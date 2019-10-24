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Место под тенью
24 октября 2019, 22:39 • 56 • Карикатуры
Александр Лукашенко поручил правительству ответить на появление у границ Белоруссии американских танков. Бронетехника прибыла в соседнюю в Литву на учения, во многом напоминающие маневры времен холодной войны.
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