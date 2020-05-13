|
Место России в мире после коронавируса: Пушков назвал три страны-гегемона
13 мая 2020, 15:55 • 118 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, каким, по его мнению, будет посткоронавирусный мир. Он считает, что наметится уход от глобализации в сторону многополярной модели глобального устройства. Международную арену же возглавят сразу три страны - Россия, Китай и США.
Член Совета федерации Алексей Пушков рассказал в своём материале для "Российской газеты", каким, по его мнению, будет посткоронавирусный мир.
Сенатор считает, что после пандемии наметится уход от глобализации в сторону многополярной модели глобального устройства.
Уже в настоящее время РФ, Иран, Китай и многие другие государства отказывают США в праве быть международным гегемоном, заметил политик.
Таким образом, всё больше стран сконцентрированы на укреплении национальной идеи и концепции многополярного мира. Пушков видит в данной модели будущего три государства, которые будут больше остальных определять международную повестку.
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 мая 2020, 05:10
|
10 мая 2020, 22:55
|
07 мая 2020, 04:10
|
10 мая 2020, 15:55
|
07 мая 2020, 04:10
|
11 мая 2020, 06:55
|
11 мая 2020, 23:20