Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США передали Украине приборы ночного видения для "безопасности украинского ...
«На производство денег не остаётся»: за что уволили главу «Укроборонпрома»
Путин и король Иордании Абдалла II обсудят путь к миру в Сирии
Еврейский переворот: Кто копает под Нетаньяху
Главная / В России

Месяц до выборов: Жириновский и Грудинин бьются за «серебро», а Собчак и Явлинский — за 4-е место

14 февраля 2018, 15:54  •  120 • В России

За месяц до выборов президента (а они пройдут 18 марта) эксперты ВЦИОМ спросили у граждан — за кого они проголосовали бы, если это надо было бы сделать в ближайшее воскресенье. И сравнили ответы с предыдущими замерами политических предпочтений. Рейтинг подрос у Владимира Путина, Павла Грудинина и Григория Явлинского. А у Владимира Жириновского и Ксении Собчак — немного снизился (смотрите таблицу). Возможно, дебаты кандидатов, которые начнутся 26 февраля, изменят картину. Но пока она такая: бесспорный лидер гонки — Путин опережает ближайших конкурентов в 10 раз. За второе место борятся Жириновский и Грудинин. А за четвертое — Собчак и Явлинский.

Принять участие в выборах собираются (наверняка или скорее всего) 80,4% избирателей.

При этом 34% опрошенных считают, что выборы пройдут честно, 46% предполагают незначительные нарушения, которые не окажут влияния на общий итог, и 17% думают, что результаты голосования могут быть искажены.

И не менее интересны ответы — что больше всего волнует людей сегодня — какие у них запросы и болевые точки, которые кандидаты явно должны взять на карандаш.

Главными в стране люди считают проблемы здравоохранения (об этом заявили 30% опрошенных), образования (23%), низких зарплат (20%), низких пенсий (20%), социального неравенства (14%), безработицы (14%) и слишком высоких налогов и тарифов ЖКХ (11%).

А рейтинг кандидатов выглядит так:

Эксперты ВЦИОМ спросили у граждан — за кого они проголосовали бы, если это надо было бы сделать в ближайшее воскресенье

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

120
Источник
Похожие новости
13 февраля 2018, 20:24
В Киеве осудили "за госизмену" двух российских военных
14 февраля 2018, 15:54
Месяц до выборов: Жириновский и Грудинин бьются за «серебро», а Собчак и Явлинский — за 4-е место
14 февраля 2018, 01:09
«Унизительные предложения»: россиянка пытается отсудить у Flydubai $3 млн за гибель сына в авиакатастрофе

14 февраля 2018, 12:39
После выступления "Комсомолки" фальшивые агитки с Иосифом Кобзоном во Владивостоке сняли
14 февраля 2018, 12:39
Жители Черемхова в память о летчике Романе Филипове выстроились в надпись «Это вам за пацанов!»
13 февраля 2018, 20:24
Саакашвили в Варшаве уже просится обратно
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 февраля 2018, 18:20
Укpaина, детка. 21 век
14 февраля 2018, 07:54
EUGAL: младший брат «Северного потока-2» и последний гвоздь в крышку американского газового гроба
09 февраля 2018, 07:39
Назло всем: Корейские болельщики пронесли российский флаг на стадион
10 февраля 2018, 21:12
Константин Душенов. Сирийская пощёчина Израилю
11 февраля 2018, 21:24
Лавров рассказал, чем Россия ответит на поставки США летального оружия Киеву
11 февраля 2018, 01:54
Выглядят лучше всех: Западные журналисты ахнули при виде формы атлетов из России
13 февраля 2018, 09:09
Ответ читателям по поводу массового уничтожения российских солдат американцами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.