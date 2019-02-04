Месяц на подготовку "регуляторной гильотины": Медведев поставил жесткие сроки по созданию "дорожной карты"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил своему заместителю Константину Чуйченко жесткие сроки по созданию "дорожной карты" для проработки механизма "регуляторной гильотины". На подготовку всего месяц - к 25 февраля должны быть представлены предложения по порядку урегулирования, а к 25 марта - полная разработка с учетом сроков, системы контроля и порядок ответственности.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках Гайдаровского форума озвучил проблему избыточных требований различных надзорных и контролирующих органов к российскому бизнесу, заявив о необходимости разработки нового механизма "регуляторной гильотины" для урегулирования ситуации.

На сайте правительства появилось поручение премьера, которое он дал своему заместителю Константину Чуйченко. В нем Медведев поставил жесткие сроки по созданию "дорожной карты" для разработки механизма "регуляторной гильотины".

Так, на подготовку у вице-премьера всего месяц. Уже к 25 февраля, согласно опубликованному документу, ему необходимо "представить предложения по порядку правового регулирования".

"В том числе по соотношению законодательного и подзаконного уровней, формирования системы актуализированных обязательных требований, а также по прекращению действия устаревших нормативных правовых актов в данной сфере ("регуляторная гильотина")", - говорится в поручении.

Еще через месяц - к 25 марта - должна быть готова полная разработка механизма с учетом сроков и порядка его реализации, а также системы эффективного контроля и порядок персональной ответственности.

Кроме того, указывается, что не позднее 1 февраля следующего года в Госдуму должен быть внесен уже готовый федеральный законопроект.