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Место под тенью

24 октября 2019, 22:39  •  56 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Александр Лукашенко поручил правительству ответить на появление у границ Белоруссии американских танков. Бронетехника прибыла в соседнюю в Литву на учения, во многом напоминающие маневры времен холодной войны.

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