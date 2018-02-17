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Метафора Brexit: Кот премьер-министра Великобритании подрался с "коллегой" из МИД
17 февраля 2018, 04:09 • 130 • Политика
Фотографии разборки "котов в законе" опубликовали в соцсети Twitter.
Кот премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по кличке Ларри устроил драку с котом из Министерства внутренних дел Палмерстоном. Пользователи социальных сети увидели в курьезном инциденте метафору на выход Великобритании из Евросоюза.
Отмечается, что Ларри официально считается выше по статусу, так как является "главным мышеловом" резиденции премьер-министра, хотя мышей при этом не ловит. В то же время Палмерстон ловит грызунов исправно, однако с Ларри не ладит, и у них постоянно происходят драки.
В этот раз победителем схватки был признан Палмерстон, так как Ларри ушел с поля боя без своего ошейника, который был разодран в клочья. За это МИД уже применил к своему мышелову "санкции".
Пользователи соцсети Twitter увидели в "кошачьей драме" метафору на всю нынешнюю политику Великобритании и Brexit.
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