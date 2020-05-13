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Место России в мире после коронавируса: Пушков назвал три страны-гегемона

13 мая 2020, 15:55  •  118 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, каким, по его мнению, будет посткоронавирусный мир. Он считает, что наметится уход от глобализации в сторону многополярной модели глобального устройства. Международную арену же возглавят сразу три страны - Россия, Китай и США.
Член Совета федерации Алексей Пушков рассказал в своём материале для "Российской газеты", каким, по его мнению, будет посткоронавирусный мир.
Сенатор считает, что после пандемии наметится уход от глобализации в сторону многополярной модели глобального устройства.
Уже в настоящее время РФ, Иран, Китай и многие другие государства отказывают США в праве быть международным гегемоном, заметил политик.
Таким образом, всё больше стран сконцентрированы на укреплении национальной идеи и концепции многополярного мира. Пушков видит в данной модели будущего три государства, которые будут больше остальных определять международную повестку.
В этом неравнобедренном треугольнике две вершины - Россия и Китай - намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США. И это будет частично уравновешивать всё ещё сохраняющуюся превосходящую мощь США на ряде направлений, - заметил член Совфеда.

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