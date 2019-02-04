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Месяц на подготовку "регуляторной гильотины": Медведев поставил жесткие сроки по созданию "дорожной карты"

04 февраля 2019, 11:09  •  148 • Политика
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил своему заместителю Константину Чуйченко жесткие сроки по созданию "дорожной карты" для проработки механизма "регуляторной гильотины". На подготовку всего месяц - к 25 февраля должны быть представлены предложения по порядку урегулирования, а к 25 марта - полная разработка с учетом сроков, системы контроля и порядок ответственности.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках Гайдаровского форума озвучил проблему избыточных требований различных надзорных и контролирующих органов к российскому бизнесу, заявив о необходимости разработки нового механизма "регуляторной гильотины" для урегулирования ситуации.
На сайте правительства появилось поручение премьера, которое он дал своему заместителю Константину Чуйченко. В нем Медведев поставил жесткие сроки по созданию "дорожной карты" для разработки механизма "регуляторной гильотины".
Так, на подготовку у вице-премьера всего месяц. Уже к 25 февраля, согласно опубликованному документу, ему необходимо "представить предложения по порядку правового регулирования".
"В том числе по соотношению законодательного и подзаконного уровней, формирования системы актуализированных обязательных требований, а также по прекращению действия устаревших нормативных правовых актов в данной сфере ("регуляторная гильотина")", - говорится в поручении.
Еще через месяц - к 25 марта - должна быть готова полная разработка механизма с учетом сроков и порядка его реализации, а также системы эффективного контроля и порядок персональной ответственности.
Кроме того, указывается, что не позднее 1 февраля следующего года в Госдуму должен быть внесен уже готовый федеральный законопроект.

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