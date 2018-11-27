Месяц особого режима: Верховная рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины

Украинский парламент одобрил президентский указ о введении военного положения в отдельных регионах страны. Специальный режим вступит в силу утром 28 ноября и продлится 30 дней. Военное положение распространится на десять областей, граничащих с Россией, Приднестровьем, а также находящихся на побережье Азовского и Чёрного морей. Украинский лидер Пётр Порошенко подчеркнул, что этот шаг якобы направлен исключительно на усиление обороны страны. Однако ранее украинские политики и эксперты отмечали, что объявление военного положения и последующая отмена выборов — единственная возможность Порошенко остаться у власти.

Вечером в понедельник, 26 ноября, Верховная рада в ходе внеочередного заседания одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении в отдельных областях страны режима военного положения. За это решение проголосовало 276 депутатов при необходимых 226. Особый режим вступит в силу с 9:00 28 ноября и продлится 30 дней.

«Указ про введение военного положения предполагает, что это положение действует исключительно в областях Украины, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Чёрного и Азовского морей. Именно там, где может быть нанесён удар», — написал в Twitter Порошенко.

Таким образом, военное положение будет введено в 10 из 24 областей Украины: Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Напомним, что в ночь на понедельник, 26 ноября, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ходе заседания под председательством Порошенко предложил ввести в стране военное положение в связи с задержанием Россией трёх кораблей ВМС Украины, которые нарушили госграницу РФ. Украинский президент эту инициативу поддержал.

При этом первоначальный вариант документа предполагал, что военное положение будет введено на 60 дней. Однако в ходе консультаций в Верховной раде было решено, что спецрежим вводится на 30 дней.

pic.twitter.com/sKQEd33od4 — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.

«Военное положение — исключительно для обороны Украины», — написал Порошенко в Twitter.

После принятия Верховной радой решения о введении военного положения в ряде областей официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала: «А ещё возмущались, что майданную власть хунтой называют. Хунта как она есть. Раскрылись ребята по-полной».

Между тем украинский президент также пообещал, что якобы не намерен принимать никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, а также введением цензуры, и призвал украинских политиков и средства массовой информации действовать «ответственно и адекватно» в сложившейся ситуации.

По его словам, из всех опций, которые заложены в закон «О правовом режиме военного положения» в указ «О введении военного положения» вошли лишь некоторые. Они касаются главным образом различных военных мероприятий.

Секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер Владимир Гройсман и глава МИД Павел Климкин на заседании Рады

Reuters

© VALENTYN OGIRENKO

«Мы должны усилить охрану прямо сейчас. Мероприятия, которые в случае вторжения позволят нам быстрее отреагировать, как можно быстрее мобилизовать все ресурсы... Тем более что ребята из первой волны резерва, которые уже имеют боевой опыт, готовы уже хоть сейчас паковать рюказки. Ресурсы будут мобилизованы, и человеческие, и оружейные, и финансовые», — заявил Порошенко.

Президент добавил, что пока не планируется объявление ни полной, ни частичной мобилизации. Однако он оставил эту возможность открытой, «только если Россия продолжит дальнейшую эскалацию».

Президентский указ о введении военного положения официально будет обнародован вместе с законом об утверждении этого указа и вступит в силу «одновременно со вступлением в силу такого закона».

Стоит отметить, что Киев обвиняет в эскалации ситуации в Керченском проливе Москву. Однако именно украинские корабли нарушили госграницу РФ, а затем не реагировали на требования российских пограничников.

При этом в ФСБ сообщили, что на борту одного из трёх кораблей, которые были задержаны за нарушение границы, находились два сотрудника СБУ, которые координировали проведения провокации украинскими ВМС. При этом один из украинский капитан, возглавлявший переход кораблей, сообщил, что намеренно игнорировал требования российских пограничников.

Добавим, что в указе о введении специального режима на территории ряда областей отдельно прописывается, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Соответствующее решение поддержали 298 депутатов Верховной рады. По словам председателя парламента Андрея Парубия, он вынес этот вопрос на голосование, чтобы «снять любые вопросы и домыслы относительно проведения выборов президента Украины».

Выступая перед парламентариями, президент Украины так обосновал своё согласие сократить срок введения военного положения с 60 до 30 дней: «Чтобы военное положение ни одним днём не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии, о своём политическом интересе печётся больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций».

«Именно в декабре, в начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые согласно конституции должны состояться 31 марта 2019 года. Точка», — заявил Порошенко.

Стоит добавить, что ещё летом один из фаворитов президентской гонки и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Пётр Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране с помощью эскалации боевых действий и введения военного положения в стране. Позднее аналогичную точку зрения высказывали многие аналитики, отмечавшие, что это фактически единственный сценарий, при котором действующий президент сумеет остаться у власти.