий.

Всё это вызывает у России обеспокоенность, которая материализуется в укреплении системы обороны и безопасности страны на Юго-Западном стратегическом направлении. Эта обеспокоенность не может не находить выражения и в дипломатических инициативах. Ведь представление о том, что Россия всё время только и делала, что воевала с турками, – миф. Воевали, конечно, и немало, но бывали времена, когда Россия выступала союзником Порты и спасала её от жестокого поражения, если не гибели. Сегодня нельзя допускать, чтобы российско-турецкие отношения снова «пошли вниз». Вспомним события начала 2020 года: невыполнение Анкарой договоренностей по Идлибу стало причиной возобновления наступления сирийской армии. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел на территорию Сирийской Арабской Республики свои войска (что-то близкое к этому происходит сейчас на Южном Кавказе), но переломить ситуацию не смог…

Не имея возможности полноценно применить силовой сценарий, турки перешли тогда к шантажу, пригрозив Москве перекрыть проход через Босфор. При этом заявлялось, что они будут действовать очень решительно и закроют пролив кораблям и подводным лодкам всех стран, которые посчитают нежелательными для Анкары. По мнению турецкого лидера, действия конвенции Монтрё не являются обязательными к соблюдению, тем более если Турция начнёт войну на территории Сирии.

Ключевыми положениями конвенции Монтрё, определяющей правила использования проливов Босфор и Дарданеллы, являются права Турции на закрытие проливов. Если речь идет о войне, в которой Турция не участвует, Турция имеет право на закрытие проливов для прохода военных судов любой воюющей державы. В случае участия Турции в войне или в случае, если Анкара посчитает себя «находящейся под угрозой непосредственной военной опасности», страна может по собственному усмотрению разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Стоит отметить: ранее Турция закрывала свое воздушное пространство для самолетов ВКС РФ. Были и другие показательные примеры демонстрации Турцией своих возможностей: достаточно напомнить историю о попытке Кипра купить у России ЗРК С-300…

Будущее конвенции Монтрё – тема, требующая внимательного анализа и самого пристального внимания…