Место России в мире после коронавируса: Пушков назвал три страны-гегемона

Член Совета федерации Алексей Пушков рассказал в своём материале для "Российской газеты", каким, по его мнению, будет посткоронавирусный мир.

Сенатор считает, что после пандемии наметится уход от глобализации в сторону многополярной модели глобального устройства.

Уже в настоящее время РФ, Иран, Китай и многие другие государства отказывают США в праве быть международным гегемоном, заметил политик.

Таким образом, всё больше стран сконцентрированы на укреплении национальной идеи и концепции многополярного мира. Пушков видит в данной модели будущего три государства, которые будут больше остальных определять международную повестку.