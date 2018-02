Метафора Brexit: Кот премьер-министра Великобритании подрался с "коллегой" из МИД

Кот премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по кличке Ларри устроил драку с котом из Министерства внутренних дел Палмерстоном. Пользователи социальных сети увидели в курьезном инциденте метафору на выход Великобритании из Евросоюза.

Отмечается, что Ларри официально считается выше по статусу, так как является "главным мышеловом" резиденции премьер-министра, хотя мышей при этом не ловит. В то же время Палмерстон ловит грызунов исправно, однако с Ларри не ладит, и у них постоянно происходят драки.

В этот раз победителем схватки был признан Палмерстон, так как Ларри ушел с поля боя без своего ошейника, который был разодран в клочья. За это МИД уже применил к своему мышелову "санкции".

Пользователи соцсети Twitter увидели в "кошачьей драме" метафору на всю нынешнюю политику Великобритании и Brexit.

Drama at Downing Street this morning - Larry the cat has a face off with Palmerston from the Foreign Office. Fur and collar ripped off in the cat fight. @GMB pic.twitter.com/xGWUwZwlmO