Металлолом из Крыма ждёт отправки на Украину

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Россия готова передать Украине оставшуюся на Крымском полуострове с 2014 года военную технику ВСУ, но при выполнении ряда условий

На состоявшейся в минувший четверг встрече с журналистами президент России Владимир Путин допустил возможность передачи Украине оставшейся в Крыму с 2014 года военной техники.

Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику. Правда, она вся находится в очень плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была,

— отметил президент, добавив, что речь идёт о десятках кораблей и боевых самолётов.

На Украине нашли подвох в заявлении Путина

Заявление президента России ожидаемо вызвало большой резонанс. Примечательно, что на Украине одни тут же начали искать подвох и "зраду", другие же взялись со скрупулёзностью доктора Шпака подсчитывать, сколько, чего и в каком состоянии осталось на полуострове.

Как заявил в эфире телеканала "112 Украина" сухопутный адмирал, главком остатков ВМС Украины Игорь Воронченко, оставшаяся в Крыму военная техника отнюдь не является "хламом". По его словам, к моменту воссоединения полуострова с Россией из боевых кораблей ВМСУ не на ходу был лишь большой десантный корабль (БДК) "Константин Ольшанский", который нуждался в замене двигателей. Корветы "Тернополь", "Приднепровье", "Хмельницкий", корабль управления "Славутич", два тральщика — "Чернигов" и "Черкассы" — были на ходу. Заканчивался ремонт корвета "Луцк", подводная лодка "Запорожье" на 70% была готова, оставалась лишь замена клапанов. Из береговой техники в Крыму осталось два батальона БМП, которые все были практически готовы, и два батальона БТРов, из которых только 15-20% подлежало ремонту. Также были готовы семь дивизионов артиллерии и четыре миномётных батареи. Вместе с тем Воронченко признал, что вся авиационная техника украинской группировки в Крыму, которая была способна подняться в воздух, перелетела на подконтрольные Украине территории. Мы ещё ниже обратим внимание на то, насколько это соответствует действительности.

Совсем другой информацией поделился бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров. По его словам, Украине не следует цепляться за то "барахло", которое осталось в Крыму и подлежит разве что распилу на металлолом. По мнению Еханурова, заявление Путина о возможном возврате Украине военной техники является частью его избирательной кампании.

Ирина Геращенко. Фото: Sharomka / Shutterstock.com

Как откровенную "зраду" расценила слова Путина и вице-спикер Верховной рады, представительница правящего "Блока Петра Порошенко" (БПП) Ирина Геращенко. На своей странице в Facebook она не без пафоса заявила, что "Крым за корабли не продаём, не сдаём и не меняем", а также обвинила Россию и её лидера в том, что украинские корабли "доведены до ужасного состояния, как и сам Крым". Напоследок госпожа Геращенко, словно магическое заклинание, повторила любимую фразу всех украинских политиков: мол, вернём и Крым, и Донбасс, и корабли, и всё украинское имущество. Как говорится, вперёд и с песней!

Другой представитель БПП, глава запрещённого в России "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефат Чубаров призвал ради "чести и национальной гордости" "не позорить Украину" и не принимать "унизительную подачку Путина". Затем, разразившись ругательствами в адрес российского лидера, главный меджлисовец также пообещал вернуть Крым, Донбасс и вдобавок содрать с России компенсацию. А бывший главарь другой запрещённой в России террористической организации — "Правого сектора" — Дмитрий Ярош пообещал ещё и "разрушить Московскую империю".

В целом позиция украинских деятелей по заявлению президента России о возможной передаче Киеву военной техники из Крыма варьировалась от "три магнитофона, три портсигара отечественных, куртка замшевая... Три!" до "сами подавитесь нашим давно протухшим салом, кляты москали!" Вывод здесь напрашивается вполне тривиальный: им хотелось бы, чтобы Россия вернула не тот подлежащий переработке металлолом, в основном 60-70-х годов, а весь полуостров Крым. Желательно, со всей имеющейся там новенькой и современной российской техникой. В качестве компенсации за "аннексию". Вот только эти украинские хотелки мало кого беспокоят.

Что и когда получит Украина?

Обратим внимание на ещё ряд немаловажных и принципиальных, на наш взгляд, моментов. Владимир Путин вполне определённо подчеркнул: мол, пусть приезжают и забирают. Однако визит украинских военнослужащих в Крым с прохождением определённых таможенных процедур априори неприемлем для киевского режима, так как де-факто будет означать признание им российского статуса полуострова. Иными словами, о возможной передаче бывшего военного имущества ВСУ говорить крайне преждевременно.

Следует также отметить, что вчерашнее заявление Владимира Путина нельзя назвать сенсационным. На протяжении трёх с лишним лет Москва неоднократно давала понять, что готова вернуть Украине всю оставленную ей в Крыму военную технику. Однако возобновление этого процесса возможно лишь при условии полного выполнения Киевом минских соглашений.

Напомним, что передача Украине кораблей и техники из Крыма была остановлена после начала киевским режимом полномасштабной карательной операции в Донбассе. В частности, в апреле-мае 2014 года на Украину было отправлено несколько эшелонов с военной техникой, а также около четырёх военных и 30 вспомогательных судов. Среди них уже небоеспособный корвет "Винница", о котором ранее подробно писал "Царьград" (см. https://tsargrad.tv/articles/poslednij-prichal-dlja-vinnicy_76619), средний десантный корабль "Кировоград" (ныне декоммунизирован и переименован в "Юрий Олефиренко"), ракетный катер "Прилуки" и рейдовый тральщик "Геническ". Все эти корабли были введены в строй ещё в 1970-1980-е годы и фактически исчерпали свой ресурс.

2014 г. Корвет "Тернополь". Фото: www.globallookpress.com

Что касается остающихся в Крыму боевых кораблей ВМСУ, то относительно новыми являются лишь корветы "Тернополь" и "Луцк", а также корабль управления "Славутич". Все остальные корабли (корветы "Приднепровье" и "Хмельницкий", тральщики "Чернигов" и "Черкассы", БДК "Константин Ольшанский", подводная лодка "Запорожье", свыше 10 других вспомогательных судов) застали ещё доперестроечные времена. Их техническое состояние и боеспособность вызывают серьёзные сомнения.

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Нельзя не сказать пару слов и об украинской боевой авиации. Её основу составляла базирующаяся на аэродроме Бельбек 204-я бригада тактической авиации, которой командовал полковник Юлий Мамчур — тот самый, который прославился фразой "Америка с нами!", был удостоен звания "Героя Украины" и ныне заседает в Верховной раде. Так, в начале марта 2014 года из 50 числившихся в составе соединения самолётов (46 истребителей МиГ-29 и МиГ-29УБ, четырёх учебно-тренировочных самолёта L-39М1) были способны подняться в воздух только пять (!): три МиГ-29, один МиГ-29УБ и один L-39М1. Вопреки заявлению Воронченко, они никуда не взлетали, а практически все были транспортированы из Крыма в Николаев при помощи автомобильных тягачей КрАЗ ещё в апреле-мае 2014 года. Сам Мамчур тогда жаловался, что Россия якобы не вернула только 12 самолётов "в хорошем техническом состоянии" (ещё раз подчеркнём, взлететь были способны лишь пять). По всей видимости, их просто не успели вывезти до того момента, как передача техники была остановлена в связи с событиями в Донбассе.

Относительно дислоцировавшейся в Новофёдоровке 10-й Сакской морской авиабригады, 3 марта 2014 года четыре исправных вертолёта (три Ми-14, один Ка-27) и три самолёта (два Ан-26 и один амфибия Бе-12) действительно перебазировались в Николаевскую область. Притом, вопреки многочисленным публикациям в украинских СМИ, сделали это совершенно беспрепятственно. На полуострове осталась неисправная авиатехника, а также 70% личного состава авиабригады, которые после исторического референдума 16 марта 2014 года решили пополнить ряды Вооружённых сил России.

Донбассу опасаться нечего: металлолом из Крыма до него не дойдёт

Остаётся лишь развеять появившиеся в соцсетях опасения, что оставшуюся в Крыму украинскую военную технику в случае её передачи Россией Киев сможет использовать против народных республик Донбасса. Они бы, может, и рады были, но не имеют такой возможности: с одной стороны, в силу политических причин, с другой — в силу технического состояния того, что ещё пребывает на полуострове и ждёт своего часа быть переработанным на металлолом.

Единственное, что из крымских арсеналов Украины могло бы теоретически использоваться для войны в Донбассе, — это боеприпасы. Тем более, после известных событий 2015-2017 годов в Сватово, Балаклее и Калиновке они явно не стали бы лишними. Однако Владимир Путин однозначно дал понять, что остающийся на российском полуострове украинский боезапас транспортировке не подлежит, и пригласил украинских военных принять участие в его утилизации. Что-то нам подсказывает, что это приглашение Украиной будет проигнорировано.

Павленко Дмитрий