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Месяц до выборов: Жириновский и Грудинин бьются за «серебро», а Собчак и Явлинский — за 4-е место
14 февраля 2018, 15:54 • 120 • В России
За месяц до выборов президента (а они пройдут 18 марта) эксперты ВЦИОМ спросили у граждан — за кого они проголосовали бы, если это надо было бы сделать в ближайшее воскресенье. И сравнили ответы с предыдущими замерами политических предпочтений. Рейтинг подрос у Владимира Путина, Павла Грудинина и Григория Явлинского. А у Владимира Жириновского и Ксении Собчак — немного снизился (смотрите таблицу). Возможно, дебаты кандидатов, которые начнутся 26 февраля, изменят картину. Но пока она такая: бесспорный лидер гонки — Путин опережает ближайших конкурентов в 10 раз. За второе место борятся Жириновский и Грудинин. А за четвертое — Собчак и Явлинский.
Принять участие в выборах собираются (наверняка или скорее всего) 80,4% избирателей.
При этом 34% опрошенных считают, что выборы пройдут честно, 46% предполагают незначительные нарушения, которые не окажут влияния на общий итог, и 17% думают, что результаты голосования могут быть искажены.
И не менее интересны ответы — что больше всего волнует людей сегодня — какие у них запросы и болевые точки, которые кандидаты явно должны взять на карандаш.
Главными в стране люди считают проблемы здравоохранения (об этом заявили 30% опрошенных), образования (23%), низких зарплат (20%), низких пенсий (20%), социального неравенства (14%), безработицы (14%) и слишком высоких налогов и тарифов ЖКХ (11%).
А рейтинг кандидатов выглядит так:
Эксперты ВЦИОМ спросили у граждан — за кого они проголосовали бы, если это надо было бы сделать в ближайшее воскресенье
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