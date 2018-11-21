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«Место Петровского - на свалке истории»: Порошенко взялся за переименование Днепропетровской области
21 ноября 2018, 19:24 • 42 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко в рамках глобальной декоммунизации внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, согласно которому название Днепропетровской области меняется на Днепровскую. По словам лидера Незалежной, «место Григория Петровского - на свалке истории». Самого же руководителя революционного движения и председателя ЦИК Украинской ССР в Киеве считают одним из организаторов голодомора 1932-1933 годов.
Как уточняет пресс-служба президента Украины, Порошенко потребовал завершить декоммунизацию, которая идет в стране вот уже третий год.
Напомним, закон «О декоммунизации» был принят в Незалежной еще в 2015 году. В документе уточнялось, что все объекты, которые напоминают в стране о советском прошлом, требуют переименования.
Сейчас дошла очередь до Днепропетровской области. А поскольку ее переименование требует внесения поправок в конституцию, то тут предложение озвучил уже лично президент страны, который намерен вычеркнуть фамилию советского деятеля из названия региона.
В предложенном Порошенко варианте новое название области должно звучать как «Днепровская».
«На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель голодомора, геноцида украинского народа», - цитирует украинского лидера его пресс-служба.
При этом Порошенко уверен, что за переименование области проголосуют больше трехсот депутатов - то есть необходимое большинство голосов законопроект в Верховной раде получит. Свои ожидания глава государства основывает на некоем анализе и уточняет, что ему нужен «не пиар, а результат - то есть окончательное завершение декоммунизации».
«Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского - на свалке истории. Руководствуясь этой логикой, подал в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области на Днепровскую», - резюмировал Порошенко.
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