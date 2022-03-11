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Meta к ответу! Русские дипломаты выставили двойное требование властям США
11 марта 2022, 09:25 • 15 • Политика
Посольство России в США выставило американским властям двойное требование в связи с разрешением корпорации Meta размещать призывы к насилию в отношении руководства России и наших военнослужащих. Дипломаты требуют пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности.
Русские дипломаты уверены, что своими действиями американская корпорация ведёт к разжиганию ненависти и вражды по отношению к гражданам нашей страны.
"Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов", - возмущаются в посольстве России в США.
Там же призвали к ответу. Свои жёсткие требования русские дипломаты предъявили к американским властям. Во-первых, в посольстве потребовали "пресечь экстремистскую деятельность Meta". Во-вторых, "принять меры по привлечению виновных к ответственности".
Ранее корпорация Meta разрешила размещать призывы к насилию в отношении президента России и наших военнослужащих в Facebook и Instagram. Эту информацию подтвердил официальный представитель американской компании Энди Стоун.
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